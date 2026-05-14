Ông Tập Cận Bình chiêu đãi ông Trump món gì trong quốc yến?

Sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, bánh bao chiên và tiramisu xuất hiện trong quốc yến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vị trí bàn tiệc dành cho ông Trump trong buổi quốc yến diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao hai nước. Thực đơn quốc yến kết hợp giữa món ăn Trung Quốc và ẩm thực phương Tây, được cho là nhằm phù hợp với khẩu vị khá kén chọn của ông Trump, New York Times nhấn mạnh.

Theo CNN, các món được phục vụ trong quốc yến gồm: tôm hùm sốt cà chua, sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, rau củ hầm theo mùa, cá hồi nấu chậm dùng kèm sốt mù tạt và bánh bao nhân thịt heo áp chảo. Món tráng miệng gồm bánh ngọt hình vỏ ốc, tiramisu, trái cây và kem.

Reuters nhận định trong bối cảnh hai bên đều phát tín hiệu muốn "thiết lập lại" quan hệ, thực đơn quốc yến cũng được xem như một cách thể hiện sự linh hoạt trong ngoại giao. Bên cạnh vịt quay Bắc Kinh vốn là món ăn biểu tượng của thủ đô Trung Quốc, bàn tiệc còn có sườn bò được cho là lựa chọn phù hợp với sở thích ăn bít tết chín kỹ của ông Trump.

Bắc Kinh nổi tiếng với món vịt quay được chế biến cầu kỳ cùng mì tương đậu zhajiangmian - món mì lúa mì ăn kèm sốt đậu nành đậm vị. Trong khi đó, ông Trump được biết đến với sở thích các món ăn kiểu Mỹ như hamburger, bít tết chín kỹ, khoai tây chiên và salad Caesar.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi quốc yến cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 14/5.

Đây không phải lần đầu các đầu bếp Trung Quốc điều chỉnh thực đơn theo khẩu vị của tổng thống Mỹ. Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump năm 2017, quốc yến khi đó gồm súp hải sản, gà Kung Pao và bò hầm sốt cà chua - phiên bản cao cấp hơn của món bít tết ăn kèm tương cà mà ông yêu thích.

Các bữa tiệc cấp nhà nước của Trung Quốc từ lâu thường sử dụng món ăn thuộc trường phái ẩm thực Hoài Dương, vùng quanh Thượng Hải, nổi tiếng với hương vị thanh nhẹ, cách chế biến tinh tế và đề cao nguyên liệu theo mùa. Trường phái này sử dụng nhiều nguyên liệu đặc trưng vùng lưu vực sông Dương Tử như cá nước ngọt, lươn và măng tre, đồng thời hạn chế gia vị để làm nổi bật độ tươi của nguyên liệu.

Shi Qiang, bếp trưởng điều hành nhà hàng Hoài Dương cao cấp Gui Hua Lou ở Thượng Hải, cho biết ưu điểm lớn của ẩm thực Hoài Dương nằm ở khả năng phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách, bao gồm cả khách quốc tế.

Là một trong 8 trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, Hoài Dương từ lâu giữ vai trò quan trọng trong các sự kiện ngoại giao cấp cao. Các món ăn tiêu biểu gồm thịt viên "đầu sư tử", cơm chiên Dương Châu, cá sóc chiên sốt chua ngọt và "đậu phụ Văn Tư" - món đậu phụ được thái thành hàng nghìn sợi mảnh.

Theo cây viết ẩm thực Christopher St. Cavish tại Thượng Hải, ẩm thực Hoài Dương đặc biệt phù hợp với các buổi quốc yến vì nhẹ nhàng hơn món ăn Sơn Đông ở miền Bắc, không cay như ẩm thực Tứ Xuyên và cũng dễ tiếp cận hơn các món Quảng Đông vốn sử dụng nhiều nguyên liệu đặc biệt.

Nhân viên chuẩn bị bàn tiệc khi các quan khách tới dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5.