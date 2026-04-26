Báo Hàn dõi theo 'food tour' Hà Nội của Tổng thống Lee Jae Myung

Hàng loạt tờ báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, trong đó các hoạt động bên lề như dạo phố, trải nghiệm ẩm thực được chú ý.

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân thử đổ bánh xèo tại một quán bên đường trên phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội), trưa 24/4. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tối 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo quanh khu vực trung tâm Hà Nội, chào hỏi người dân địa phương bằng tiếng Việt và nhận được sự chào đón.

Sau đó, hai người dùng bữa tại một quán ăn bên đường với các món quen thuộc như phở và cơm rang.

Một số chi tiết ẩm thực đường phố cũng được truyền thông Hàn Quốc chú ý. Trong hành trình dạo phố, ông Lee thử thịt xiên nướng, uống nước mía và mua sầu riêng. Những món ăn bình dân, quen thuộc với người Việt trở thành chi tiết được nhấn mạnh trong các bản tin của nhật báo Hankyoreh, bên cạnh những nội dung chính trị - ngoại giao của chuyến thăm.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, cơm rang dưa bò tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Đáng chú ý, sau bữa tối tại Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ cảm nhận tích cực về ẩm thực Việt Nam, cho rằng ở Việt Nam, vào quán nào cũng khó thất vọng. Nhận xét này nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, như một chi tiết cho thấy sức hút của đồ ăn Việt trong mắt du khách quốc tế.

Trên Google Maps, một số người dùng Hàn Quốc cũng để lại bình luận về quán ăn nơi Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân dùng bữa tại Hà Nội.

Tài khoản Michael Byeong Jun viết sẽ thêm địa điểm này vào danh sách những nơi muốn ghé khi đến Hà Nội. Một người dùng khác, Seo Woo-won, liên hệ chi tiết này với hiệu ứng “bún chả Obama” trước đây, cho rằng sau món bún chả từng gắn với chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nay đến lượt món phở tại Hà Nội được truyền thông và du khách Hàn Quốc chú ý.

Với du lịch Việt Nam, việc phở, cơm rang, nước mía, thịt xiên nướng hay sầu riêng xuất hiện trên truyền thông Hàn Quốc là tín hiệu đáng chú ý. Những món ăn quen thuộc này góp phần tạo nên hình ảnh Hà Nội thân thiện, dễ tiếp cận và giàu trải nghiệm, đặc biệt với thị trường khách Hàn Quốc.

Chiều 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.