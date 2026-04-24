Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khen áo dài Việt

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung cho biết bà “cảm nhận rõ nét vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam” khi khoác lên mình tà áo dài hồng dịu dàng - món quà mang đậm ý nghĩa văn hóa.

Sáng 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống, theo TTXVN.

Xuất hiện tại bảo tàng trong buổi sáng, bà Kim diện chính chiếc áo dài truyền thống Việt Nam được tặng từ ngày trước đó. Trong khi đó, bà Ngô Phương Ly đón tiếp trong tà áo dài xanh đậm, trao tặng hoa và thân mật khen: “Trông bà như một cô gái Việt Nam”, khiến bà Kim xúc động cảm ơn.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung thưởng thức các tiết mục múa rối nước do nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Trong hành trình tham quan khu trưng bày chính, hai phu nhân trao đổi về nhiều điểm tương đồng trong đời sống và văn hóa của hai quốc gia. Bà Kim nhận xét khung dệt của Việt Nam có nét tương đồng với khung dệt vải gai Andong của Hàn Quốc.

Bà cũng đặc biệt chú ý tới các nông cụ trồng lúa, chăn, gối và đồ gia dụng, cho rằng “hình dáng rất giống với Hàn Quốc”. Đáng chú ý, bà Kim còn cúi xuống quan sát kỹ hiện vật và hỏi liệu có thể trực tiếp chạm vào để tìm hiểu.

Cùng ngày, bà Kim đã đăng tải hình ảnh mặc áo dài trên tài khoản Instagram của Tổng thống Lee, kèm lời nhắn gửi: “Bà Ngô Phương Ly, tôi chân thành cảm ơn vì món quà quý giá này”. Chiếc áo dài là món quà đáp lễ sau khi bà Ly từng nhận hanbok từ phía bà Kim.

Bà Kim chia sẻ thêm rằng bức ảnh được lưu lại để ghi nhớ niềm vui khi đón nhận món quà với tâm trạng háo hức, đồng thời ca ngợi “tà áo dài hồng mang vẻ đẹp đặc trưng, tinh tế của Việt Nam”, theo Chosun Daily.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong áo dài Việt. Ảnh: K trendy News.

Bà Kim cũng bày tỏ kỳ vọng tình cảm thân thiết giữa bà và phu nhân Ngô Phương Ly sẽ góp phần vun đắp, làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Chiếc áo dài được thực hiện từ lụa tơ tằm, dệt hoa văn hoa cúc, mang phom dáng lấy cảm hứng từ thập niên 1930, do nhà thiết kế Vũ Việt Hà thực hiện. Toàn bộ quá trình, từ dệt vải thủ công đến hoàn thiện sản phẩm, kéo dài trong 5 ngày.

Trước đó, nhà thiết kế đã nghiên cứu phong cách thời trang của phu nhân Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2025, nhận thấy bà ưa chuộng các gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng, đặc biệt là sắc hồng, nên đã lựa chọn tông hồng nhạt làm chủ đạo cho thiết kế.