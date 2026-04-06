Hàn Quốc sợ khách Trung Quốc đổ sang Đông Nam Á

Hàn Quốc kỳ vọng đón làn sóng khách Trung Quốc quay lại sau khi nới lỏng quy định visa, song lo ngại cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024. Đây là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong quý I/2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết công dân Trung Quốc từng đến Hàn Quốc nay có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm. Những người có hộ khẩu tại 14 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu được phép xin visa nhiều lần lên tới 10 năm, theo SCMP.

Ngoài ra, nhân viên các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư ít nhất 1 triệu USD vào Hàn Quốc cũng thuộc diện được cấp visa 10 năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được cải thiện, khi hai nước từng bước gỡ bỏ rào cản đi lại. Từ tháng 9/2025, Hàn Quốc đã miễn thị thực cho các đoàn khách Trung Quốc từ 3 người trở lên, trong khi Trung Quốc cho phép công dân Hàn Quốc nhập cảnh không cần visa từ tháng 11/2024.

Theo ông Jang Soo-cheong, giáo sư quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học Purdue, kiêm giám đốc nghiên cứu của công ty du lịch, khách sạn hàng đầu Yanolja, chính sách mới có thể thúc đẩy mạnh lượng khách Trung Quốc quay lại, nhất là với các chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần, tập trung vào trải nghiệm K-pop, ẩm thực và mua sắm.

Dù lượng khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đã tăng mạnh, đạt khoảng 5,48 triệu lượt trong năm 2025, tỷ lệ khách quay lại vẫn thấp hơn so với một số điểm đến châu Á khác, theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc.

Cụ thể, trong quý IV/2025, tỷ lệ khách Trung Quốc quay lại Hàn Quốc đạt 54,3%, thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản (76,5%) và Thái Lan (79,2%) và giảm so với mức 57,9% của cùng kỳ năm 2024.

Đoàn du khách Trung Quốc tham quan Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/2. Ảnh: Yonhap.

Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ tác động của chính sách visa mới đối với hành vi du lịch. Ông Subramania Bhatt, CEO công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk, nhận định Hàn Quốc có thể trở nên kém hấp dẫn hơn so với các điểm đến Đông Nam Á trong bối cảnh chi phí du lịch tăng cao.

"Các hãng hàng không và tổ chức trong ngành đã cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu bay và giá vé tăng lên", ông nói.

Theo ông, khi giá vé máy bay tăng, Hàn Quốc sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh so với các điểm đến Đông Nam Á vốn cũng gần Trung Quốc nhưng chi phí tại chỗ thấp hơn và trong một số trường hợp có chính sách visa thuận lợi hơn.

Nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng dịch chuyển mạnh sang khu vực châu Á. Du khách ngày càng linh hoạt, sẵn sàng chuyển đổi giữa các điểm đến như Malaysia, Singapore, Việt Nam hay Thái Lan, tùy theo nơi nào mang lại giá trị và sự thuận tiện tốt hơn.

"Cuộc cạnh tranh hiện nay không còn chỉ nằm ở việc mở cửa hay tiếp cận, mà là tổng thể trải nghiệm và bài toán chi phí - giá trị", ông Bhatt nhấn mạnh.

Để tận dụng chính sách visa mới, ông Jang cho rằng Hàn Quốc cần nâng cấp hạ tầng du lịch thông minh, bao gồm tích hợp các nền tảng thanh toán như Alipay, mở rộng các sản phẩm du lịch giá trị cao như làm đẹp và y tế, kiểm soát tình trạng "chặt chém" và đẩy mạnh tiếp thị số.

Đám đông du khách đi bộ ở làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/10/2024. Ảnh: Reuters.