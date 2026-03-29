Vì sao Việt Nam là điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình?

  • Chủ nhật, 29/3/2026 14:30 (GMT+7)
Báo cáo của BBC chỉ ra những quốc gia an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026, trong đó Việt Nam được đánh giá cao nhờ môi trường ổn định và người dân thân thiện.

Khách Pháp dạo chợ cũ Tôn Thất Đạm, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Du lịch một mình ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trên toàn cầu. Hình thức này cho phép du khách tự do khám phá theo cách riêng, đến nơi mình muốn và trải nghiệm theo nhịp độ cá nhân. Với nhiều người, đây là hành trình vừa thú vị, vừa thử thách và mang lại cảm giác giải phóng.

Tại Anh, trong 5 năm qua, lượng tìm kiếm trên Google cho cụm từ "điểm đến du lịch một mình" tăng 160%, cho thấy nhu cầu khám phá độc lập ngày càng lớn, theo tạp chí CNTraveller.

Đối với phụ nữ, xu hướng này cũng gia tăng đáng kể. Lượng tìm kiếm về "du lịch một mình dành cho nữ" tăng 40% trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy phụ nữ ngày càng quan tâm đến những hành trình sâu sắc, chậm rãi và mang tính cá nhân hóa cao hơn. Tuy nhiên, yếu tố an toàn và an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu.

Để hỗ trợ phụ nữ lựa chọn điểm đến phù hợp trong năm 2026, BBC đã công bố báo cáo phân tích dữ liệu và đánh giá về những nơi mà du khách nữ cảm thấy an toàn nhất khi đi một mình. Cơ quan này đưa ra danh sách 5 quốc gia được xem là an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026, gồm: Việt Nam, Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy.

Du khách Pháp tham quan phố Hàng Mã trong lần đầu đến Việt Nam. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2024, cẩm nang du lịch Mỹ Travel Off Path đánh giá Việt Nam "là điểm đến an toàn nhất châu Á". Trên thực tế, Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến của dòng tour chỉ dành cho phụ nữ đang tăng trưởng mạnh toàn cầu trong năm nay. Các doanh nghiệp khai thác du lịch an toàn, kết nối cộng đồng, cung cấp các tour 10 và 13 ngày, có giá từ 2.495 USD mỗi khách.

Cây bút Tamara Hinson của CNTraveller cho biết với đường bờ biển trải dài, nền ẩm thực phong phú và các đô thị năng động, Việt Nam là điểm đến hiếm hoi nơi những di sản thế giới tồn tại song song với các tòa cao ốc hiện đại.

Những năm gần đây, việc mở thêm các đường bay quốc tế, trong đó có các chuyến bay thẳng từ Anh tới TP.HCM và Hà Nội, giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách đường dài. Bên cạnh đó, hệ thống hàng không giá rẻ cùng mạng lưới đường sắt Bắc - Nam, nhất là các chuyến tàu đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các vùng.

Hai du khách nước ngoài mua quần áo tại một trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Hành trình của Tamara bắt đầu tại TP.HCM với nhịp sống sôi động, ẩm thực đa dạng và các điểm tham quan lịch sử như: Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Cô gợi ý du khách cũng có thể tham quan Địa đạo Củ Chi và trải nghiệm ẩm thực, giải trí buổi tối.

Từ đây, hành trình tiếp nối ra miền Trung với Đà Nẵng làm điểm trung tâm, nổi bật với biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn và Bán đảo Sơn Trà. Du khách dễ dàng di chuyển tới Hội An và Huế.

Tại Hà Nội, Tamara trải nghiệm không gian trầm lắng với hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và chùa Trấn Quốc, cùng ẩm thực đặc trưng. Hành trình kết thúc tại Sa Pa với các trải nghiệm thiên nhiên như chinh phục đỉnh Fansipan, trekking (đi bộ đường dài) bản làng và khám phá văn hóa vùng cao.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 19% so với năm 2019. Mức tăng này vượt xa trung bình toàn cầu (4%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (6%).

So với các điểm đến lớn trong khu vực, mức tăng trưởng của Việt Nam cao hơn Malaysia (11,2%), Indonesia (10,4%), Singapore (2,7%) và Philippines (0,8%). Trong khi đó, một số quốc gia ghi nhận sụt giảm như Thái Lan (-7,2%), Campuchia (-16,9%) và Myanmar (-8%).

Theo Tổ chức du lịch thế giới, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Việt Nam vượt Singapore và Indonesia, vươn lên đứng thứ 3 tại ASEAN, sau Malaysia và Thái Lan.

Đan Châu

