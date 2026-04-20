Đến lượt du lịch châu Phi khủng hoảng vì xung đột Trung Đông

Gián đoạn hàng không do xung đột Trung Đông khiến lượng khách quốc tế đến Cape Town (Nam Phi) giảm mạnh, kéo theo hủy tour, chi phí tăng và thay đổi rõ rệt trong hành vi du khách.

Du khách chạy bộ và đạp xe ngang qua một tác phẩm điêu khắc lớn hình cặp kính, trên đường đi dạo Sea Point, Cape Town, Nam Phi.

Các gián đoạn đi lại liên quan đến xung đột Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi). Hướng dẫn viên, khách sạn và công ty lữ hành ghi nhận tình trạng hủy tour, chi phí tăng và lượng đặt dịch vụ giảm mạnh từ một thị trường quốc tế quan trọng, theo Reuters.

Ông Paul Ruiters, một hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể do phụ thuộc lớn vào nguồn khách từ khu vực Vùng Vịnh.

"Trong một mùa cao điểm bình thường, khoảng 60-80% lượng đặt tour của tôi đến từ khách Trung Đông. Trong vài tháng qua, tôi đã thiệt hại từ 350.000-500.000 rand (đồng tiền của Nam Phi) chỉ riêng do xung đột tại khu vực này", ông nói.

Theo ông Ruiters, tác động càng rõ rệt khi nhiều khách hàng quen thuộc vốn là những người thường quay lại hàng năm không lên kế hoạch du lịch trong năm nay do lo ngại bất ổn.

Du khách quốc tế khám phá Cape Town, Nam Phi.

Không chỉ hướng dẫn viên, nhiều khách sạn và công ty lữ hành tại Cape Town cũng đối mặt tình trạng tương tự. Pieter van Eck, Giám đốc vận hành tập đoàn khách sạn Bon Hotel, cho biết chi phí chuyến bay, cả quốc tế lẫn nội địa, tăng cao buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược.

"Trước những gián đoạn về đường bay và chi phí tăng, chúng tôi chuyển hướng, tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa thay vì khách quốc tế", ông nói.

Tại sân bay quốc tế Cape Town, các chuyến bay vẫn duy trì hoạt động, song doanh nghiệp du lịch ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của du khách. Thời gian đặt dịch vụ ngắn hơn, xu hướng chi tiêu thận trọng hơn và số lượng các chuyến nghỉ dưỡng cao cấp giảm.

Cape Town thuộc tỉnh Western Cape, nằm bên bờ Đại Tây Dương, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng gồm núi, thung lũng và bờ biển dài, cùng khí hậu Địa Trung Hải. Đây là thành phố lâu đời nhất Nam Phi, với khoảng 5 triệu dân, chiếm gần 2/3 dân số toàn tỉnh và là trung tâm kinh tế lớn thứ hai cả nước, sau Johannesburg.

Một trong những điểm nổi bật của thành phố là Table Mountain, địa danh thu hút du khách với tầm nhìn bao quát toàn cảnh đô thị và đại dương. Ngoài ra, Cape Town còn sở hữu nhiều công trình lịch sử như Castle of Good Hope, cùng các tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc thuộc địa.

Hành khách chờ đợi tại nhà ga sân bay quốc tế Cape Town, Nam Phi, ngày 24/2.

Tính đến ngày 17/4, hoạt động hàng không toàn cầu vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng khi nhiều hành khách không thể thực hiện hành trình như kế hoạch. Nguyên nhân là xung đột liên quan đến Iran khiến các trung tâm trung chuyển lớn tại Trung Đông như Dubai, Doha và Abu Dhabi phải đóng cửa.

Tình trạng này buộc các hãng hàng không điều chỉnh mạng bay và kế hoạch khai thác. Các hãng Trung Đông như Emirates và Etihad Airways vẫn duy trì hoạt động nhưng với lịch bay rút gọn, trong khi Qatar Airways đang từng bước khôi phục mạng bay.

Nhiều hãng châu Âu như Lufthansa Group, Air France-KLM và Finnair tạm dừng hàng loạt đường bay đến Trung Đông trong nhiều tháng, có trường hợp kéo dài đến cuối tháng 10.

Reuters nhận định những biến động này cho thấy tác động lan rộng của xung đột Trung Đông đối với ngành hàng không và du lịch toàn cầu, trong đó Cape Town là một trong những "nạn nhân" tiếp theo.