Sống chậm ở thị trấn hoài cổ Đài Loan

Thị trấn cổ Tập Tập (Jiji) níu chân du khách bằng đường hầm xanh cổ thụ, tuyến tàu di sản và vẻ trầm lắng đặc trưng của miền Trung Đài Loan.

Ở miền Trung Đài Loan (Trung Quốc), Tập Tập (Jiji) từ lâu được xem là một điểm dừng đặc biệt của Nam Đầu nhờ hội tụ trong một không gian nhỏ ba lớp trải nghiệm rất riêng: thiên nhiên dịu mát, văn hóa đường sắt và ký ức lịch sử.

Theo Cục du lịch Đài Loan, đây là một trong những điểm đến nổi bật dọc tuyến Jiji Line dài 29,7 km, nơi du khách có thể bắt gặp nhà cổ, phố nhỏ, đồng ruộng và cảnh núi non đan xen trong cùng một hành trình.

Chính diện mạo hoài cổ ấy khiến Tập Tập không chỉ là nơi để ghé qua, mà còn là điểm đến phù hợp cho những ai muốn đi chậm để cảm nhận rõ hơn nhịp sống và chiều sâu của vùng đất.

Sức hút của Tập Tập không nằm ở sự náo nhiệt hay dồn dập trải nghiệm. Thị trấn nhỏ này khiến người ta muốn nán lại bởi bầu không khí thư thả, rất hợp cho một ngày thong dong đạp xe, dừng ở ga tàu cũ, ghé một ngôi đền cổ rồi lặng nhìn những dấu tích của quá khứ vẫn hiện diện song song với đời sống hôm nay. Nếu phải chọn một từ để gói gọn tinh thần của Tập Tập, “sống chậm” có lẽ là cách gọi gần nhất.

Đạp xe dưới đường hầm xanh cổ thụ

Một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất ở Tập Tập là đi qua “đường hầm xanh” nổi tiếng của thị trấn. Đây không phải đường hầm xuyên núi, mà là cung đường dài khoảng 4,5 km được phủ bóng bởi hàng cây cổ thụ trồng từ những năm 1940. Qua nhiều thập niên, những hàng cây lớn dần, tán lá vươn rộng và giao nhau, tạo thành một vòm xanh rợp mát kéo dài dọc cung đường.

Cách cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp nơi này là thuê xe đạp và thong dong dưới những tán lá già. Ánh nắng xuyên qua kẽ cây, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi của vùng núi Nam Đầu khiến hành trình ngắn trở thành khoảng lặng hiếm có giữa chuyến đi. Nhờ vẻ mộc mạc và thư thái đã biến đường hầm xanh thành điểm dừng chân tiêu biểu của Tập Tập.

Lên chuyến tàu di sản Jiji Line vừa hồi sinh

Bên cạnh đường hầm xanh, Jiji Line là mảnh ghép quan trọng làm nên bản sắc của Tập Tập. Tuyến đường sắt nhánh dài nhất Đài Loan này từng tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài để phục vụ dự án gia cố và nâng cấp quy mô lớn, trước khi chính thức trở lại trong năm 2026.

Ngay từ đầu năm nay, nhịp chạy từ ga Trác Thủy (Zhuoshui) đến ga Tập Tập được nối liền, mang đến cơ sở hạ tầng nâng cấp với toa tàu rộng rãi và an toàn hơn. Đặc biệt, tuyến đến ga cuối Xa Trình, nơi nổi tiếng với không gian kiến trúc gỗ mang phong vị Nhật Bản, dự kiến vận hành trọn vẹn vào mùa hè.

Sự trở lại của Jiji Line không chỉ khôi phục tuyến giao thông giàu tính biểu tượng của Nam Đầu, mà còn mang đến cho du khách cơ hội sống lại cảm giác hoài cổ rất riêng của vùng đất này.

Dừng chân ở đền Vũ Xương

Cách ga Tập Tập không xa là đền Vũ Xương (Wuchang Temple) - điểm dừng chân mang lại những rung cảm sâu sắc về lịch sử và đức tin. Ngôi đền cũ từng sụp đổ hoàn toàn trong trận động đất lớn năm 1999. Sau thảm họa, người dân địa phương quyết định giữ nguyên phần phế tích thay vì dỡ bỏ, như một cách lưu lại ký ức về biến cố và sức mạnh khôn lường của thiên nhiên.

Ngay bên cạnh di tích cũ là ngôi đền mới được dựng lại khang trang, như biểu tượng cho ý chí phục hồi của người dân Nam Đầu. Đến đây, du khách không chỉ ghé thăm một công trình tín ngưỡng, mà còn cảm nhận rõ hơn câu chuyện về sự tái sinh của Tập Tập, từ ngôi đền sau động đất đến tuyến tàu di sản vừa hồi sinh trong năm 2026.