Điểm du lịch được mệnh danh 'Thái Lan đích thực'

Khác với Bangkok sôi động hay Phuket ngập không khí nghỉ dưỡng, Isan dọc sông Mekong mang đến một Thái Lan chậm rãi, sâu lắng và đậm bản sắc.

Khung cảnh của Isan vẫn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc, nơi con người được chữa lành trước thiên nhiên. Ảnh: TAT.

Từ những cộng đồng mang dấu ấn Việt tại Nakhon Phanom, đến thiên nhiên nguyên sơ của Bueng Kan, hành trình Isan không chỉ là chuyến đi khám phá, mà là hành trình để lắng lại, để chạm và để được chữa lành.

Chính vì thế, nhắc đến Isan nhiều tạp chí du lịch quốc tế gọi đây là “The real Thailand” (Thái Lan đích thực) - nơi bạn không chỉ đi du lịch, mà thực sự sống cùng Thái Lan.

Isan nằm ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, giáp Lào và Campuchia, chiếm gần 1/3 diện tích và dân số cả nước. Không có biển xanh hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Isan hiện lên với những cánh đồng lúa trải dài như bất tận, những ngôi làng yên bình và nhịp sống chậm rãi hiếm thấy.

Chơi gì ở Isan?

Nakhon Phanom

Nằm yên bình bên dòng Mekong River, Nakhon Phanom cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp trầm lắng hiếm thấy ở Thái Lan. Không ồn ào, không vội vã, nơi đây mở ra một không gian du lịch “chậm” với những con đường ven sông rợp nắng, những buổi hoàng hôn nhuộm vàng biên giới và nhịp sống nhẹ như hơi thở.

Tại khu vực Vietnamese Memorial Clock Tower, dấu ấn Việt hiện diện rõ nét trong kiến trúc, nhịp sống và những câu chuyện được truyền lại theo thời gian, trở thành minh chứng cho một lịch sử gắn bó bền chặt.

Một điểm dừng chân đầy ý nghĩa là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ ký ức về Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Thái Lan, như biểu tượng cho mối liên kết lịch sử giữa hai quốc gia.

Ảnh: T.H.

Tại Wat Phra That Phanom Woramahawihan, ngôi chùa linh thiêng bậc nhất của tỉnh, lễ hội Phra That Phanom diễn ra hàng năm thu hút hàng ngàn tín đồ, trong đó có nhiều người dân Lào vượt sông Mekong bằng thuyền để tham gia nghi lễ, tạo nên một bức tranh sống động về sự kết nối văn hóa – tín ngưỡng không biên giới trong tiểu vùng Mekong.

Không dừng lại ở đó, du lịch cộng đồng tại Ban Tha Kho mang đến những trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc: từ việc cùng người dân chuẩn bị đồ cúng dường cho nghi lễ buổi sáng, tham gia nghi thức Baci (Bai Sri Su Khwan) - nghi lễ gọi vía mang ý nghĩa gắn kết tinh thần và cầu chúc bình an - đến việc cùng nấu các món ăn Isan, chia sẻ bữa cơm và hòa mình vào điệu múa Ram Wong truyền thống.

Bueng Kan

Nằm ở cực Bắc vùng Isan, giáp dòng Mekong River, Bueng Kan đang dần trở thành “ngôi sao mới” của du lịch Thái Lan nhờ vẻ đẹp hoang sơ và khác biệt.

Nơi đây nổi bật với Wat Phu Tok - ngôi chùa cheo leo trên núi đá, nơi du khách phải men theo những lối đi gỗ vòng quanh vách núi để lên đỉnh, vừa thót tim vừa choáng ngợp trước khung cảnh rừng núi trải dài.

Hin Sam Wan kỳ quan đá giữa rừng già. Ảnh: TAT.

Không xa đó, là Hin Sam Wan kỳ quan đá giữa rừng già, điểm check-in gây sốt với góc nhìn “sống lưng khủng long” độc đáo. Ở đó, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng cũng đồng thời tìm thấy một dạng tự do - khi tạm rời xa những ồn ào thường nhật để hòa mình vào không gian rộng lớn và nguyên sơ. Đây chính là một trong những hình ảnh tiêu biểu của “Unseen Thailand” - vẻ đẹp chưa bị khai phá quá mức, vẫn giữ được sự thuần khiết vốn có.

Khi ngày dần khép lại, hồ Bueng Khong Long mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác - chậm rãi và nhẹ nhàng. Một bữa tối bên hồ, ngắm hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, là cách trọn vẹn để kết thúc hành trình trong sự an yên.

Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tạo nên sự khác biệt cho nơi đây. Ảnh: TAT.

Ăn gì khi đến Isan?

Ở Isan Thái Lan, người dân chuộng những nguyên liệu tươi, ít qua chế biến cầu kỳ. Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất của ẩm thực nơi đây là sự kết hợp táo báo giữa các vị: cay nồng của ớt tươi giã tay, chua thanh nhẹ từ chanh và mặn đậm của nước mắm.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều món ăn ở Isan đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Thái Lan trên toàn thế giới. Nếu có dịp đến đây, du khách không nên bỏ qua các món độc đáo như: Som Tam (gỏi đu đủ), đây là món ăn nổi tiếng nhất, kết hợp đu đủ bào sợi với ớt, tỏi, chanh, nước mắm. Vị chua - cay - mặn hòa quyện, giòn, tươi, khiến du khách ăn một lần nhớ mãi.

Ẩm thực Isan chuộng nguyên liệu tươi.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến món thịt nướng thơm lừng ăn kèm xôi dẻo, chấm cùng Jaew Bong Pla Ra Suk - loại nước sốt cay từ mắm cá lên men đã nấu chín, đậm vị và dậy hương đặc trưng. Bên cạnh đó, Pla Chon Neung Jaew (ปลาช่อนนึ่งแจ่ว) mang đến vị thanh ngọt của cá lóc hấp, hòa quyện cùng nước chấm Jaew cay chua mặn; Pla Som Tod lại gây ấn tượng với lớp cá lên men chiên giòn, chua nhẹ đầy lôi cuốn; trong khi Sai Krok Isan - xúc xích lên men tự nhiên - là món ăn đường phố quen thuộc nhưng không kém phần đặc sắc.

Ẩm thực Isan ngày nay đã lan tỏa khắp Thái Lan và thậm chí là hiện diện tại nhiều nước trên thế giới. Từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp, những món như som tam hay thịt nướng kiểu Thái đều có mặt, trở thành “đại sứ” ẩm thực của đất nước này.