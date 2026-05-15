Mây nón khổng lồ cuồn cuộn ôm trọn đỉnh núi Bà Đen

Sáng sớm đầu tháng 5, Trương Anh Tuấn ghi lại khoảnh khắc mây nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Bà Đen, tạo nên khung cảnh siêu thực của thiên nhiên.

Cảnh biển mây nổi cuồn cuộn siêu thực bao phủ đỉnh núi Bà Đen Mây nón ôm trọn núi Bà Đen (Tây Ninh) tạo nên cảnh tượng siêu thực của thiên nhiên.

6h ngày 3/5, Trương Anh Tuấn (35 tuổi, sống tại Tây Ninh) đến núi Bà Đen để "săn" mây nón. Anh thường chuẩn bị thiết bị từ tối hôm trước, liên tục theo dõi thời tiết nhằm tăng khả năng bắt gặp hiện tượng này.

Khi tận mắt chứng kiến mây nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Bà Đen, anh bày tỏ "rất phấn khích và choáng ngợp". "Thiên nhiên tạo ra một chiếc nón mây khổng lồ nhìn cực kỳ siêu thực. Mọi công sức thức sớm và chờ đợi đều xứng đáng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Biển mây cuồn cuộn

Trước đây, Anh Tuấn cũng nhiều lần ghi lại hiện tượng mây nón ở núi Bà Đen. Tuy nhiên, điều khiến anh thích thú là chưa lần nào hình dạng và cách hình thành của đám mây giống nhau hoàn toàn. Có lần mây đổ tràn mạnh, lần khác lại mềm và mỏng hơn, tạo nên những hình thái khác biệt.

Theo kinh nghiệm của anh, những ngày chiều tối có mưa hoặc độ ẩm cao thì sáng hôm sau khả năng xuất hiện mây nón sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn mang tính ngẫu nhiên, nhiều khi phải chờ đợi và canh thời điểm qua nhiều lần mới gặp được khoảnh khắc đẹp.

Tuấn cho biết khó khăn lớn nhất khi tác nghiệp là thời tiết thay đổi rất nhanh. Có lúc sương mù dày hoặc bụi mịn trong không khí nhiều khiến ảnh giảm độ trong, dễ nhiễu và khó giữ chi tiết. Ngoài ra, thời gian mây đẹp thường diễn ra rất ngắn nên mọi thiết bị phải được chuẩn bị sẵn để kịp ghi lại khoảnh khắc.

Mây nón ôm trọn đỉnh núi Bà Đen sáng 3/5.

Ở độ cao 986 m so với mực nước biển, núi Bà Đen được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ", nổi tiếng với các hiện tượng mây hiếm gặp vào buổi sáng như mây thấu kính (mây hình đĩa bay, mây nón), mây cầu vồng hay biển mây.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng trên thực chất là mây dạng thấu kính (lenticular clouds), thường hình thành ở những dãy núi cao. Thông thường, mây thấu kính hình thành theo hướng song song với chiều gió, gồm 3 loại: Altocumulus (mây trung tích), Stratocumulus (tầng tích) và Cirrocumulus (ti tích), tùy điều kiện thời tiết và địa hình.

Khi không khí ẩm và ổn định di chuyển qua một ngọn núi, các đợt sóng không khí dừng có thể hình thành ở sườn núi. Nếu nhiệt độ tại đỉnh sóng giảm xuống dưới điểm sương, hơi nước lơ lửng sẽ ngưng tụ, tạo thành mây dạng thấu kính.

Trong quá trình dòng không khí tiếp tục di chuyển, khi đi xuống phần lõm của sóng, đám mây có thể bốc hơi, tạo nên những cạnh đặc trưng. Ở một số điều kiện nhất định, chuỗi dài các đám mây dạng thấu kính có thể hình thành gần đỉnh của mỗi đợt sóng tiếp theo, tạo thành dải mây kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km.

Khung cảnh mây nón siêu thực trên đỉnh núi Bà Đen sáng 3/5.

"Bất ngờ" của núi Bà Đen

Ngoài mây nón, Anh Tuấn thường săn hoàng hôn, bình minh và biển mây tại núi Bà Đen. Theo anh, sức hút của địa điểm này nằm ở việc cảnh quan thay đổi liên tục theo thời tiết và mùa trong năm. Núi Bà Đen vừa có núi, mây và ánh sáng đẹp, lại nằm không quá xa thành phố nên luôn hấp dẫn các nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên.

Với những người muốn săn biển mây hay hoàng hôn ở núi Bà Đen, anh khuyên thức dậy thật sớm, chuẩn bị sẵn thiết bị từ tối hôm trước và theo dõi kỹ dự báo thời tiết, đặc biệt là độ ẩm và mưa vào chiều tối hôm trước.

Theo anh, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn cùng một chút may mắn, bởi có hôm mây nón xuất hiện rất đẹp nhưng cũng có ngày hoàn toàn không xuất hiện. Anh cũng khuyên người chụp nên dành thời gian cảm nhận cảnh vật thay vì chỉ tập trung ghi hình.

"Sau lần này, tôi muốn tiếp tục 'săn' bình minh, hoàng hôn và những hiện tượng thời tiết đặc biệt khác ở núi Bà Đen. Mỗi lần lên núi đều có cảm giác như chờ đợi một bất ngờ mới từ thiên nhiên", anh nói.

Anh Tuấn chụp khoảnh khắc "biển mây" trên đỉnh núi Bà Đen ngày 27/2.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm".

Hoạt động leo núi tại núi Bà Đen được mở lại từ tháng 12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến chùa Bà và chiều ngược lại.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen liên tục cảnh báo tình trạng du khách gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.

Du khách trải bạt, chờ tham dự lễ khai mạc hội xuân dưới chân núi Bà Đen dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Tây Ninh đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 168,8 tỷ đồng , tăng 60,7%. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 70-75%.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể tâm linh trên đỉnh núi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, nơi đây trở thành điểm nhấn của du lịch Tây Ninh trong kỳ nghỉ.