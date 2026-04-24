Không đón khách ồ ạt tại danh thắng quốc gia Hòn Yến

Nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái rạn san hô, Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến xác định không chạy theo số lượng khách, mà tập trung vào du lịch cộng đồng bền vững, thân thiện môi trường.

Danh thắng quốc gia Hòn Yến nhìn từ trên cao Ảnh: Phạm Văn Phong.

Ngày 21/4, bà Nguyễn Thị Phấn, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến, cho biết từ ngày 8/4, đơn vị trở thành "cầu nối" giữa chính quyền, người dân và dự án "Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển" tại danh thắng quốc gia Hòn Yến (xã Ô Loan, Đắk Lắk, trước là Phú Yên).

Tại đây có 12,7 ha rạn san hô với 17 loài san hô sinh sống. Sau 4 năm triển khai các giải pháp đồng bộ, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức như Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), những điểm nóng gây nguy hại san hô dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, do tác động kép của thiên tai, biến đổi khí hậu và con người, các rạn san hô vẫn đang đối mặt với suy thoái.

Cảnh quan tại danh thắng quốc gia Hòn Yến. Ảnh: Phạm Văn Phong.

Theo bà Phấn, văn hóa làng biển và san hô được xem như "linh hồn" của du lịch. Các thành viên Hợp tác xã đang trực tiếp bảo vệ san hô, vệ sinh môi trường xung quanh Hòn Yến, nhất là thời điểm thủy triều rút.

"Để cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn san hô trước lượng khách ngày càng tăng, Hợp tác xã ưu tiên chất lượng trải nghiệm, thay vì chạy theo số lượng khách", bà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Giám đốc Hợp tác xã nhận định việc bảo tồn san hô giúp mô hình du lịch cộng đồng ý nghĩa, các hộ dân tham gia cũng có ý thức hơn đối với san hô, trong bối cảnh dự án mới tài trợ kinh phí xây dựng các tuyến điểm. Ngược lại, nhờ hoạt động du lịch, việc bảo tồn cũng trở nên thuận lợi, khi người dân và du khách hiểu về hệ sinh thái ven bờ.

"Cùng với dự án, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con tham gia làm du lịch cộng đồng nhiều hơn, đồng thời vận động các hộ dân làm nghề truyền thống đăng ký sản phẩm OCOP", bà Phấn nói.

Đồng thời, Hợp tác xã cũng xây dựng các tour trải nghiệm một ngày làm ngư dân, thưởng thức ẩm thực làng chài và khám phá san hô có trách nhiệm. Bên cạnh chuỗi tour xây dựng từ năm 2024 như trải nghiệm làng nghề (mắm, tổ yến, đan lưới), trekking đồi Cổng Thiên, đạp xe, ngồi thuyền thúng tham quan 6 điểm...

Mỗi chuyến đi của du khách sẽ đóng góp thiết thực vào Quỹ bảo tồn rạn san hô địa phương.

Thuyền thúng đưa du khách tham quan Hòn Yến, ngắm san hô. Ảnh: Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến.

Tuy nhiên, tại danh thắng quốc gia Hòn Yến hiện có dịch vụ du lịch của Hợp tác xã và cá nhân tự phát hoạt động song song. Trước mắt, cần sự phối hợp của chính quyền địa phương để tập hợp ngư dân, hộ kinh doanh vào chuỗi dịch vụ thống nhất, hạn chế tình trạng tranh giành khách, chặt chém.

Bà Phấn cho rằng việc xây dựng thêm khu đón khách tập trung để kiểm soát, bảo đảm an ninh và nâng chất lượng phục vụ là cần thiết. Đồng thời, địa phương cũng nên quy hoạch lại khu vực lồng bè nuôi thủy - hải sản để tránh gây mất mỹ quan.

Về lượng khách, danh thắng quốc gia Hòn Yến đón chủ yếu là khách nội địa, lượng khách quốc tế "nhỏ giọt" do người dân làm du lịch còn mộc mạc. Thời gian tới, các thành viên Hợp tác xã cần được tiếp cận với các khóa tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhằm nâng cao khả năng phục vụ, kết nối với khách quốc tế.

Hòn Yến nổi tiếng với rạn san hô cạn, lộ thiên khi thủy triều rút. Ảnh: @6ws.

Năm 2024, Phú Yên (cũ) ước đón 4 triệu lượt du khách, tăng 25% so với năm 2023. Riêng quý I/2025 (trước sáp nhập) đã đạt 1,18 triệu lượt du khách. Sau sáp nhập, năm 2025, tổng lượt khách đến Đắk Lắk đạt hơn 7,3 triệu lượt.