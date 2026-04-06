Chơi gì nếu lễ 30/4-1/5 chỉ muốn đi gần TP.HCM?

Kỳ nghỉ lễ sắp tới, nếu không có thời gian du lịch xa hoặc ngại chi phí xăng dầu biến động, những điểm đến gần như Bình Dương, Đồng Nai... vẫn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị.

Nằm trong bán kính 100 km từ TP.HCM (cũ), ấp đảo Thiềng Liềng, suối khoáng nóng Bình Dương hay khu cắm trại ở Đồng Nai là những điểm đến cho du khách có nhu cầu đi gần để tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh cảnh đông đúc dịp lễ.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 điểm đến thuận tiện giao thông, cảnh quan đẹp và nhận nhiều hiệu ứng tốt trên mạng xã hội cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Trải nghiệm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng

Lưu trú: Thieng Lieng Homestay, Muối Farmstay, Thiềng Liềng Ecostay... Mức giá: Di chuyển: 6,5-7 triệu đồng/chuyến đò 16-18 chỗ (từ bến Dần Xây qua Thiềng Liềng)

Lưu trú: Từ 300.000 đồng/đêm Lịch trình: 2 ngày 1 đêm

Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ cũ) là mô hình du lịch cộng đồng duy nhất của TP.HCM (cũ), mang đến trải nghiệm gắn với sinh kế, bảo tồn văn hoá. Đến đây, du khách có thể thuê xe đạp để khám phá đảo hoặc tìm hiểu nghề làm muối. Buổi tối, việc nán lại trong homestay cải tạo từ nhà dân, nấu ăn cùng người địa phương cũng giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống của xứ muối.

Một số hộ phục vụ ẩm thực đặc sản bao gồm Sáu Trúng (nước sâm), Tư Tuấn (kem dừa), Út Kiều và Mười Giạ (chanh muối, nước mát nha đam...), Hai Loan (bánh dân gian). Ngoài ra, tại hộ Tư Huỳnh có chương trình vọng cổ, hộ Năm Tuyết cung cấp dịch vụ ngâm chân với nước muối thảo dược, thưởng thức trà hoa cúc và la hán quả.

Không chỉ có rừng ngập mặn, Thiềng Liềng còn sở hữu núi Giồng Chùa - ngọn núi đá duy nhất của TP.HCM với chiều cao chỉ 10 m. Du khách có thể chọn leo núi hoặc hiking các cung đường.

Tắm suối khoáng nóng Bình Dương

Giá vé: 100.000 đồng/người (tham quan, tắm thác suối, hồ bơi) Lịch trình: Trong ngày Món ăn gợi ý: Gỏi gà măng cụt, bún tôm, bò nướng ngói, bánh bèo bì...

Suối khoáng nóng Thủy Châu (TP Dĩ An cũ) rộng 18 ha, cảnh quan bao gồm vườn cây xanh, suối, thác nhân tạo và hồ bơi. Nguồn nước tại đây trong xanh, sạch và mát, được lọc thường xuyên bằng trong hệ thống nhân tạo. Thiết kế dòng nước chảy quanh điểm vui chơi thuận tiện cho du khách tắm giải nhiệt, trượt thác hoặc chèo kayak trong những ngày TP.HCM oi bức.

Dưới những tán cây xanh rộng, nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ đến dã ngoại. Để giảm trọng lượng mang vác của khách khi đến vui chơi, suối khoáng nóng mở dịch vụ cho thuê bếp nướng, than, bạt trải, các món ăn tươi sống đã ướp sẵn gia vị với giá 20.000-200.000 đồng/món.

Tại đây không cung cấp nơi lưu trú qua đêm, chỉ cho thuê bạt hoặc võng ban ngày. Nếu muốn nán lại khám phá Bình Dương, du khách có thể cân nhắc Bcons Hotel Bình Dương, khách sạn Hoàng Vỹ, Lavender Hotel hoặc nhà nghỉ dọc quốc lộ 13.

Cắm trại tiện nghi ở Đồng Nai

Mức giá: 1,4 triệu đồng/người (trọn gói) Lịch trình: 2 ngày 1 đêm Món ăn gợi ý: Gà hấp bưởi Tân Triều, cá lăng nướng/lẩu, canh chua lá giang...

Thả mình vào không gian mát mẻ, trong lành, view ngắm trọn bình minh hồ Trị An, nhưng không mất thời gian chuẩn bị lều trại, thức ăn là lý do khu glamping Tropical Eglamping (huyện Định Quán cũ) luôn "hot" qua từng năm.

Khu cắm trại có diện có tích rộng, bao phủ bởi cây xanh. Nhờ thiết kế lều độc lập, sự riêng tư của du khách được đảm bảo. Các lều được trang bị máy lạnh, tiện nghi và chia theo nhóm 2-4 người với hướng nhìn ra hồ hoặc vườn điều.

Khu cắm trại sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu cho bữa tối và bữa sáng, đồng thời cung cấp thức uống, dầu gội, sữa tắm, nước nóng miễn phí. Cùng với đó là các hoạt động giải trí, tái tạo năng lượng trong khuôn viên như chèo SUP, hiking, lửa trại, tô tượng, làm gốm, vẽ tranh, đu quay, ném rìu...

Tuy nhiên, đường vào khu cấm trại khá nhỏ, chưa thuận tiện cho ô tô. Mức giá nhỉnh hơn các khu cắm trại cùng phân khúc.

"Chữa lành" ở làng nổi Long An

Giá vé: 85.000 VND/người (chưa gồm các trải nghiệm) Lịch trình: Trong ngày Món ăn gợi ý: Cá lóc nướng trui, lẩu cá linh bông điên điển, canh chua cá đồng...

Làng nổi nằm tại huyện Mộc Hóa (cũ), diện tích rộng khoảng 135 ha và vùng đệm khoảng 500 ha. Tất cả đều được khai thác nhằm phục vụ du lịch, vui chơi và nghỉ dưỡng. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái động - thực vật đa dạng, được chăm sóc đặc biệt, điển hình là cây tràm chục năm, tạo nên những mảng xanh và không khí trong lành hiếm có.

Đến đây, du khách có thể thuê xuồng ba lá len lỏi giữa rừng tràm, đạp xe khám phá các cung đường hoặc trải nghiệm dở lợp bắt cá rô đồng, ngắm toàn cảnh làng nổi từ tháp quan sát.

Nổi bật nhất là tour thuyền cáp kéo (70 phút) và tàu máy vỏ lãi (30 phút). Hành trình liên tục mở ra trước mắt những khung cảnh thiên nhiên khi xuôi theo sông Rạch Rừng, băng qua đầm súng, sen. Trong hành trình, du khách cũng có cơ hội quan sát đời sống tự nhiên của các loài chim hoang dã.

Làng nổi phù hợp phù hợp tham quan trong ngày, nhưng còn thiếu chiều sâu với những ai kỳ vọng khám phá tường tận bản sắc địa phương. Tuy nhiên, đây lại là nơi lý tưởng với những người chỉ muốn tìm về thiên nhiên.

Hái trái cây bên cồn Bến Tre

Mức giá: Tự túc: Từ 400.000 đồng/người

Tour: 150.000-600.000 đồng/người Lịch trình: Trong ngày Món ăn gợi ý: Tôm rang nước cốt dừa, bánh xèo củ hủ dừa, ốc gạo luộc nước dừa...

Cồn Phụng thuộc xã Tân Thạch (cũ), du khách thường xuất phát từ bến tàu du lịch TP Mỹ Tho (Tiền Giang), ghe máy sẽ đưa đi ngắm lồng bè cá, cầu Rạch Miễu và nghe giới thiệu về nét đặt trưng của tứ linh cù lao.

Điểm đến đầu tiên là trại nuôi ong hoa nhãn, du khách được chứng kiến quá trình thụ phấn hoa và thu hoạch sữa ong chúa từ tổ, khám phá lò sản xuất kẹo dừa lâu đời và tự tay làm kẹo.

Dừng chân tại vườn trái cây, chủ vườn sẽ mời du khách tham quan, trải nghiệm 5 loại trái cây miễn phí và giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ, sau đó di chuyển đến khu di tích Ông Đạo Dừa. Tại đây có nhiều loại hình giải trí như trò chơi dưới nước, câu cá sấu, cá bú bình, cá massage chân…

Vào buổi xế, trước khi trở về bến tàu, du khách được chiêu đãi bàn ăn thịnh soạn trên ghe máy hoặc trong nhà lá.

Năm 2026, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27/4. Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, 25-27/4. Dịp 30/4-1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nên với người không làm việc thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5.