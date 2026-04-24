Tổng thống Hàn Quốc: 'Ở Việt Nam, vào đại quán nào ăn cũng thấy ngon'

Sau buổi dạo quanh hồ Gươm, Tổng thống Hàn Quốc cho biết "đã có bữa tối ngon miệng" tại một quán phở phố cổ, bày tỏ ấn tượng với ẩm thực và đời sống thường nhật của người Việt.

Tổng thống Hàn Quốc đội nón lá bên trong một cửa hàng lưu niệm tại phố cổ Hà Nội, tối 23/4. Ảnh: @2_jaemyung/instagram.

Sau buổi dạo quanh hồ Gươm tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ đã có một bữa tối rất ngon tại quán phở, cơm rang trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Tôi nghe nói ở Việt Nam, vào bất kỳ quán ăn nào cũng khó mà thất vọng và quả thật điều đó là đúng", ông viết.

Tổng thống cùng phu nhân Kim Hae Kyung thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò. Theo chủ quán Thiều Văn Mùi, phở chín sử dụng thịt bò hầm 2-3 tiếng, để nguội rồi bảo quản mát trước khi thái.

Khi phục vụ, bát phở gồm bánh phở, thịt, hành và rau thơm. Tuy nhiên, do hiểu khẩu vị khách Hàn Quốc thường không ăn được rau mùi, quán chủ động để riêng. "Khi mang ra, đoàn có hỏi về rau mùi, tôi giải thích và họ khá hài lòng với sự chuẩn bị này", anh Mùi nói với Tri Thức - Znews.

Món cơm rang dưa bò sử dụng dưa cải do quán tự muối, xào cùng thịt bò tươi và gia vị, là một trong những món được khách nước ngoài ưa chuộng.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, cơm rang dưa bò tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Trong suốt bữa ăn, theo quan sát của chủ quán, Tổng thống và phu nhân nhiều lần gật đầu tỏ ý hài lòng. Tổng thống tự thêm ớt tươi, chanh theo khẩu vị, thậm chí nâng bát để thưởng thức trọn vẹn nước dùng và dùng hết phần ăn, sau đó tiếp tục thưởng thức cơm rang.

Trước đó, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung nhắc tới những ví dụ về tình hữu nghị giữa hai nước như việc nhóm nhạc nữ BlackPink biểu diễn tại Hà Nội, hay phở Việt Nam đã trở thành món ăn quen thuộc với người dân hai nước.

Sau bữa ăn kéo dài khoảng 25 phút, Tổng thống và phu nhân tiếp tục đi dạo quanh hồ Gươm, ghé hàng kem Thủy Tạ.

Nhà hàng nằm trên phố Lý Thái Tổ, hướng ra hồ Hoàn Kiếm, ra đời từ năm 1958 và hiện phục vụ các món Việt, cà phê và kem truyền thống như: kem que bạc hà chanh, kem sầu riêng. Trên Fanpage chính thức, đơn vị này bày tỏ sự tự hào khi trở thành điểm dừng chân của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thưởng thức kem Thủy Tạ. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Trong lúc dạo phố cổ Hà Nội, Tổng thống và phu nhân cũng thử sầu riêng và liên tục khen ngon. Theo tờ JoongAng, Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ahn Gwi-ryeong cho biết Tổng thống đã mua sầu riêng để chia sẻ với các trợ lý đi cùng. Ông cũng thử thịt xiên nướng và nước mía bán ven đường.

Theo Phó phát ngôn viên, người dân khi gặp Tổng thống đã chào bằng tiếng Hàn như "Annyeonghaseyo" (Xin chào), "Rất vui được gặp", hoặc hô "Welcome to Vietnam". Đáp lại, Tổng thống và phu nhân chào bằng tiếng Việt "Xin chào", bắt tay và đập tay (high-five), tạo không khí giao lưu thân thiện.

Phó phát ngôn viên Ahn cho biết hoạt động này không nằm trong khuôn khổ nghi thức chính thức, mà giúp Tổng thống "đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân Việt Nam", qua đó tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thử sầu riêng. Ảnh: @jaemyung_lee/TikTok.

Chiều 21/4, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên ông Lee Jae Myung đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025.