Nhà hàng ghế nhựa, bán phở, bánh mì của cô gái Việt tại Mỹ

Giữa thành phố Portland (Mỹ), vợ chồng Quỳnh Nguyễn mở nhà hàng mang tên Cầu Giấy. Tại đây, họ phục vụ phở Nam Định, bánh mì que Hải Phòng cùng nhiều món Bắc quen thuộc.

Ghé nhà hàng Cầu Giấy (The Paper Bridge) trên đường South East Ash (thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ), thực khách sẽ được thưởng thức những sợi bánh phở tươi mềm trong bát nước dùng đậm vị.

Tại đây, phần nước dùng phở không quá nhiều gia vị, chỉ thoảng mùi hoa hồi, quế và thảo quả, khác hẳn kiểu phở phổ biến tại Mỹ. Mỗi sáng, nhà bếp tự làm bánh phở, đảm bảo nguyên liệu mềm và tươi ngon.

The New York Times tìm đến nhà hàng gặp Quỳnh Nguyễn và Gian Carlo Reinardy, cặp vợ chồng đồng sáng lập kiêm đầu bếp chính. Ý tưởng mở quán xuất hiện từ thời cả 2 sống ở quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội), nơi Quỳnh sinh ra và lớn lên.

Quỳnh Nguyễn từng là nghệ sĩ múa truyền thống với lịch trình biểu diễn ở nhiều nơi. Khi rảnh rỗi, cô phụ gia đình bán cơm bình dân, mời khách những món Bắc quen thuộc với giá phải chăng. Trong khi đó, Reinardy là đầu bếp đến từ thành phố Milwaukee (bang Wisconsin), làm việc trong bếp nhà hàng từ năm 14 tuổi.

Cùng nhau sang Mỹ, cả 2 muốn làm một nhà hàng chuyên món Việt, gợi cảm giác những quán ăn ở Hà Nội. Quán Việt ở Mỹ vốn không thiếu, song phần lớn mang đậm dấu ấn ẩm thực miền Nam. Vì thế, thực đơn của cặp vợ chồng lại tạo nên sự khác biệt.

Quỳnh Nguyễn và Gian Carlo Reinardy (ảnh trái) trong không gian có những bộ bàn ghế nhựa mang phong cách quán ăn đường phố Hà Nội (ảnh phải). Ảnh: The New York Times.

Ở Cầu Giấy, phở được giới thiệu là kiểu Nam Định truyền thống, đựng trong bát nhỏ hơn so với tô phở miền Nam cùng khu vực. Phở Bắc không dùng kèm giá đỗ, húng quế, cũng không có tương đen hay tương ớt Sriracha. Thay vào đó, đầu bếp phục vụ kèm quẩy, chanh tươi, giấm tỏi ớt và tương ớt nhà làm để thực khách tự nêm theo khẩu vị.

Có lần, thực khách từng phàn nàn sợi phở bị ngắn như cắt vụn, vợ chồng Quỳnh Nguyễn điều chỉnh lại ở những lần phục vụ sau.

Phở chỉ là một phần nhỏ trong tấm menu ép nhựa dày đặc chữ của quán. Mỗi món ăn đều đi kèm một đoạn giới thiệu khá dài. Chẳng hạn, bánh rán mặn nhân miến và thịt lợn được mô tả thường xuất hiện ở các góc phố gần trường học Hà Nội, nơi học sinh ghé mua ăn lúc tan trường.

Phở cuốn được làm từ những tấm bánh phở mềm, bên trong là nhân rau thơm, tàu hũ ky, vịt quay hoặc thịt bò.

Thực đơn của nhà hàng dày đặc các món mang hương vị miền Bắc như bún chả, bánh mì que Hải Phòng, bánh rán mặn... cũng như các loại rượu ngâm truyền thống Việt Nam. Ảnh: The Paper Bridge, The New York Times.

Nhà hàng cũng phục vụ cả những món mang màu sắc hiện đại hơn như phở chiên phồng. Các lớp bánh phở được cắt vuông, chiên giòn bên ngoài nhưng vẫn dai mềm bên trong, sau đó phủ xốt cà chua hành tây cay nhẹ, ăn cùng thịt bò thăn thái mỏng và rau cải ngọt.

Một món khác gây chú ý là bánh mì que Hải Phòng. Ổ bánh nhỏ, hơi méo, kẹp pate gan heo béo ngậy theo công thức gia truyền. Bánh vừa ra lò nóng "bỏng tay", ăn kèm tương ớt.

Rau muống xào tỏi cũng xuất hiện trong thực đơn với cách làm quen thuộc: rau xanh xào dầu, thêm tỏi tươi, tỏi phi cùng chút bột canh và hạt nêm chay để tạo vị đậm hơn.

Nhà hàng Cầu Giấy ở Portland có 2 không gian khác nhau, trong đó một phòng được trang bị bàn ghế nhựa thấp. Ảnh: The New York Times, .

Nhà hàng có khoảng 12 đầu bếp, phục vụ cả trưa lẫn tối, thêm món cuối tuần và thực đơn mới mỗi tháng theo cảm hứng của hai đầu bếp chính. Không gian bên trong quán thường kín khách, từ các gia đình nhiều thế hệ đến những đầu bếp địa phương ngồi uống trà hay bia Lào.

Buổi trưa, thực khách dễ bắt gặp cảnh các em nhỏ cầm nửa chiếc nem cua bể trong một tay, tay còn lại giữ chiếc điện thoại nứt màn hình của bố mẹ.

Một góc khác, nhà hàng dùng bàn ghế nhựa thấp giống quán ăn vỉa hè Hà Nội. Càng về cuối ngày, nhịp trong quán càng nhanh và ồn hơn, nhưng cách phục vụ vẫn giữ sự đều đặn, điềm tĩnh.