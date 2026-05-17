Xuất hiện nhà hàng Peru - Nhật Bản đầu tiên trong khách sạn TP.HCM

Nhà hàng và quán bar phong cách nikkei do đầu bếp Ivan Casusol và bar truởng Nguyễn Hữu Phú dẫn dắt vừa khai trương tại một khách sạn 5 sao quốc tế (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Không gian ấm cúng bên trong nhà hàng.

Tối ngày 14/5, nhà hàng Nikura và quán bar Pisco Hana khai trương tại khách sạn JW Marriott (phường Sài Gòn, TP.HCM), đánh dấu lần đầu tiên 2 mô hình dịch vụ riêng biệt được kết nối liền mạch trong một không gian và cùng mang phong cách ẩm thực nikkei (Peru - Nhật Bản) đương đại.

Không gian nhà hàng hòa trộn giữa sắc thái rực rỡ của Peru và tinh thần tối giản của Nhật Bản, trên trần mô phòng một con thuyền khổng lồ. Căn bếp mở cho phép thực khách quan sát quá trình đội ngũ đầu bếp chế biến.

Theo đầu bếp Ivan Casusol (Peru), người dẵn dắt các món ăn tại nhà hàng, phong cách nikkei đã trở thành một phần trong bản sắc văn hóa Peru. Tại nhà hàng, hương vị Peru, kỹ thuật Nhật Bản và nguyên liệu địa phương cùng hiện diện trong một thực đơn, mở ra trải nghiệm đủ táo bạo.

Đầu bếp Ivan Casusol và món tiradito concha.

"Hương vị các món ăn giàu umami, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa vị chua thanh, cay nhẹ và độ đậm đà. Tính nguyên bản sẽ bắt đầu từ chất lượng nguyên liệu với nhiều thành phần được nhập trực tiếp từ Peru. Ớt aji amarillo và aji panca chính là 2 nguyên liệu cốt lõi trong thực đơn", đầu bếp cho biết.

Sự kiện cũng giới thiệu tiradito concha, món ăn mang tinh thần nhà hàng, kết hợp kỹ thuật sashimi Nhật Bản cùng hương vị của ớt Peru do đầu bếp Casusol sáng tạo.

Trong khi đó, tại quán bar, các loại cocktail giao thoa giữa trái cây, hoa và highball Nhật Bản cùng những tầng hương đặc trưng đến từ rượu pisco của Peru, điểm xuyết nguyên liệu Việt Nam theo mùa.

"Bartender sử dụng kỹ thuật cocktail hiện đại để xây dựng 3 tầng hương vị. Mỗi ly đều phản chiếu những lát cắt văn hóa và lịch sử khác nhau. Bên cạnh đó, mocktail và cocktail nồng độ cồn thấp cũng mở rộng trải nghiệm thưởng thức theo hướng nhẹ nhàng", quản lý bar Nguyễn Hữu Phú nói.

Nhân dịp ra mắt, quán bar trình làng thức uống mang tên tiger milk, lấy cảm hứng từ leche de tigre - phần nước sốt trong món ceviche nikkei. Dù không sử dụng nước dùng cá, cocktail vẫn được hoàn thiện bằng chi tiết trang trí hình xương cá, tạo sự liên tưởng thú vị.

Không gian quán bar với quầy pha chế thiết kế hướng về phía thực khách.

Theo dữ liệu từ Booking.com cuối năm 2025, ẩm thực cũng được xem là điểm nhấn trong trải nghiệm lưu trú của khách du lịch. Hơn 80% du khách Việt coi ẩm thực là yếu tố quan trọng để quyết định du lịch và gần một nửa sẵn sàng chọn khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng vì trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.