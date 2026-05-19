Ban quản lý núi Bà Đen khuyến cáo

Trước những ý kiến trái chiều về trang phục và hành vi chụp ảnh tại núi Bà Đen, ban quản lý kêu gọi du khách giữ hình ảnh văn minh, phù hợp với không gian tâm linh.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Hải Triều.

Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa đưa ra khuyến cáo về trang phục và cách ứng xử của du khách khi tham quan, hành hương tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nam Bộ.

Theo ban quản lý (BQL), núi Bà Đen là nơi nhiều người tìm về không gian thanh tịnh bên Linh Sơn Thánh Mẫu cùng quần thể văn hóa tâm linh. Để chuyến tham quan, hành hương diễn ra trọn vẹn, du khách được khuyến khích lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo và trang nhã.

BQL cho biết những trang phục như áo có tay, quần dài hoặc váy qua gối không chỉ tạo sự thuận tiện khi di chuyển giữa các điểm tham quan mà còn thể hiện sự tôn trọng với văn hóa bản địa và không gian tâm linh.

"Chúng tôi mong du khách cùng chung tay giữ gìn hình ảnh đẹp, văn minh tại khu du lịch", đại diện BQL nói.

Trước đó, trên các hội nhóm leo núi và du lịch xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều liên quan trang phục của du khách khi đến núi Bà Đen. Một số người cho rằng việc mặc quần đùi hoặc đồ thể thao là phù hợp do thuận tiện vận động, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định khi vào khu vực chùa chiền, tượng Phật hay nơi thờ tự, du khách nên mặc trang phục kín đáo, lịch sự để thể hiện sự tôn nghiêm.

Mạng xã hội cũng tranh cãi hình ảnh du khách đứng, trèo hoặc đu lên khu vực chóp đỉnh núi để chụp ảnh check-in. Những hành động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn tạo hình ảnh phản cảm tại một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Khung cảnh mây nón ôm trọn đỉnh núi Bà Đen sáng 3/5. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm". Thời gian qua, BQL liên tục cảnh báo tình trạng du khách gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Tây Ninh đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 168,8 tỷ đồng , tăng 60,7%. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 70-75%.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể tâm linh trên đỉnh núi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, nơi đây trở thành điểm nhấn của du lịch Tây Ninh trong kỳ nghỉ.