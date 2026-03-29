Nam thanh niên ngã tử vong trên núi Bài Thơ ở Quảng Ninh

  • Chủ nhật, 29/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tối 28/3, lãnh đạo UBND phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi leo lên núi Bài Thơ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 2006, là người địa phương, sống cùng gia đình ở khu vực gần chân núi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, nam thanh niên cầm theo máy ảnh rồi đi lên núi Bài Thơ. Đến khoảng 18h30, gia đình gọi về ăn cơm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng có mặt ở khu vực chân núi Bài Thơ.

Đến khoảng 21h45, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Do lối lên núi đã bị khóa, lực lượng làm nhiệm vụ phải phá cửa sắt để đưa thi thể xuống, hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đại diện UBND phường Hồng Gai, nạn nhân không phải du khách mà là người dân địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Núi Bài Thơ nằm ở khu vực trung tâm Hạ Long, từ nhiều năm nay đã bị cấm leo để bảo đảm an toàn. Khu vực này được dựng cổng sắt, hàng rào và đặt biển cảnh báo, song thực tế vẫn từng xảy ra tình trạng người dân, du khách tìm cách vượt rào để lên núi.

Hoàng Dương/Tiền Phong

Nam thanh niên Ngã tử vong Quảng Ninh Nam thanh niên Ngã tử vong

    Đọc tiếp

    Thoi tiet 29/3: Bac Bo mua nhe, suong mu; nhieu noi nang nong cuc bo hinh anh

    Thời tiết 29/3: Bắc Bộ mưa nhẹ, sương mù; nhiều nơi nắng nóng cục bộ

    9 giờ trước 22:28 28/3/2026

    0

    Ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C; chiều tối một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông.

    Xe may bi cuon gam xe container, 2 nguoi thuong vong hinh anh

    Xe máy bị cuốn gầm xe container, 2 người thương vong

    9 giờ trước 22:24 28/3/2026

    0

    Tối 28/3, tại điểm giao giữa tỉnh lộ 878B và quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người thương vong.

