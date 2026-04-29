Sức hút từ bánh xèo 40.000 đồng trên Instagram của Tổng thống Hàn Quốc

Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân thưởng thức bánh xèo ở Hà Nội thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, góp phần lan tỏa sức hút của món ăn Việt tới du khách quốc tế.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thử đổ bánh xèo tại quán ăn trong ngõ Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm, Hà Nội), ngày 24/4. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Trên tài khoản Instagram hơn 1,3 triệu người theo dõi, bức ảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung thưởng thức bánh xèo tại một quán ăn bình dân ở Hà Nội nhận được gần 70.000 lượt yêu thích.

Khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21-24/4, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội trong và ngoài nước.

"Bánh xèo Tổng thống"

Khi nhiều người gọi vui đây là "quán bánh xèo Tổng thống", chủ quán Phạm Xuân Thắng (31 tuổi) cho biết vừa bất ngờ vừa tự hào. Anh nói không nghĩ hình ảnh phu nhân tự tay đổ bánh xèo trong không gian giản dị của quán lại được chính Tổng thống đăng tải lên mạng xã hội.

"Từ ngày Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến ăn, lượng khách tăng chóng mặt, có ngày kín bàn. Nhiều người vừa muốn thưởng thức bánh xèo, vừa muốn ngồi đúng vị trí 2 vị khách đặc biệt từng trải nghiệm", anh nói với Tri Thức - Znews.

Điều khiến chủ quán tiếc nuối nhất là không kịp chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân để làm kỷ niệm. Theo Thắng, 2 vị khách gây ấn tượng bởi sự gần gũi, thân thiện. Việc được đón tiếp nguyên thủ quốc gia tại quán ăn nhỏ của mình mang đến cho anh một trải nghiệm đáng nhớ.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thưởng thức bánh xèo tại quán ăn trong ngõ Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm, Hà Nội), ngày 24/4. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Trưa 24/4, vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung đi bộ trong con ngõ trên phố Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm, Hà Nội), dừng chân tại quán bánh xèo, nem nướng. Đoàn gọi 5 suất bánh xèo, mỗi suất gồm 2 chiếc, giá 40.000 đồng/suất, ăn kèm rau sống. Đoàn còn dùng thêm bún chả mua từ bên ngoài.

Sau khi thưởng thức, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc tò mò về cách làm bánh. Bà Nguyễn Thị Quý, bếp chính của quán, đã hướng dẫn phu nhân Kim Hae Kyung thử đổ bánh xèo, trong khi Tổng thống đứng cạnh quan sát.

Bánh xèo có nguồn gốc từ miền Trung, là loại bánh mỏng làm từ bột gạo đổ trên chảo nóng. Tên gọi xuất phát từ âm thanh "xèo" khi bột chạm vào mặt chảo. Nhân bánh thường gồm tôm và giá đỗ, khi ăn được cuốn cùng rau sống và chấm nước mắm pha chua ngọt.

Theo chủ quán Phạm Xuân Thắng, bánh xèo tại đây được làm từ bột gạo pha bột chiên giòn, tráng mỏng, chiên đến khi lớp vỏ giòn rụm. Nhân gồm giá, thịt và tôm, ăn kèm rau sống.

Bánh xèo được phục vụ tại một nhà hàng ở phường Sài Gòn, TP.HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bánh xèo "lên ngôi"

Những năm gần đây, bánh xèo ngày càng được du khách quốc tế biết đến như một món ăn đặc trưng của Việt Nam. Theo Michelin Guide, món ăn này nổi bật nhờ sự đa dạng về kích thước và hương vị tùy theo từng vùng miền.

Nguyễn Huy Hoàng, đại diện một quán bánh xèo tại TP.HCM, cho biết quán thường hướng dẫn khách quốc tế cách ăn, song mỗi người có thể tùy ý thưởng thức theo khẩu vị riêng. Bánh được ăn kèm rau thơm và cải xanh để tạo vị cay nhẹ. Nước chấm pha từ giấm, nước mắm và đường, không dùng tỏi.

Quán sử dụng chảo nhôm chuyên dụng để giữ độ mỏng và giòn của bánh, chỉ chế biến khi có khách gọi nhằm đảm bảo độ tươi. Thực đơn tập trung vào một loại bánh xèo truyền thống với nhân tôm, thịt heo và giá đỗ. Dù có khách đề nghị thêm nguyên liệu riêng, quán vẫn từ chối để giữ hương vị đặc trưng.

Nhân viên đổ bánh xèo tại khu ẩm thực trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn, TP.HCM), tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bánh xèo có thể thưởng thức quanh năm, nhưng thường ngon hơn vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết mát mẻ giúp bánh giữ độ giòn lâu. Món ăn đạt hương vị tốt nhất khi được chế biến và dùng ngay.

Tùy điều kiện khí hậu từng vùng, bánh xèo có nhiều biến tấu về kích thước, nguyên liệu và cách chế biến. Các loại rau ăn kèm theo mùa cũng góp phần tạo nên sự đa dạng.

Tại Hà Nội, một địa chỉ bánh xèo nổi tiếng là Mr Bảy Miền Tây trên phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm), thu hút nhiều du khách nước ngoài sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt. Quán hoạt động hơn một thập kỷ, nổi bật với lớp bánh giòn và nhiều loại nhân.

Địa điểm này được xếp hạng Bib Gourmand năm 2024 và 2025, danh hiệu của Michelin Guide dành cho các quán ăn chất lượng với mức giá hợp lý.

Ngoài phiên bản truyền thống, thực đơn còn có bánh xèo chay, bánh xèo Nam Bộ, bánh xèo bò, gà và hải sản. Điểm khác biệt của bánh xèo miền Tây là kích thước lớn hơn so với nhiều vùng khác.

Bánh xèo miền Tây có kích thước lớn, phục vụ chủ yếu du khách quốc tế tại Hà Nội. Ảnh: Mr Bảy Miền Tây.