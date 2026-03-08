Cuộc thi 'hoa hậu lạc đà' ở Oman dính bê bối phẫu thuật thẩm mỹ

Cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà tại Oman vướng tranh cãi sau khi ban tổ chức phát hiện 20 "thí sinh" tiêm chất vào bướu, thậm chí cấy silicon để cải thiện ngoại hình.

Dàn thí sinh lạc đà "khoe sắc" tại cuộc thi năm 2026. Ảnh: @dagfinnaano.

Các cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà vốn là nét văn hóa lâu đời ở nhiều quốc gia Trung Đông, nơi những con vật được đánh giá dựa trên bộ lông, vóc dáng và đường nét khuôn mặt. Tuy nhiên, cuộc thi Trình diễn Vẻ đẹp Lạc đà 2026 tại Al Musanaa, Oman, gây chấn động khi các bác sĩ thú y phát hiện dấu hiệu “phẫu thuật thẩm mỹ” trên nhiều "thí sinh".

Theo Oddity Central, trong quá trình kiểm tra, đội ngũ thú y phát hiện một số con lạc đà có dấu hiệu rõ ràng của việc tiêm chất làm đầy (filler) vào môi để tạo vẻ đầy đặn. Một số con khác có khuôn mặt cứng đờ do tiêm Botox, trong khi vài trường hợp bị nghi đã cấy ghép silicon vào mũi nhằm định hình lại các đường nét trên khuôn mặt.

Không dừng lại ở đó, một số chủ nuôi còn tiêm chất vào bướu lạc đà để khiến phần này trông đầy đặn hơn. Thậm chí, có trường hợp bị phát hiện tiêm hormone tăng trưởng nhằm tăng cường cơ bắp, giúp con vật trông khỏe mạnh và nổi bật hơn khi bước vào vòng chấm điểm.

Hình các thí sinh "hoa hậu lạc đà" ở Trung Đông các năm trước. Ảnh: @dagfinnaano, @overtruck_4x4.

Theo giới quan sát, động cơ phía sau những hành động này chủ yếu liên quan đến lợi ích kinh tế. Một con lạc đà đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp có thể mang lại giá trị rất lớn cho chủ sở hữu, từ việc bán lại với giá cao đến nhân giống. Chính vì vậy, một số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cải thiện ngoại hình cho lạc đà, dù những thủ thuật này bị cấm trong quy định của cuộc thi.

Các bác sĩ thú y cảnh báo những can thiệp thẩm mỹ này không chỉ vi phạm quy tắc, hơn hết còn gây hại cho sức khỏe của động vật. Tiêm chất làm đầy có thể dẫn đến viêm mạn tính, botox có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, trong khi tiêm hormone tăng trưởng có thể gây ra các vấn đề về sinh sản.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ sức khỏe của lạc đà, ban tổ chức năm nay cho biết đã loại 20 "thí sinh" bị nghi từng trải qua các thủ thuật thẩm mỹ khỏi cuộc thi. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa truyền thống văn hóa và việc lạm dụng các biện pháp can thiệp nhằm giành chiến thắng trong những cuộc thi độc đáo này.