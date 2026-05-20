9 món Việt Nam vào danh sách ngon nhất từ thịt lợn

Taste Atlas vừa công bố 76 món ngon nhất châu Á làm từ thịt lợn, trong đó bún chả đứng thứ 5. Ngoài ra, 8 món khác của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bún chả cùng cố đầu bếp Anthony Bourdain ở Hà Nội năm 2016. Ảnh: Anthony Bourdain.

Trong danh sách 76 món ăn ngon nhất châu Á làm từ thịt lợn được Taste Atlas công bố ngày 16/5, bún chả của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5.

Chuyên trang ẩm thực này miêu tả đây là món gồm thịt lợn và bún, gắn với nền ẩm thực Hà Nội, nơi được cho là nguồn gốc của món ăn. Một phần bún chả gồm 3 thành phần quen thuộc: bát nước chấm có thịt nướng, bún rối và nhiều loại rau sống như tía tô, xà lách, rau mùi hay rau muống.

Chuyên trang cho biết dù bún chả hoặc những phiên bản tương tự có thể tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam, phiên bản của Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhất. Không có quá nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc món ăn, nhưng bún chả được quốc tế biết đến rộng rãi hơn vào năm 2016, khi xuất hiện trong chương trình ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain: Parts Unknown của CNN.

Trong tập phát sóng này, cố đầu bếp kiêm MC Anthony Bourdain đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bún chả tại Hà Nội. Khoảnh khắc 2 người ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, bên bàn ăn giản dị giữa phố cổ từng khiến món ăn này trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế nhắc đến liên tục suốt một thời gian dài.

Với nhiều du khách nước ngoài, bún chả không chỉ là món ăn, mà còn là "hương vị Hà Nội" rất riêng: khói than nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng và cảm giác ngồi ăn giữa những con phố đông đúc.

Món nem lụi nằm ở vị trí 24 trong danh sách 76 món mà Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng đưa ra. Ảnh: Taste Atlas.

Không chỉ riêng bún chả, danh sách này còn có thêm 8 món ăn Việt Nam khác góp mặt.

Ở vị trí thứ 20 là thịt kho tàu với số điểm 4,1/5 sao. Món ăn quen thuộc trong mâm cơm người Việt được giới thiệu là sự kết hợp giữa thịt ba chỉ kho cùng trứng luộc. Nước kho thường nêm nếm từ nước dừa, hành tím, tỏi, nước mắm và nước tương, tạo nên màu nâu óng đặc trưng. Món này thường ăn cùng cơm trắng hoặc dưa chua.

Nem lụi xếp thứ 24 với 4,1/5 sao. Chuyên trang ẩm thực mô tả đây là món ăn có nguồn gốc từ Huế, gồm thịt lợn xay bọc quanh cây sả nướng. Nem lụi thường ăn kèm rau sống, bánh tráng và chấm cùng sốt đậu phộng chua ngọt.

Đứng ở vị trí 29 là cơm tấm sườn với số điểm 4/5 sao. Taste Atlas gọi đây là món ăn "kinh điển" của miền Nam Việt Nam, gồm sườn nướng ăn cùng cơm gạo tấm, đồ chua và nước mắm. Món này đặc biệt phổ biến vào bữa sáng.

Một món ăn rất quen thuộc trong dịp Tết miền Bắc là thịt đông đứng ở vị trí 50. Món được chế biến từ nhiều phần thịt lợn như chân giò, da heo, ninh nhừ để tạo lớp đông tự nhiên đặc trưng. Thịt đông thường ăn kèm hành muối và cơm nóng.

Cơm tấm là món ăn đường phố phổ biến với người dân Việt Nam và cả du khách quốc tế. Ảnh: Cơm tấm Thuận Kiều.

Khâu nhục xếp thứ 57. Đây là món ăn nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, được chế biến từ thịt lợn quay tẩm ướp gia vị rồi hấp trong thời gian dài. Món ăn thường xuất hiện trong đám cưới, tang lễ hay lễ mừng thọ của người dân địa phương.

Ở vị trí 73 là cải mèo xào thịt lợn gác bếp, một món ăn vùng núi Sa Pa (Lào Cai). Món gồm cải mèo muối xào cùng thịt ba chỉ hun khói, thường ăn với cơm trắng.

Ngay sau đó, ở vị trí 74 là thịt lợn nướng của người H’Mông tại Sa Pa. Món ăn sử dụng thịt lợn đen xiên que nướng than, ăn kèm muối mè.

Xếp cuối danh sách các món Việt là nem Phùng ở vị trí 75. Đây là đặc sản nổi tiếng của vùng Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), làm từ thịt lợn, bì heo trộn thính, khi ăn gói trong lá sung. Chuyên trang ẩm thực gợi ý món ăn này thường dùng kèm bia hoặc rượu trắng.

Du khách Canada thích thú trước những món ăn trong mâm cơm gia đình Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Tháng 12/2025, Taste Atlas xếp ẩm thực Việt Nam ở vị trí thứ 16 trong top 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới, tăng 3 bậc so với năm trước đó và vượt qua Thái Lan.

Chuyên trang ẩm thực này đánh giá món ăn Việt hấp dẫn nhờ sự đa dạng vùng miền, nguyên liệu tươi và hương vị hài hòa. Nhiều món quen thuộc như phở, bánh mì, bánh xèo, chả giò, bún bò Huế, bún chả hay cơm tấm được gợi ý cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Không chỉ món ăn, đồ uống Việt cũng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng của Taste Atlas. Cà phê sữa đá từng đứng thứ 3 trong danh sách thức uống ngon nhất Đông Nam Á, trong khi trà sen, sữa chua đánh đá hay rượu táo mèo cũng được nhắc tên.