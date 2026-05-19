Gỏi đu đủ Ty Thy ở TP.HCM đóng cửa lần 5

Sau khoảng 9 tháng quay lại nhà riêng ở phường Bình Tây (TP.HCM) buôn bán, quán gỏi đu đủ Ty Thy tiếp tục đóng cửa, dời về Đồng Nai. Quán mới dự kiến khai trương vào ngày 22/5.

Sau 8 năm kinh doanh, đây là lần thứ 6 Ty Thy đổi địa chỉ.

Ngày 11/5, YouTuber Ty Thy thông báo quán gỏi đu đủ trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây, TP.HCM) hoạt động ngày cuối cùng, sau đó chuyển địa chỉ đến đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Trấn Biên) - khu vực trung tâm sầm uất của Đồng Nai. Đây là lần đầu "thánh gỏi đu đủ" kinh doanh tại tỉnh này.

Trước đó, ngày 9/8/2025, Ty Thy quay lại nhà riêng mở bán sau gần 5 tháng dời quán về đường Minh Phụng (phường Bình Tây, TP.HCM). Tuy nhiên, cô thừa nhận lượng khách giảm nhiều so với các địa chỉ cũ vì diện tích hẹp và vị trí khuất.

Chia sẻ về nguyên nhân đóng cửa lần này, Ty Thy cho biết cô không gồng gánh các khoản phí như trước, khách vẫn lui tới nhưng lại không dư dả nhiều. Do chỉ phục vụ được khoảng 10 bàn cùng lúc, doanh thu cũng giới hạn. Bán từ sáng đến đêm chỉ đủ chi trả nhân viên, điện nước và nguyên vật liệu đang tăng cao.

Từ tháng 2, Ty Thy đã chuyển mô hình kinh doanh sang hủ tiếu Thái Lan để tối ưu chi phí vận hành và chất lượng món ăn, sau đó bán kèm gỏi trở lại theo yêu cầu của thực khách.

"Tôi muốn tìm mặt bằng rộng cho khách ngồi thoải mái, bán đông để tăng doanh thu và có khoản dư, tạo động lực cho bản thân. Vì nhiều thực khách Đồng Nai muốn ăn nhưng khó đến TP.HCM nên tôi chọn nơi đây. Vị trí mới cũng gần Bình Dương (cũ), Trảng Bom và Hố Nai (Đồng Nai)", cô bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Không gian quán gỏi đu đủ sắp khai trương tại Đồng Nai với tone màu vàng đặc trưng.

Theo một số thực khách, chất lượng món ăn đã được Ty Thy cải thiện đáng kể, không còn tiếng nhạc ồn ào. Tuy nhiên, không gian ngồi lại chật hẹp, chỉ thích hợp ăn nhanh và về ngay.

Thực khách Thy Nguyễn (TP.HCM) nhận xét: "Món ăn đã nêm nếm kĩ hơn so với trước. Mì Thái thập cẩm hợp khẩu vị tôi hơn ở Thái Lan, không chua gắt và cũng không hậu ngọt đậm. Gỏi đu đủ hài hòa hơn, nguyên liệu tươi, nhưng vẫn còn chảy nước làm nhanh nhạt vị. Không gian sáng sủa, điểm trừ là bàn kê sát nhau tạo cảm giác không thoải mái".

Đến ăn trước khi quán đóng cửa, Cao Minh Đức (TP.HCM) cũng cho rằng một số món ăn đã quay về chất lượng ban đầu, điển hình là bò viên, chả ốc lá lốt. Tuy nhiên, không gian nhìn có phần lộn xộn vì diện tích hẹp, quầy chế biến bày biện từ trong ra ngoài.

Gỏi đu đủ ba khía là món làm nên tên tuổi của Ty Thy. Theo chia sẻ, cô thường phải ướp ba khía 5 ngày trước khi bán để giảm độ mặn.

Ngày 22/5, Ty Thy khai trương quán mới tại Đồng Nai, diện tích rộng với nhiều nhân viên phục vụ. Giữa quán bố trí khu vực giã gỏi trực tiếp cho thực khách xem và giao lưu cùng "thánh gỏi đu đủ".

Thực đơn giảm số lượng còn 9 món, gồm gỏi đu đủ ba khía hoặc tôm sống, bò viên, chả ốc bươu, bún Thái, xiên heo... Mức giá 20.000-99.000 đồng/món.

"Nếu buôn bán ổn, tôi sẽ ở lại lâu dài. Còn không sẽ phục vụ một thời gian, sau đó quay về nhà. Nhiều người nói tôi không an cư lạc nghiệp, nhưng buôn bán là tùy vận, phải có sự đầu tư mới có thể hút khách", cô cho biết.

Trước đó, Ty Thy từng 4 lần chuyển địa chỉ do kinh doanh khó khăn. Địa chỉ đầu tiên sau khi cô trở về từ Campuchia vào năm 2018, nằm trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây).

Sau đó chuyển sang đường An Dương Vương (phường Bình Tây), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và đường Minh Phụng (phường Bình Tây). Cuối cùng, Ty Thy quay về địa chỉ đầu tiên để giảm bớt chi phí mặt bằng, nhưng cũng nhanh chóng tìm mặt bằng mới ở Đồng Nai.