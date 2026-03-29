Cảnh báo sau vụ nam sinh tử vong khi leo núi Bài Thơ

Chính quyền khuyến cáo người dân, du khách không tự ý leo núi Bài Thơ sau vụ nam sinh trượt ngã tử vong. Điểm du lịch này đã đóng cửa từ cuối năm 2017 sau một vụ cháy rừng.

Cháu gái tỷ phú người Anh leo núi Bài Thơ, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long, năm 2019. Ảnh: Carolyn Carte.

Ngày 29/3, UBND phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân và du khách không tự ý leo núi Bài Thơ, sau việc nam thanh niên trượt ngã tử vong trên núi. Chính quyền cho biết việc tự ý leo núi tại những khu vực nguy hiểm, không được phép tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến tính mạng.

Núi Bài Thơ nằm giữa trung tâm Hạ Long, cao 168 m, có 12 bài thơ được khắc trên vách núi. Ban đầu, núi có tên Truyền Đăng (Rọi Đèn), là vọng gác trọng yếu của cửa ải Đông Bắc từ hàng nghìn năm trước, có nhiệm vụ soi đường cho thuyền bè trên vịnh. Từ năm 1468, khi vua Lê Thánh Tông cho khắc bài thơ lên vách núi, Truyền Đăng được đổi tên thành Bài Thơ.

Cơ quan chức năng xuất hiện tại chân núi Bài Thơ sát nhà dân tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, tối 28/3. Ảnh:Beat.vn.

Năm 1992, cụm văn hóa Núi Bài Thơ gồm núi Bài Thơ, Trung tâm Điện chính bưu điện Quảng Ninh, chùa Long Tiên và đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Dù không phải ngọn núi cao nhất tại thành phố biển, với mặt núi hướng ra vịnh, đây được xem là điểm ngắm cảnh lý tưởng ở Hạ Long. Tuy nhiên, đường lên núi nằm trong ngõ nhỏ thuộc phố Hàng Nồi, phường Bạch Đằng (trước sáp nhập) nên không phải ai cũng biết. Du khách thường được người địa phương giới thiệu hoặc hỏi đường để tự chinh phục.

Đường lên núi không dài nhưng dốc, có bậc đá. Hai bên lối đi là nhiều cây cỏ mọc trên vách đá vôi, tạo không gian mát mẻ. Dọc đường có thể bắt gặp chim, dê hoặc khỉ sinh sống. Sau khoảng 30 phút leo bộ, du khách có thể lên đến đỉnh núi, nơi có bia đá khắc thơ và cột cờ, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long.

Từ tháng 11/2017, chính quyền TP. Hạ Long (cũ) đã khóa cổng lối lên chính, chăng dây thép gai và đặt biển cấm leo núi sau vụ cháy rừng gây sạt lở. Tuy vậy, vẫn có trường hợp người dân và du khách mở lối tự phát để lên núi.

Tháng 5/2019, Carolyn Carte, cháu gái của một tỷ phú người Anh, từng tìm cách leo núi Bài Thơ. Cô phải chờ đến 3 lần mới có thể lên núi ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long.

"Việc leo núi rất khó nhọc nhưng khi lên đến đỉnh núi và ngắm bình minh vào lúc 5h30 khiến tôi thấy kinh ngạc. Đó là một trong những cảnh bình minh đẹp nhất trên thế giới tôi được thấy", Carolyn từng chia sẻ với truyền thông.

Khách nước ngoài check-in trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Norman.

Một du khách nước ngoài khác tên Norman cho biết có thể tìm cách vượt qua quy định cấm thông qua các hướng dẫn dễ dàng tìm thấy trên công cụ tìm kiếm. Theo người này, du khách có thể tìm một ngôi nhà màu xanh gần khu vực chân núi và trả khoảng 50.000 đồng để được hướng dẫn lối lên.

Một số hộ dân xung quanh sẵn sàng chỉ đường để khách vượt rào lên núi, với chi phí khoảng 15.000-20.000 đồng đối với khách Việt, thấp hơn so với khách nước ngoài, vào năm 2019.

Từ năm 2022, Hạ Long nhiều lần nghiên cứu phương án mở cửa trở lại núi Bài Thơ. Năm 2024, chính quyền lên kế hoạch xây dựng khu di tích trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh, trong đó có nội dung mở cửa núi.