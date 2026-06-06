Ban quản lý núi Bà Đen kêu gọi khách leo núi văn minh

Trước lượng khách tăng cao, Ban quản lý Khu du lịch núi Bà Đen kêu gọi du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khi tham gia leo núi, trekking.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Triều chụp khoảnh khắc hoàng hôn trên đỉnh núi Bà Đen, ngày 3/4. Ảnh: Nguyễn Hải Triều.

Ngày 5/6, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo kêu gọi du khách chung tay bảo vệ môi trường khi tham gia các hoạt động leo núi tại khu vực này.

Theo ban quản lý, núi Bà Đen không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là không gian thiên nhiên cần được gìn giữ. Mỗi hành động nhỏ của du khách trong suốt hành trình leo núi đều góp phần tạo nên một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Để lan tỏa thói quen du lịch có trách nhiệm, ban quản lý khuyến khích du khách:

Mang theo bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần và ưu tiên các sản phẩm có thể tái sử dụng.

Không xả rác trên đường leo núi, không bỏ lại vỏ chai, túi nilon, khăn giấy hay bao bì thực phẩm dọc cung đường.

Chuẩn bị túi nhỏ đựng rác và mang toàn bộ rác xuống núi sau khi kết thúc hành trình.

Bỏ rác đúng nơi quy định, ưu tiên phân loại rác tái chế nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Giữ gìn cảnh quan tự nhiên, không bẻ cành, hái hoa, khắc vẽ lên cây hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Ban quản lý cũng nhấn mạnh thông điệp: "Mang gì lên núi - hãy mang xuống đầy đủ" và "Không để lại gì ngoài những dấu chân".

Mây nón ôm trọn đỉnh núi Bà Đen, sáng 3/5. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Đây không phải lần đầu tiên đơn vị quản lý điểm đến này đưa ra những khuyến cáo dành cho du khách.

Tháng 5, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen từng kêu gọi khách tham quan giữ gìn hình ảnh văn minh, phù hợp với không gian tâm linh tại khu vực đỉnh núi.

Theo khuyến cáo khi đó, du khách được đề nghị lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo khi tham quan, chiêm bái tại các công trình tâm linh. Ban quản lý cũng lưu ý tránh mặc trang phục phản cảm, quá ngắn hoặc không phù hợp với không gian văn hóa tín ngưỡng.

Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm". Thời gian qua, BQL liên tục cảnh báo tình trạng du khách gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.

Du khách chờ tham dự lễ khai mạc hội xuân dưới chân núi Bà Đen dịp Tết Nguyên đán, ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Nguyễn Minh Tú.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, tỉnh Tây Ninh đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 168,8 tỷ đồng , tăng 60,7%. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 70-75%.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể tâm linh trên đỉnh núi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, nơi đây trở thành điểm nhấn của du lịch Tây Ninh trong kỳ nghỉ.