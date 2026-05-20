21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Putin thăm Trung Quốc

Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Putin diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, mở đầu chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận các vấn đề chiến lược.

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin tại Bắc Kinh Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.

Lúc hơn 10h sáng nay (20/5), tại Quảng trường Thiên An Môn, tiếng đại bác chào mừng gồm 21 loạt vang lên trang trọng để khởi đầu lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự và vẫy tay chào các em thiếu nhi đang cầm cờ hoa hai nước reo hò phấn khích. Các em học sinh đồng thanh hô vang: "Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng". Ông Putin cũng vẫy tay đáp lễ các em.

Điểm nhấn của nghi thức đón tiếp là màn hòa tấu khúc nhạc "Chiều Moscow" – tác phẩm kinh điển của Liên Xô - do dàn quân nhạc Trung Quốc thực hiện.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chào hỏi các thành viên trong phái đoàn của hai nước. Ông Putin lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nồng nhiệt chào đón các đại diện cấp cao của phái đoàn Nga.

Những nụ cười rạng rỡ và cử chỉ thân thiện giữa hai bên phản ánh rõ bầu không khí ấm áp và sự trọng thị của nước chủ nhà.

Tiếp đó, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã bước vào phòng hội đàm với sự tham dự của một nhóm hẹp các thành viên phái đoàn để thảo luận về các vấn đề then chốt.

Theo RT, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trân trọng gọi Tổng thống Putin là “người bạn thân thiết”, đồng thời khẳng định Nga và Trung Quốc đang cùng nhau định hình tương lai của mối quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng và đôi bên cùng có lợi. Ông Tập cũng nhấn mạnh rằng hai quốc gia đang dũng cảm, kiên cường đứng vị trí tiên phong để bảo vệ công lý quốc tế.

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu, Tổng thống Putin đã khéo léo trích dẫn một câu tục ngữ Trung Quốc: “Một ngày không gặp như cách ba thu” để bày tỏ niềm vui khi được gặp lại nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Quốc thiều cử lên trang nghiêm hai nhà lãnh đạo Nga - Trung bước lên bục danh dự Trong tiếng đại bác chào mừng vang dội khắp Quảng trường Thiên An Môn, quốc thiều Nga đã được cử lên trang nghiêm khi hai nhà lãnh đạo Nga - Trung đứng cạnh nhau trên bục danh dự.

Ông Putin nhấn mạnh, bất chấp những yếu tố bất lợi và biến động từ bối cảnh bên ngoài, hợp tác song phương Nga - Trung vẫn giữ vững “động lực phát triển tốt đẹp”. Chứng minh cho tuyên bố này, ông cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ hơn 30 lần trong suốt 25 năm qua.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, nhất là về những thông điệp chiến lược và hình ảnh ngoại giao mà Bắc Kinh muốn truyền tải.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, tháp tùng Tổng thống Nga trong chuyến công du hai ngày này là một phái đoàn bao gồm 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về các chương trình hợp tác kinh tế, cùng hai điểm nóng toàn cầu là cuộc xung đột tại Trung Đông và cuộc chiến tại Ukraine - vốn đã kéo dài hơn 4 năm qua chưa có hồi kết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. Ảnh: Reuters.

Hợp tác năng lượng dự kiến là nội dung nghị sự hàng đầu, trọng tâm là dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2" từ miền tây nước Nga qua Mông Cổ sang miền bắc Trung Quốc. Dự án này vừa giúp Moscow thay thế thị trường châu Âu đã mất, vừa giúp Bắc Kinh giảm bớt sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải năng lượng trên biển, theo SCMP.

Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký kết một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Nga - Trung. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường để thảo luận sâu về hợp tác kinh tế và thương mại.

Các em thiếu nhi vẫy cờ hoa chào mừng Tổng thống Putin Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 trong không khí trang trọng. Không gian Quảng trường Thiên An Môn thêm phần rực rỡ với hình ảnh các em thiếu nhi nhảy múa, vẫy cờ hoa nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tiết lộ hai bên lên kế hoạch ký kết khoảng 40 văn kiện, với 21 văn bản sẽ được ký trực tiếp dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ.

Bên cạnh đó, ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc Năm giao lưu giáo dục - văn hóa Nga - Trung (2026-2027) và tham quan triển lãm ảnh lịch sử chung.

Đặc biệt, Tổng thống Putin dự kiến sẽ gặp lại anh Bành Phái (Peng Pai, 36 tuổi), một kỹ sư người Trung Quốc. Vào năm 2000, khi còn là một cậu bé, Bành Phái đã vẫy tay chào và được chụp ảnh cùng ông Putin tại Công viên Bắc Hải (Bắc Kinh), theo TASS.

Anh chia sẻ cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã truyền cảm hứng để anh sang Nga du học tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia về Ô tô và Đường bộ Moscow (MADI) từ năm 2007 đến 2013, và được đặt tên thân mật tiếng Nga là Pasha.

Bên cạnh các nội dung ngoại giao chính trị truyền thống, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành điểm sáng mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.

Theo RT, trước đó một ngày (19/5), phát biểu trước báo giới và sinh viên tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), Đặc sứ đầu tư của Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev khẳng định Bắc Kinh là "đối tác chiến lược lớn mạnh nhất" của Moscow. Vị đặc sứ nhấn mạnh, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào cùng giá năng lượng thấp của Nga là mảnh ghép hoàn hảo để hai bên bắt tay phát triển AI.

Đặc sứ đầu tư Kirill Dmitriev khẳng định Bắc Kinh là "đối tác chiến lược lớn mạnh nhất" của Moscow. Ảnh: RT.

Phát biểu trước báo giới tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, ông Dmitriev - người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đang duy trì mối quan hệ hợp tác đầu tư toàn diện.

"Nga có những lợi thế cạnh tranh rất lớn nhờ dẫn đầu thế giới về trữ lượng tài nguyên. Chúng tôi có thể cung cấp nguồn năng lượng rẻ nhất thế giới để vận hành trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Trung Quốc về một số dự án trong các lĩnh vực AI, logistics và hạ tầng", ông Dmitriev chia sẻ.

Khi trò chuyện với các sinh viên Đại học Thanh Hoa cùng ngày 19/5, vị đặc sứ ước tính chi phí chạy dòng điện phục vụ phát triển và vận hành AI tại Nga có thể rẻ hơn gấp 10 lần so với bất kỳ nguồn cung nào khác trên thế giới.

Ông Dmitriev đánh giá: "Sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong mảng AI đã mang lại những kết quả kinh ngạc... Tất cả chúng ta đều đang chứng kiến cuộc cách mạng mang tên DeepSeek".

Ông nhận định mô hình do Trung Quốc phát triển này đã làm chao đảo giới công nghệ kể từ khi tung ra ứng dụng trợ lý ảo vào tháng Giêng năm ngoái, nhờ sở hữu năng lực ngang ngửa các mô hình cao cấp của Mỹ nhưng lại cho dùng miễn phí hoặc với chi phí rẻ như cho.

"Đây là một cách tư duy thông minh, sắc bén và hiệu quả hơn về AI, đặc biệt là xu hướng mở mã nguồn. DeepSeek đã phá vỡ thế độc quyền của một vài quốc gia vốn luôn tìm cách thao túng công nghệ toàn cầu", ông nhận định.

Tổng thống Putin đến Trung Quốc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng đội danh dự và các em thiếu nhi vẫy cờ Nga - Trung đón tại sân bay Bắc Kinh.