Bãi tắm tách biệt ở Việt Nam bất ngờ 'hot' trên báo ngoại

Một bãi tắm tách biệt tại đảo Cát Bà bất ngờ được truyền thông quốc tế vinh danh trong danh sách những bãi biển "tuyệt nhất Đông Nam Á".

Bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Duy Hiệu.

Đông Nam Á từ lâu được xem là nơi hội tụ những bãi biển đẹp hàng đầu thế giới, với hệ thống đảo và đường bờ biển trải dài giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khu vực này mang đến nhiều loại hình cảnh quan ven biển, từ lướt sóng đến lặn biển, với điểm chung là bầu trời xanh, làn nước trong và hàng dừa đặc trưng của vùng nhiệt đới, tạp chí CNTraveler nhận xét.

Tại Việt Nam, bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) được vinh danh "tuyệt vời nhất". Bãi tắm này cách trung tâm Hải Phòng khoảng 40 km, thuộc dãy các bãi tắm Cát Cò liền kề, được nối với nhau bằng con đường nhỏ men theo triền núi.

Khác với các bãi tắm 1 và 2, Cát Cò 3 nổi bật với dải cát mịn, nước trong và yên tĩnh, nhìn ra các đảo đá vôi của vịnh Lan Hạ. Nơi đây được đánh giá mang hơi thở mới mẻ của sự hiện đại đến từ các nhà nghỉ, resort, nhà hàng sang trọng và tiện nghi được xây dựng xung quanh bãi biển.

Bãi tắm cung cấp đầy đủ dịch vụ du lịch, từ các hoạt động vui chơi trên biển như chèo kayak, kéo thuyền chuối đến hệ thống nhà hàng phục vụ hải sản tươi sống. Sau khi tham gia các trải nghiệm ngoài trời, du khách có thể nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực ngay bên bờ biển.

Không gian tại đây tương đối tách biệt giúp bãi biển giữ được nét nguyên sơ. Tuy nhiên, vào dịp lễ và cuối tuần mùa hè, lượng khách có xu hướng tăng. Du khách nên lựa chọn khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không gian thoáng đãng và yên bình hơn.

Người dân và du khách tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3 (Hải Phòng), năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Ngoài ra, danh sách của CNTraveler còn giới thiệu 8 bãi biển khác nổi bật ở Đông Nam Á, như White Beach tại Philippines với cát trắng mịn như đường bột và vùng nước nông rộng. Du khách có thể trải nghiệm thuyền buồm cùng hệ thống nhà hàng, quán bar và cửa hàng dọc bãi biển.

Ngoài ra, bãi biển Panagsama cũng thu hút với hệ sinh thái biển, đặc biệt là đàn cá mòi khổng lồ di chuyển theo đàn, xuất hiện quanh năm, cao điểm từ tháng 11 đến tháng 4.

Tại Singapore, bãi biển Palawan mang đến không gian nghỉ ngơi gần đô thị. Nằm trên đảo Sentosa, bãi biển này yên tĩnh, dễ tiếp cận, có nước biển êm và được kết nối với các bãi biển khác bằng xe điện miễn phí.

Tại Thái Lan, bãi biển Tonsai gây ấn tượng với khung cảnh được bao quanh bởi các dãy núi đá vôi cao, tạo cảm giác biệt lập như một ngôi làng nhỏ ven biển. Ngoài hoạt động tắm biển, nơi đây còn nổi tiếng với trải nghiệm leo núi đá, thu hút những du khách ưa khám phá.

Trong khi đó, vịnh Buffalo trên đảo Koh Payam mang đến không gian yên tĩnh và ít bị tác động bởi du lịch đại trà. Bãi biển rộng, hoang sơ, phù hợp cho những kỳ nghỉ thư giãn. Hoàng hôn trên vịnh được xem là điểm nhấn của trải nghiệm.

Vịnh Coral (Malaysia), bãi biển Palawan (Singapore), khu nghỉ dưỡng Bawah Reserve (Indonesia) và bãi biển Tonsai (Thái Lan). Ảnh: CNTraveler.

Tại Malaysia, vịnh Coral là bãi biển yên tĩnh với cát trắng, nước trong, nổi tiếng với hoạt động lặn biển nhờ rạn san hô và 2 xác tàu đắm. Du khách có thể bắt gặp rùa biển, cá hề và cá mập rạn đầu đen.

Indonesia góp mặt với khu nghỉ dưỡng Bawah Reserve gồm 36 biệt thự, trong đó có 11 căn trên mặt nước. Nơi đây phù hợp cho nghỉ dưỡng, kết nối thiên nhiên và "detox" (thanh lọc) kỹ thuật số. Du khách có thể chèo kayak đáy kính, lặn biển hoặc tham gia các môn thể thao nước.

Tại Campuchia, vịnh Saracen là lựa chọn cho du khách muốn tránh đám đông. Hòn đảo nằm cách Sihanoukville khoảng 30 phút đi thuyền, với bãi cát trắng, nước ấm và trong. Khu vực có nhiều khách sạn và nhà hàng ven biển, cùng các hoạt động như chèo kayak, lặn biển hoặc đi bộ dọc bãi biển.