Khách sạn biểu tượng của Dubai đóng cửa 18 tháng

Khách sạn biểu tượng của Dubai sẽ tạm ngừng hoạt động trong 18 tháng để cải tạo lần đầu kể từ khi mở cửa năm 1999, trong bối cảnh ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Vùng Vịnh.

Khách sạn biểu tượng Dubai Burj Al Arab vẫn đứng vững sau loạt tấn công tên lửa, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Khách sạn hạng sang Burj Al Arab tại Dubai sẽ đóng cửa để thực hiện đợt cải tạo quy mô lớn kéo dài khoảng 18 tháng. Một nhân viên khách sạn xác nhận với Reuters, cho biết đây là lần nâng cấp đầu tiên kể từ khi khách sạn khai trương năm 1999. Đợt cải tạo diễn ra trong bối cảnh du lịch khu vực chững lại do ảnh hưởng từ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tập đoàn Jumeirah, chủ sở hữu khách sạn, cho biết dự án được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 18 tháng, dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư nội thất người Pháp Tristan Auer. Theo nguồn tin từ nhân viên, khách sạn đang sắp xếp chỗ ở thay thế tại các cơ sở lân cận cho những khách đã đặt phòng trong thời gian thi công.

Burj Al Arab, công trình có hình cánh buồm, là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Dubai. Khách sạn từng bị hư hại sau vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV), hệ quả của xung đột leo thang tại Trung Đông hồi tháng 3. Khi đó, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết sự cố "gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài" của khách sạn.

Tuy nhiên, theo nhân viên, việc cải tạo "đã được lên kế hoạch từ lâu" và không liên quan đến sự cố này. Trong thông báo chính thức, Jumeirah cũng không đề cập đến mối liên hệ giữa dự án và xung đột.

Dù vậy, thời điểm triển khai dự án được đánh giá là đáng chú ý, khi căng thẳng khu vực đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại Dubai. Các chuyến bay bị gián đoạn, trong khi các tập đoàn khách sạn hạng sang cảnh báo lợi nhuận chịu áp lực do nhu cầu du khách suy giảm.

Khách sạn Burj Al Arab sau loạt tấn công tên lửa ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Khách sạn 5 sao này là một trong những biểu tượng xa hoa nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng là một trong những khách sạn cao nhất thế giới. Công trình khai trương tháng 12/1999, gồm 60 tầng, cao khoảng 321 m so với mặt nước vịnh Ả Rập.

Khách sạn có thiết kế mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống, tượng trưng cho khát vọng không ngừng vươn cao của Dubai, kết nối với đất liền bằng cây cầu riêng biệt.

Nội thất bên trong sử dụng khoảng 1.790 m2 lá vàng 24K cùng đá cẩm thạch cao cấp. Sảnh chính có khoảng thông tầng (atrium) cao gần 180 m. Trên đỉnh là sân đỗ trực thăng, từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao của các vận động viên quần vợt và golf.

Khách sạn chỉ có 199 phòng suite hạng sang, đi kèm dịch vụ quản gia riêng cho từng phòng, đội xe Rolls-Royce đưa đón và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí thuộc thương hiệu Hermès. Mỗi phòng có diện tích từ 170 m2, với hệ cửa kính bao quanh, hướng nhìn ra toàn cảnh đại dương. Giá lưu trú khoảng 5.000 AED mỗi đêm (tương đương 35,5 triệu đồng) cho suite một phòng ngủ, chưa bao gồm bữa sáng.

Sự xa hoa bên trong phòng khách sạn. Ảnh:Jumeirah Burj Al Arab.

Phòng tổng thống được xem là biểu tượng của sự xa hoa, thiết kế dành cho giới siêu giàu với giá khoảng 120.000 AED mỗi đêm (gần 33.000 USD , tương đương 850 triệu đồng). Không gian rộng khoảng 700 m2, gồm hai tầng thông nhau, mang phong cách Ả Rập hoàng gia kết hợp hiện đại.

Toàn bộ tường và sàn ốp đá cẩm thạch, loại đá từng được dùng để điêu khắc tượng David của Michelangelo cùng thảm dệt thủ công. Nội thất dát vàng, bọc nhung, được đặt làm riêng, với chi tiết trang trí tinh xảo.

Bên trong khách sạn có 9 nhà hàng và quán bar, phục vụ ẩm thực châu Âu và Trung Đông. Một trong những điểm nhấn là cà phê cappuccino được phủ vụn vàng 24K. Theo quy định, mỗi khách được phục vụ bởi 8 nhân viên. Đội ngũ khoảng 200 đầu bếp phải vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về kiến thức ẩm thực cao cấp để được làm việc tại đây.

Ngoài bãi biển riêng hướng ra vịnh Ả Rập dành cho khách lưu trú, khách sạn còn cung cấp dịch vụ chèo SUP và trực thăng riêng, cho phép ngắm cảnh Dubai từ trên cao.

