3 du khách thiệt mạng khi đi trực thăng tại Hawaii

Một vụ rơi trực thăng du lịch xảy ra tại đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii (Mỹ) khiến 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Lực lượng Cảnh sát biển và tình nguyện viên đến ứng phó vụ tai nạn. Ảnh: Station Kauai.

Chiều ngày 26/3, một trực thăng gồm một phi công và 4 du khách đã rơi xuống bãi biển Kalalau, nằm dọc bờ biển Na Pali ở phía Bắc đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii (Mỹ). Cảnh sát địa phương xác nhận 3 người đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi 2 người còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế Wilcox để điều trị. Tình trạng cụ thể chưa được công bố, theo tờ The Guardian (Anh).

Được biết, khu vực trực thăng gặp tai nạn chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc đường thủy. Địa hình hiểm trở với những vách đá, dãy núi ven biển cao chót vót có thể tạo ra luồng không khí nhiễu loạn và những thay đổi thời tiết đột ngột, gây nguy hiểm cho ngành hàng không.

Đây là vụ tai nạn gây chết người mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành này trong nhiều thập kỷ.

Giới chức cho biết chiếc trực thăng rơi thuộc sở hữu của Airborne Aviation - một công ty chuyên cung cấp các tour tham quan bằng trực thăng tại đảo Kauai. Tại đây, các tour du lịch bằng trực thăng là cách phổ biến để khám phá vách đá, bãi biển và thác nước dọc theo bờ biển Na Pali.

Doanh nghiệp này cũng thường xuyên quảng bá các chuyến bay "không cửa" dành cho du khách ưa mạo hiểm, với sức chứa tối đa 4 người. Ngoài ra, họ cũng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các chuyến bay phục vụ chữa cháy, các dịch vụ tiện ích và xây dựng.

Về vụ rơi trực thăng, Airborne Aviation đang phối hợp làm rõ với các nhà điều tra liên bang.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân trong sự kiện đau lòng này. An toàn luôn là nền tảng trong tất cả hoạt động, chúng tôi cam kết sẽ tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra", doanh nghiệp viết trong văn bản thông báo.

Khu vực biển Kalalau - nơi xảy ra vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: AllTrails.

Vụ việc xảy ra chưa lâu sau một tai nạn tương tự vào tháng 7/2024 tại đảo Kauai, khi một trực thăng du lịch rơi khiến phi công và hành khách thiệt mạng. Theo kết luận từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), nguyên nhân vụ việc do máy bay gặp nhiễu động mạnh, dẫn đến vỡ tan trên không trung.

Vào năm 2023, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã thiết lập quy trình mới cho các nhà điều hành tour hàng không ở Hawaii. Các tour phải bay ở độ cao thấp hơn, đi kèm khuyến nghị về đào tạo phi công và thiết bị máy bay. Cơ quan này cũng xem xét kỹ lưỡng kế hoạch an toàn của từng nhà điều hành trước khi cấp phép.

Ông Derek Kawakami, thị trưởng đảo Kauai, chia sẻ: "Ở Kauai, bất cứ ai đặt chân đến đều là người thân của chúng tôi. Các nhân viên cứu hộ luôn hành động với tinh thần đó".

Trong 7 năm qua, đã có ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn trực thăng ở quần đảo Hawaii, bao gồm 2 vụ tai nạn vào năm 2019. Một vụ tai nạn máy bay nhảy dù năm đó đã khiến 11 người thiệt mạng do phi công cất cánh quá mạnh.