Hành trình ly kỳ giải cứu khách Tây lạc trong rừng sâu Lạng Sơn

Florian điều khiển xe máy địa hình lạc vào rừng sâu ở Lạng Sơn sau khi đi theo chỉ dẫn Google Maps. Anh mắc kẹt suốt một đêm, rồi được người dân địa phương và công an hỗ trợ.

Ba ngày sau khi được giải cứu khỏi rừng sâu Lạng Sơn, Florian, quốc tịch Áo, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua.

Trước đó, du khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, thuê xe địa hình ở Hà Nội rồi đi phượt khoảng 2.000 km, qua nhiều cung đường như Hà Nội, Pù Luông (Thanh Hóa), Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang (Tuyên Quang) trước khi lạc vào một khu rừng hẻo lánh ở Lạng Sơn.

Khu vực rừng núi hẻo lánh nơi Florian đi lạc chiều tối 31/3. Ảnh: Trần Văn Lưu.

Khoảng 16h30 ngày 31/3, Florian gửi tin nhắn cho anh Nguyễn Phan Minh Tuấn, chủ hệ thống cho thuê xe Tuấn Motorbike Rental, thông báo bị lạc trong rừng, không thể di chuyển. Một giờ sau, liên lạc bị gián đoạn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Tuấn liên hệ với lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị hỗ trợ.

"Du khách đi theo chỉ dẫn của Google Maps vào khu vực rừng núi. Trong quá trình di chuyển, Florian rẽ xuống một con suối để tìm nước uống, sau đó không thể điều khiển xe quay trở lại do địa hình trơn trượt và thể lực suy giảm, buộc phải ở lại trong rừng qua đêm", anh Tuấn kể với Tri Thức - Znews.

Giải cứu xuyên đêm

Chiều tối 31/3, tại khu rừng người dân gọi là "Ngàn Din" (Khau Khoang), giáp ranh thôn Lài Han, Hòa Bình (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình) của tỉnh Lạng Sơn, một nhóm người đi tìm măng bất ngờ nghe thấy tiếng kêu vọng ra từ sâu trong rừng.

Lần theo âm thanh, họ phát hiện một chiếc xe lạ mắc kẹt giữa bụi rậm nhưng không thấy người. Trời nhá nhem, rừng núi tối dần, không ai dám tiến sâu. Linh cảm có chuyện bất thường, người dân báo tin cho trưởng thôn Triệu Hinh và tổ an ninh các thôn.

Theo anh Hinh, lực lượng tại chỗ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm trong đêm, nhưng địa hình phức tạp, tầm nhìn hạn chế khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Cuộc tìm kiếm buộc phải tạm dừng khi chưa tìm thấy người gặp nạn.

Florian gặp nạn trong rừng sâu, xung quanh toàn tre nứa khó di chuyển. Ảnh: Nguyễn Phan Minh Tuấn.

Sáng hôm sau, anh Triệu Văn Lưu, sống cách vị trí chiếc xe khoảng 3 km, nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ chủ xe. Anh Tuấn cho biết đang cố liên hệ nhờ hỗ trợ một du khách nước ngoài bị lạc trong rừng, sau khi tìm được số điện thoại của anh Lưu qua bản đồ.

Anh Lưu lập tức báo tin cho trưởng thôn, đồng thời kết nối để hai bên liên lạc trực tiếp. Gần như cùng lúc, ông Triệu Văn Hội thông báo có một người đàn ông lạ "trông giống người nước ngoài" đang đứng trước cửa nhà với biểu hiện bất thường.

Khi anh Lưu đến nơi, trước cửa nhà đã có vài người dân tụ tập. Người đàn ông đứng lặng, vẻ mặt hoảng loạn, liên tục cầu cứu. Anh có dấu hiệu kiệt sức, đói và bị thương sau một đêm trong rừng.

Rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp ban đầu gặp khó khăn. Anh Lưu dùng điện thoại, mở ứng dụng dịch để hỏi chuyện. Khi được hỏi có đói không, người đàn ông vẫn dè dặt trước đồ ăn. Chủ nhà kể lúc đầu thấy người lạ đứng trước cửa, nói năng không rõ ràng nên khá sợ, không dám lại gần.

Trong lúc trò chuyện, người đàn ông nhiều lần nhờ giúp đỡ. Khi biết lực lượng địa phương đang hỗ trợ tìm cách đưa xe ra khỏi rừng, anh dần bình tĩnh hơn.

Florian được người dân và lực lượng chức năng sơ cứu vết thương, cung cấp thức ăn. Ảnh: Triệu Hinh.

Khi đã ổn định, người đàn ông được mời vào nhà nghỉ ngơi, sơ cứu vết thương, cung cấp thức ăn và nước uống. Một lúc sau, Công an xã Xuân Dương có mặt để xác minh thông tin, kiểm tra giấy tờ. Một nhóm khoảng 6-7 người, gồm công an và người dân, được huy động vào rừng tìm phương án đưa chiếc xe địa hình ra ngoài.

Theo đại diện công an xã, trong quá trình di chuyển qua khu vực đồi núi, du khách gặp sự cố do địa hình dốc, trơn trượt và nhiều bụi rậm. Du khách bị thương ở chân, rơi vào trạng thái hoảng loạn giữa khu vực hẻo lánh.

Nhóm cứu hộ phải luồn qua những bụi tre dày đặc để tiếp cận hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, chiếc xe được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trở lại đường an toàn. Khi trông thấy phương tiện, Florian xúc động, liên tục nói lời cảm ơn, ôm và bắt tay từng người. Anh lấy ra một xấp tiền khoảng 3 triệu đồng, gửi tặng như lời cảm ơn, nhưng mọi người đều từ chối.

"Với chúng tôi, việc giúp một người gặp nạn không phải vì tiền, mà là điều cần làm", anh Lưu nói.

Người dân và lực lượng chức năng "giải cứu" chiếc xe địa hình khỏi khu rừng. Ảnh: Triệu Hinh.

Chuyến đi Việt Nam đáng nhớ

Theo anh Tuấn, xu hướng du khách nước ngoài thuê xe máy, đặc biệt là xe phân khối lớn hoặc xe địa hình để tự khám phá Việt Nam ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Các cung đường được ưa chuộng gồm tuyến phía Bắc: Hà Nội - Pù Luông - Sa Pa - Hà Giang - Bắc Kạn - Hạ Long hoặc tuyến dọc đường Hồ Chí Minh từ TP.HCM ra Đà Nẵng, Hà Nội.

Phần lớn du khách đều có giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ, phù hợp quy định pháp luật Việt Nam. Đây là yêu cầu bắt buộc, bởi cả người thuê và đơn vị cho thuê đều có thể bị xử phạt nếu vi phạm. Doanh nghiệp luôn hướng dẫn kỹ du khách các kỹ năng cần thiết trước khi giao xe để đảm bảo an toàn.

Bằng lái xe quốc tế của du khách. Ảnh: Nguyễn Phan Minh Tuấn.

Florian cũng không phải ngoại lệ. Anh có giấy phép lái xe quốc tế, trang bị bảo hộ, mang theo đồ ăn và nước uống. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể xảy ra khi di chuyển vào những khu vực địa hình phức tạp.

"Có những cung đường trên Google Maps thực chất chỉ là lối đi rẫy của người dân. Người địa phương còn phải mang dao để phát cây mở đường, nếu khách không quen rất dễ gặp sự cố", anh Tuấn nói, cho biết Florian vẫn mang theo kẹo và còn một ít nước để duy trì trong đêm giữa rừng.

Du khách hôn tạm biệt chiếc xe địa hình đã cùng mình vượt hơn 2.000 km tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Phan Minh Tuấn.

Từ sự cố này, đại diện doanh nghiệp khuyến cáo du khách quốc tế cần có giấy phép lái xe hợp pháp được công nhận tại Việt Nam, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, găng tay và áo bảo vệ.

Du khách nên hạn chế di chuyển một mình vào khu vực rừng núi, địa hình phức tạp, thay vào đó nên đi theo nhóm hoặc có người địa phương hỗ trợ. Khi gặp sự cố, cần ưu tiên tìm đến khu dân cư gần nhất để nhờ giúp đỡ, thay vì cố giữ phương tiện trong điều kiện không an toàn.

"Trong nhiều trường hợp, nếu không kịp gửi tín hiệu cầu cứu, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Du khách nên đặt an toàn cá nhân lên trên hết. Người dân hỗ trợ rất nhiệt tình, từ thức ăn, nước uống đến phối hợp cứu hộ. Đó là hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam", anh nói.

Khi quay về Hà Nội, Florian tìm đến cơ sở cho thuê, hôn tạm biệt chiếc xe, khép lại hành trình trước khi dự định bay về Áo vào ngày 5/4. Những ngày qua, anh được người dân địa phương đưa đi tham quan, trải nghiệm các món ăn địa phương và sinh hoạt thường ngày. Trong những bữa cơm thân mật, nam du khách lần đầu thử uống bia theo cách hô "1, 2, 3", hòa tan như người bản địa.

"Cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và áp lực, nên chọn đến Việt Nam để thư giãn, đi du lịch giải tỏa căng thẳng, cứ đi thôi. Không ngờ lại trải qua một sự cố như vậy, đi lạc đến nơi mà 'không ai nghĩ một du khách có thể đi lạc tới'", Florian nói.

Florian "hòa tan" khi được người dân Lạng Sơn tiếp đón. Ảnh: Triệu Văn Lưu.