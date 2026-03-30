Khách Tây kể chuyện 'khó tốn kém' ở Việt Nam

Paul Marshall cho rằng chi tiêu tiết kiệm không làm giảm trải nghiệm, thậm chí giúp hành trình thú vị hơn. Việt Nam được anh nhắc đến là nơi "tiêu bao nhiêu cũng không tốn nhiều".

Paul Marshall thưởng thức cocktail và bánh kếp mềm trong chuyến du lịch Nhật Bản. Ảnh: Paul Marshall.

Du lịch xa xỉ là điều Paul Marshall, phóng viên du lịch của Sydney Morning Herald, hiếm khi có điều kiện trải nghiệm. Gần nhất với "xa xỉ" mà anh từng có là một ghế lối đi trên máy bay mà không có ai ngồi bên cạnh. Dù những lựa chọn như xe riêng, ghế nằm hay khách sạn rộng rãi luôn hấp dẫn, Paul tìm thấy niềm vui trong việc trở thành một "du khách tiết kiệm".

Anh không tiết kiệm thời gian hay sự hào phóng dành cho điểm đến, mà chỉ cắt giảm những yếu tố không cần thiết như tour trọn gói, buffet sáng, khách sạn cao cấp hay nhà hàng đắt tiền. Theo du khách, chính những tiện nghi này đôi khi lại khiến du khách xa rời trải nghiệm bản địa.

Khi lựa chọn điểm đến, Paul không chỉ tránh những nơi đắt đỏ mà còn tìm kiếm quốc gia nơi đồng tiền của mình có giá trị tốt hơn. Trong đó, Việt Nam được anh nhắc đến là nơi "tiêu bao nhiêu cũng không tốn nhiều".

"Đây là một trong những quốc gia mà dù cố gắng chi tiêu, tôi vẫn không tốn quá nhiều tiền", anh nói.

Những bữa ăn ngon nhất anh từng thưởng thức tại Việt Nam cũng là những bữa có giá rẻ nhất. Khi ngồi uống bia hơi với giá khoảng 20 cent mỗi cốc, du khách dễ dàng gọi thêm mà không cần đắn đo.

Nhân viên phục vụ bia hơi tại Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Mới đây, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler vừa công bố 16 quốc gia "có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới", trong đó Việt Nam tiếp tục được đánh giá là lựa chọn "đáng tiền" trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Với ngân sách khoảng 100- 150 USD mỗi ngày, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ tại Việt Nam tương đương mức chi phí cao gấp 3 lần tại các thành phố châu Âu.

Trong khi đó, theo bảng xếp hạng thường niên của nền tảng InterNations, website chuyên khảo sát cộng đồng người nước ngoài toàn cầu, Việt Nam 5 năm liên tiếp giữ vị trí số một trong danh sách quốc gia có giá cả tốt nhất dành cho người nước ngoài.

Dữ liệu của InterNations - mạng lưới cộng đồng quốc tế lớn nhất dành cho những người sống và làm việc ở nước ngoài - cho thấy 89% người nước ngoài tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập của họ đủ để sống "rất thoải mái". Đồng Việt Nam có giá trị thấp so với nhiều ngoại tệ mạnh, qua đó giúp du khách châu Âu, đặc biệt là người Pháp, gia tăng đáng kể sức mua khi đến đây du lịch.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, ẩm thực đường phố mang lại trải nghiệm "ngon - bổ - rẻ". Chi phí lưu trú cũng ở mức dễ tiếp cận, còn đối với các trải nghiệm du lịch, mức giá vẫn được đánh giá là "dễ chịu".

Paul cho rằng du lịch tiết kiệm không đồng nghĩa với việc hà tiện, mà là hiểu rõ những gì có thể cắt giảm để đổi lấy nhiều trải nghiệm hơn. Theo anh, thay vì chi tiền cho những tiện nghi xa xỉ, việc tập trung vào trải nghiệm thực tế và những khoảnh khắc đáng nhớ mới là giá trị cốt lõi của mỗi hành trình.

Hà Nội và TP.HCM được mô tả là những đô thị sôi động hút khách quốc tế. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh, Châu Sa, Đinh Hà.