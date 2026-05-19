Người đàn ông 32 lần chinh phục đỉnh Everest

Hướng dẫn viên leo núi người Nepal vừa chinh phục đỉnh Everest lần thứ 32, tiếp tục phá kỷ lục do chính ông thiết lập, trở thành người leo Everest nhiều nhất lịch sử.

Nhà leo núi Nepal Kami Rita Sherpa trên đỉnh Everest trong lần chinh phục thứ 28 năm 2023.

Hướng dẫn viên leo núi người Nepal Kami Rita Sherpa đã chinh phục đỉnh Everest lần thứ 32 hôm 17/5, tiếp tục phá kỷ lục do chính ông thiết lập năm ngoái. Đến nay, ông là người chinh phục đỉnh Everest nhiều nhất lịch sử, theo Reuters.

Giới chức Nepal cho biết Kami Rita, 56 tuổi, đặt chân lên đỉnh Everest cao 8.849 m vào lúc 10h12 ngày 17/5 khi dẫn đoàn khách của công ty 14 Peaks Expedition. Cơ quan Du lịch Nepal chúc mừng ông đạt "cột mốc lịch sử", đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông đối với ngành du lịch leo núi nước này.

Cùng ngày, nữ Sherpa Nepal tên Lakhpa, 52 tuổi, cũng hoàn thành lần chinh phục Everest thứ 11 - nhiều nhất thế giới đối với nữ giới. Giới chức chưa công bố thêm thông tin về hành trình của bà.

Kami Rita Sherpa tại trại căn cứ Everest ở huyện Solukhumbu, Nepal, hôm 29/4.

Kami Rita sinh ra tại làng Thame, huyện Solukhumbu, quê hương của Tenzing Norgay - người cùng nhà leo núi New Zealand Edmund Hillary lần đầu chinh phục Everest vào năm 1953. Ông leo Everest lần đầu năm 1994 và gần như trở lại ngọn núi này mỗi năm, ngoại trừ các năm 2014, 2015 và 2020 khi hoạt động leo núi bị đình chỉ vì nhiều lý do khác nhau. Có năm, Kami Rita lên đỉnh Everest 2 lần.

Kể từ khi Everest được chinh phục lần đầu tiên vào năm 1953, hơn 8.000 người đã leo lên ngọn núi này, trong đó nhiều người thực hiện hành trình nhiều lần. Trong nhóm nhà leo núi không phải người Sherpa, kỷ lục hiện thuộc về hướng dẫn viên người Anh Kenton Cool với 19 lần lên đỉnh Everest. Hai nhà leo núi Mỹ Dave Hahn và Garrett Madison cùng xếp sau với 15 lần.

Sherpa là cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi phía Nam Nepal, có nguồn gốc từ Tây Tạng hàng trăm năm trước và tập trung chủ yếu quanh khu vực Everest. Họ nổi tiếng với khả năng thích nghi với môi trường núi cao, nơi không khí loãng và lượng oxy thấp - điều kiện mà nhiều người phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để làm quen.

Người Sherpa từ lâu được biết đến với vai trò dẫn đường, khuân vác và hỗ trợ các đoàn leo núi tại dãy Himalaya. Việc dẫn đường cho các nhà leo núi nước ngoài tới Everest và các đỉnh núi khác là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều người Sherpa bản địa.

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4.

Trong mùa leo núi năm nay, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5, Nepal đã cấp kỷ lục 492 giấy phép leo Everest với mức phí 15.000 USD mỗi người, vượt mức 478 giấy phép của năm 2023. Đối với Nepal - quốc gia phụ thuộc lớn vào du lịch - hoạt động leo núi mang lại nguồn thu và việc làm quan trọng cho người dân địa phương.

Nepal hiện sở hữu hơn 400 đỉnh núi thuộc dãy Himalaya, song chỉ khoảng 20 đỉnh thường xuyên thu hút các nhà leo núi quốc tế. Sự gia tăng số lượng người chinh phục Everest trong những năm gần đây cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải và vấn đề an toàn trên hành trình lên "nóc nhà thế giới". Ba nhà leo núi Nepal đã thiệt mạng trên ngọn núi này trong tháng qua.