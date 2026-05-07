Sắp có thêm nhà hàng sao Michelin ở Việt Nam

Ngày 4/6, Michelin Guide công bố danh sách nhà hàng tuyển chọn mới tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Võ Thành Vương, bếp trưởng nhà hàng CoCo Dining - cơ sở đạt một sao Michelin vào năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Lễ công bố danh sách tuyển chọn Michelin Guide (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tại khách sạn The Ascott Tay Ho (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Sự kiện đánh dấu lần thứ 4 Michelin Guide xuất hiện tại Việt Nam, nêu tên các cơ sở ăn uống được tuyển chọn ở 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Sau 3 mùa tổ chức, đây là một trong những sự kiện ẩm thực được quan tâm, đặc biệt với các đầu bếp, nhà hàng và người làm dịch vụ ăn uống.

Sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hệ thống Sao Michelin tròn 100 năm tuổi. Từ năm 1926, Michelin Guide trở thành một trong những hệ thống đánh giá ẩm thực có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, góp phần định hình nhiều xu hướng ăn uống và đưa tên tuổi của nhiều nhà hàng vươn tầm quốc tế.

Đại diện 9 nhà hàng đạt một sao Michelin qua 3 năm (2023, 2024, 2025) trong lễ trao giải Michelin tối 5/6/2025. Ảnh: Tường Vi.

Theo ban tổ chức, lễ công bố năm nay tiếp tục tổ chức theo mô hình một buổi tối như năm 2025. Chương trình gồm phần công bố chính thức danh sách tuyển chọn Michelin Guide 2026, tiếp nối bằng tiệc cocktail và phát sóng trực tiếp để công chúng có thể theo dõi.

Danh sách được xây dựng dựa trên quá trình đánh giá độc lập từ các thẩm định viên ẩn danh. Tất cả cơ sở ăn uống đều được xem xét theo 5 tiêu chí toàn cầu gồm: chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn, sự hài hòa hương vị, dấu ấn cá nhân của đầu bếp và tính nhất quán của món ăn theo thời gian cũng như trên toàn thực đơn.

Ngoài việc công bố danh sách tuyển chọn mới, sự kiện năm nay còn có sự góp mặt của nhiều đầu bếp quốc tế. Trong đó có Stefan Stiller từ nhà hàng Taian Table đạt 3 sao Michelin, Garima Arora từ Gaa đạt 2 sao Michelin hay Rodrigo Andres Osorio từ Asador Alfonso.

Phía Việt Nam có sự tham gia của nhiều đầu bếp thuộc các nhà hàng từng được Michelin Guide vinh danh như Sam Trần, Việt Hồng Lê, Yamaguchi Hiroshi, Francis Thuận Trần hay Alessio Rasom.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (34 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội), chủ quán canh cá rô đồng Hiệu Lực Hưng Yên trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội - cơ sở lọt danh sách Michelin Selected năm 2025. Ảnh: Châu Sa.

Năm ngoái, danh sách Michelin Guide Việt Nam tiếp tục mở rộng với nhiều nhà hàng mới tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Không chỉ các nhà hàng fine dining, nhiều quán ăn quen thuộc như phở, bún hay hàng ăn gia đình cũng xuất hiện trong hạng mục Bib Gourmand (địa chỉ có đồ ăn chất lượng với mức giá hợp lý).

Một số quán ăn bình dân sau khi được Michelin Guide gọi tên thu hút lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế.