Tàu hỏa đâm xe buýt gây cháy lớn ở Thái Lan, ít nhất 8 người chết

  • Thứ bảy, 16/5/2026 20:50 (GMT+7)
Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Bangkok vào ngày 16/5 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu va chạm mạnh với xe buýt công cộng, châm ngòi cho đám cháy lớn bao trùm phương tiện này cùng nhiều ô tô và xe máy xung quanh, theo Reuters.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và các đội cứu hộ khẩn cấp đã lập tức được điều động đến hiện trường để ứng phó với đám cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa liên tục phun nước để dập tắt ngọn lửa bao trùm chiếc xe buýt và các phương tiện lân cận, chạy đua với thời gian để ngăn chặn cháy nổ thứ cấp.

Vụ va chạm giữa tàu chở hàng và xe buýt công cộng xảy ra gần Ga Makkasan của tuyến Airport Rail Link thuộc quận Ratchathewi, Bangkok vào chiều thứ Bảy, khiến chiếc xe buýt bùng cháy dữ dội và làm hư hại nhiều phương tiện khác. Ảnh: The Nation.

Các đội cứu hộ tập trung nỗ lực cắt dỡ các phần khung xe biến dạng để kéo người bị thương ra khỏi đống đổ nát và chuyển ngay đến bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, thông gió để xả khí gas rò rỉ từ các phương tiện gặp nạn, đồng thời tiếp tục rà soát kỹ lưỡng khu vực xung quanh nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn này đang được cơ quan chức năng Thái Lan khẩn trương điều tra, làm rõ.

