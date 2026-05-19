Nhà hàng dimsum cao cấp bậc nhất TP.HCM bất ngờ đóng cửa

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động tại trung tâm TP.HCM, nhà hàng Crystal Jade Palace bất ngờ thông báo đóng cửa, nhiều thực khách bày tỏ sự tiếc nuối trên các diễn đàn ẩm thực.

Nhà hàng Crystal Jade Palace ở Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Nhà hàng Crystal Jade Palace vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động tại cơ sở đường Tôn Đức Thắng, bên trong khách sạn LOTTE Saigon (quận 1 cũ, nay là phường Sài Gòn), sau hơn 20 năm hiện diện tại TP.HCM.

Đại diện nhà hàng cho biết việc đóng cửa đánh dấu sự kết thúc của "một hành trình đầy dấu ấn", cũng như gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong các buổi gặp gỡ, tiệc thân mật và dịp đặc biệt suốt thời gian qua.

Phía nhà hàng cho biết từ thời điểm ra thông báo vào ngày 16/5, cơ sở đã chính thức dừng hoạt động, không còn phục vụ thực khách. Như vậy đến nay, Việt Nam chỉ còn duy nhất nhà hàng Crystal Jade Palace ở Lý Nam Đế (Hà Nội).

Sau thông tin trên, nhiều thực khách bày tỏ sự tiếc nuối trên các hội nhóm ẩm thực. Không ít người cho biết đây từng là địa điểm quen thuộc để thưởng thức dimsum và các món Hoa tại trung tâm TP.HCM.

Không gian bên trong nhà hàng ở Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Crystal Jade Palace là thương hiệu thuộc hệ thống Crystal Jade, tập đoàn ẩm thực Trung Hoa được thành lập tại Singapore năm 1991. Thương hiệu phát triển dựa trên nền tảng ẩm thực Quảng Đông truyền thống và hiện sở hữu hơn 100 nhà hàng trên toàn cầu với nhiều mô hình phục vụ khác nhau. Theo nền tảng du lịch Tripadvisor, chuỗi này từng nhận một sao Michelin và xuất hiện trong danh sách Bib Gourmand cùng Michelin Recommendation List.

Thương hiệu có mặt tại Việt Nam từ năm 2001, đặt nhà hàng đầu tiên bên trong khách sạn 5 sao Legend Saigon, nay là LOTTE Saigon. Đến năm 2024, nhà hàng mở rộng hoạt động ra Hà Nội. Trong nhiều năm, nơi đây được xem là điểm hẹn quen thuộc của giới doanh nhân, nghệ sĩ và thực khách yêu thích ẩm thực Trung Hoa cao cấp.

Thuộc phân khúc nhà hàng cao cấp, các chi nhánh sở hữu vị trí đắc địa, không gian sang trọng và tinh tế giúp thực khách thư thái trải nghiệm đồ ăn. Thực đơn gây chú ý với thực đơn Quảng Đông đa dạng, gồm dimsum, vịt quay Bắc Kinh, chim câu quay, cơm chiên sò điệp, mì hoành thánh, tôm hùm, bào ngư và các món sử dụng nấm truffle.