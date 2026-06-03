Biển lửa thiêu rụi khách sạn ở Ấn Độ, 21 người thiệt mạng

Hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà có khách sạn và nhà hàng ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có các bệnh nhân nước ngoài.

Một sĩ quan cảnh sát đi bộ giữa các dải băng an ninh tại hiện trường sau vụ cháy khách sạn ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát cho biết đám cháy xảy ra vào ngày 3/6 tại khu vực Malviya Nagar, phía nam New Delhi (Ấn Độ). Tòa nhà gặp nạn gồm một nhà hàng ở tầng trệt và một khách sạn hoạt động tại các tầng phía trên, theo Al Jazeera.

Malviya Nagar là khu dân cư chủ yếu tập trung sinh viên và người lao động trẻ, đồng thời có mật độ dày đặc các cửa hàng, quán ăn và khách sạn giá rẻ.

Cảnh sát New Delhi cho biết ngọn lửa đã được khống chế với sự tham gia của 8 xe cứu hỏa. Hơn 40 người mắc kẹt bên trong tòa nhà đã được giải cứu và chuyển tới các bệnh viện lân cận để điều trị.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa liên tục phun nước vào tòa nhà đang bốc cháy, trong khi những cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc ra từ các ô cửa sổ.

Nhiều người mắc kẹt bên trong được nhìn thấy treo mình ngoài cửa sổ và liên tục kêu cứu khi lửa cùng khói độc nhanh chóng lan rộng khắp các tầng của công trình.

Người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán các nạn nhân mắc kẹt và đưa một số người bị thương ra nơi an toàn trước khi xe cứu thương tới hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết trong số các nạn nhân có cả người nước ngoài sang Ấn Độ để điều trị y tế.

New Delhi từ lâu là một trong những trung tâm du lịch y tế lớn của khu vực, thu hút đông đảo bệnh nhân quốc tế nhờ chi phí điều trị tương đối thấp. Nhiều người thường lưu trú tại các khách sạn bình dân hoặc căn hộ cho thuê gần bệnh viện trong thời gian chữa bệnh.

Lính cứu hỏa và cảnh sát đứng tại hiện trường vụ cháy ngày 3/6 tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.

Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi cho biết nhà lãnh đạo Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng thông qua một thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Chính phủ cũng thông báo mỗi gia đình có người tử vong sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 200.000 rupee (khoảng 2.088 USD ).

Hỏa hoạn là vấn đề xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ, nơi các quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy nhiều khi không được thực thi nghiêm ngặt.

Những yếu tố như cầu thang chật hẹp, lối thoát hiểm bị chắn, hệ thống điện xuống cấp hoặc thiếu thiết bị phòng cháy tại các công trình cũ và các tòa nhà được cải tạo phục vụ mục đích kinh doanh thường là nguyên nhân khiến các vụ cháy ở những đô thị đông đúc như New Delhi gây thương vong nghiêm trọng.