Một nhóm khách Đông Nam Á đang đổ xô đến Việt Nam

Du lịch Việt Nam đang chứng kiến làn sóng "đổ bộ" của thị trường Singapore nhờ giá cả cạnh tranh, kết nối hàng không thuận tiện và trải nghiệm đa dạng.

Du khách Singapore "săn" hoàng hôn tại Vũng Tàu ngày 30/4/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong khu vực đối với du khách Singapore. Điều này được tờ The Straits Times dẫn chứng qua hàng trăm nghìn bài đăng trên các nền tảng như TikTok và Lemon8, cùng với mức tăng trưởng mạnh về doanh thu du lịch.

Việt Nam cũng trở thành thị trường du lịch phục hồi nhanh nhất Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19, với lượng khách quốc tế năm 2024 đạt 98% so với năm 2019.

LƯỢNG KHÁCH SINGAPORE ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 237.496 257.041 277.658 286.246 308.969 0 0 178.861 328.195 347.495 401.421

Cú hích

Theo ông Gareth Leather, chuyên gia kinh tế châu Á tại công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô Capital Economics (London, Anh), sự tăng trưởng nhanh của Việt Nam là kết quả của cả chiến lược và yếu tố thuận lợi như vị trí địa lý. Bên cạnh đó, sự ổn định chính trị, hệ thống giáo dục và hạ tầng ngày càng cải thiện cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

"Những yếu tố này đã mang lại cú hích lớn cho Việt Nam từ cuối những năm 1980 và vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả", ông Leather nhận định.

Hiện nay, Việt Nam được du khách biết đến với lịch sử phong phú, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý. Gần đây, văn hóa đường phố cũng trở thành điểm thu hút lớn với giới trẻ Singapore.

Du khách Singapore đã chi 5 triệu đồng mua sắm quần áo và nước hoa thương hiệu Việt Nam tại Union Square, TP.HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Hoài Bảo.

Nadia Lim, 25 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing mạng xã hội, đã đến TP.HCM hai lần trong vòng 6 tháng, một lần cùng bạn bè vào tháng 10/2025 và một lần đi một mình vào tháng 3.

"Đây là điểm đến dễ tiếp cận với người Singapore. Chi phí rẻ hơn và tôi thấy mọi người nói nhiều về mua sắm và ẩm thực tại đây", cô nói.

Lim cho biết cô thường du lịch mỗi tháng một lần trong khu vực châu Á. Nữ du khách ưu tiên các yếu tố giá trị, tiện lợi và thoải mái, những điều cô đều tìm thấy tại Việt Nam. "Trước đây tôi thích Bangkok, nhưng hiện tại tôi thích TP.HCM hơn nhiều", cô nói và dự định sẽ đến Đà Nẵng, Hà Nội trong năm nay.

Sherlyn Ng, 21 tuổi, lần đầu đến TP.HCM cùng mẹ vào tháng 7/2025, cho biết cô lựa chọn Việt Nam sau khi đã nhiều lần đến Thái Lan và Malaysia.

Trong chuyến đi 4 ngày, hai mẹ con chủ yếu mua sắm và nghỉ ngơi. Nữ sinh ước tính đã chi khoảng 400 USD cho 13 món quần áo, cho rằng khó có thể tìm được mức giá và chất lượng tương tự tại Singapore.

Cô cũng cho biết các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe như làm móng, massage tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá tại Singapore. "Nếu muốn tối ưu chi phí, Việt Nam chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc", cô nói.

Sherlyn Ng cùng mẹ đến TP.HCM mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp. Ảnh: Sherlyn Ng.

Triển vọng tích cực

Du lịch Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới, với mục tiêu đón tới 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư đã sớm đặt cược vào tiềm năng này.

Tập đoàn lưu trú The Ascott (Singapore) bắt đầu quản lý bất động sản đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1994. Hiện doanh nghiệp này có 18 cơ sở và thêm 19 dự án đang triển khai. Dự kiến đến năm 2027, The Ascott sẽ vận hành cơ sở đầu tiên tại Phú Quốc với dự án quy mô 369 phòng.

Theo bà Wong Kar Ling, Giám đốc chiến lược và Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của The Ascott, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn như tăng trưởng du lịch mạnh, tầng lớp trung lưu gia tăng, kết nối giao thông và hạ tầng được cải thiện, cùng nhu cầu đa dạng từ khách doanh nghiệp đến khách nghỉ dưỡng.

Ở miền Bắc và miền Trung, nơi có lợi thế cảnh quan thiên nhiên, các thương hiệu như Melia Hotels International và Hilton Hotels & Resorts phát triển các khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng kiểu onsen nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch chăm sóc sức khỏe đang tăng.

Khách quốc tế tập trung đông tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Châu Sa, Linh Huỳnh.

Sự phát triển này được hỗ trợ bởi kết nối hàng không ngày càng thuận lợi. Nhiều đường bay mới được mở trong những năm gần đây. Hãng giá rẻ Scoot bắt đầu khai thác đường bay đến Phú Quốc từ tháng 12/2024 và đến Nha Trang từ tháng 11/2025.

Trong khi đó, hãng hàng không Việt Nam tăng cường năng lực khai thác, dự kiến vận hành gần 3.800 chuyến bay với 832.000 ghế trong dịp cao điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, tăng 18% so với năm trước.

Hãng cũng tăng tần suất các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dự kiến mở đường bay Singapore - Nha Trang từ ngày 1/6. Giá vé khứ hồi từ Singapore đến TP.HCM trong tháng 6 dao động từ khoảng 210 SGD (tương đương 4,3 triệu đồng).

Nườm nượp khách ngoại trên phố đường tàu ở Hà Nội năm 2024. Ảnh: Đinh Hà.

Dù vậy, triển vọng vẫn đi kèm thách thức. Theo ông Leather, căng thẳng địa chính trị như xung đột Trung Đông có thể khiến giá năng lượng tăng, kéo theo nguy cơ lạm phát đình trệ, từ đó ảnh hưởng đến chi tiêu của du khách.

Trong lĩnh vực du lịch, điều này có thể khiến du khách nhạy cảm hơn về giá và làm nhu cầu suy giảm. Tuy nhiên, triển vọng chung vẫn tích cực. Trong quý I, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Các thị trường lớn như Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Với những du khách quay lại nhiều lần như Natasha Lee, 25 tuổi, nhà sáng tạo nội dung, sức hút của Việt Nam vẫn chưa giảm. Cô đã đến Việt Nam 5 lần từ năm 2024 và dự định thêm hai chuyến trong năm 2026.

"Tôi còn rất nhiều nơi chưa khám phá. Việt Nam rất rộng và có nhiều thành phố mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến", cô nói.