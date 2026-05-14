Toàn cảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Trump của Trung Quốc

Khoảng 10h sáng 14/5 theo giờ Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng nghi thức long trọng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Đại lễ đường nhân dân.

Ông Tập đã trực tiếp đón ông Trump tại chân cầu thang phía ngoài Cổng Đông của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Trump bước xuống từ xe limousine bọc thép “The Beast”, trước khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi lời chào. Theo tường thuật của New York Times, hai nhà lãnh đạo của những cường quốc hàng đầu thế giới đã có một cái bắt tay kéo dài, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã vỗ nhẹ vào cánh tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, ông Trump lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc trong khi ông Xi chào đón phái đoàn Mỹ. Trong quá trình này, ông Tập được cho là nhiều lần hướng ánh nhìn về Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ngay sau đó, Chủ tịch Trung Quốc tiếp tục bắt tay các thành viên trong phái đoàn Mỹ, đồng thời trao đổi ngắn với một số quan chức cấp cao của Washington trong không khí ngoại giao trang trọng.

Tổng thống Trump được chào đón bằng 21 phát súng đại bác. Cả hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự, theo dõi phần trình diễn của ban nhạc quân đội và chứng kiến lễ diễu binh của lực lượng vũ trang. Khi kết thúc sự kiện này, ông Trump tiếp tục thể hiện cử chỉ thân mật khi chạm nhẹ vào khuỷu tay ông Tập.

Trong suốt buổi lễ, ông Trump - người vốn được biết đến là đặc biệt quan tâm tới các nghi thức quân sự trang trọng - liên tục gật đầu theo nhịp nhạc của ban quân nhạc Trung Quốc, và có thời điểm giơ nắm tay thể hiện sự hưởng ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón. Được biết, các nữ binh sĩ trong đội danh dự có chiều cao vượt trội - gần bằng chiều cao 190 cm của ông Trump.

Hàng chục học sinh Trung Quốc trong trang phục rực rỡ, tay cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, xếp hàng dài chờ đón hai nhà lãnh đạo. Ông Trump dường như tỏ ra ấn tượng trước các em nhỏ xếp hàng chào đón ông. Có lúc, ông đã dừng lại để vỗ tay.

Ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục sánh bước lên bậc thang tại Cổng Đông, vừa di chuyển vừa trao đổi ngắn trong không khí thân mật. Theo quan sát từ hiện trường của SCMP, mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo được thể hiện qua những tương tác gần gũi và các cử chỉ tiếp xúc thường xuyên trong suốt quá trình tiếp đón. Trước khi lên đường tới Trung Quốc vào 13/5, ông Trump từng mô tả ông Tập là “một người bạn của tôi”, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về chuyến thăm, cho rằng hai bên “rất hợp nhau” và sẽ đạt được những kết quả tích cực. Ông cũng nhấn mạnh đây sẽ là “một chuyến đi rất thú vị”.

Các em học sinh vẫy cờ Mỹ - Trung chào đón ông Trump tại sảnh lớn của Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Theo bình luận của New York Times, Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ hài lòng với nghi thức đón tiếp mang tính quân sự trọng thể lần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sảnh lớn Đại lễ đường Nhân dân. Chuyến công du Trung Quốc lần này của ông Trump được cho là tập trung vào thương mại, an ninh khu vực và tăng cường quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Trump tham gia cuộc gặp song phương mở rộng với Chủ tịch Trung Quốc Tập tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5. Thành phần phái đoàn phía Mỹ gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Phía Trung Quốc có Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Thái Kỳ - Chánh văn phòng của ông Tập Cận Bình.

Trong cuộc đàm phán song phương, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ cần vượt “bẫy Thucydides”, coi hợp tác là lựa chọn tất yếu giữa bối cảnh thế giới biến động, đồng thời kêu gọi xây dựng mô hình quan hệ cường quốc mới dựa trên lợi ích chung và ổn định toàn cầu.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump ca ngợi quan hệ “tuyệt vời” với ông Tập, nhấn mạnh tinh thần hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ Mỹ - Trung, cho rằng hai bên có thể giải quyết bất đồng nhanh chóng và hiệu quả.

Các CEO hàng đầu gồm Tim Cook, Elon Musk và Jensen Huang đã xuất hiện khi rời lối vào chính của Đại lễ đường Nhân dân sau các cuộc làm việc. Khi bước xuống bậc thang để lên xe, họ liên tục bị giới truyền thông đặt câu hỏi về kết quả các cuộc thảo luận. Elon Musk trả lời ngắn gọn rằng mọi việc “tuyệt vời” và có “nhiều điều tốt đẹp” đạt được. Tim Cook chỉ đáp lại bằng cử chỉ giơ ký hiệu hòa bình và ngón tay cái thể hiện sự hài lòng, trong khi Jensen Huang cho biết các cuộc gặp “diễn ra tốt đẹp”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đều “rất ấn tượng”.

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump tiến vào trung tâm Bắc Kinh giữa màn đón tiếp rực rỡ. Học sinh Trung Quốc cầm cờ hai nước xếp hàng đón ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân.

Sự xuất hiện của Bộ trưởng Chiến tran Mỹ Pete Hegseth trong đoàn tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc dường như là dấu hiệu cho thấy hai nước muốn tăng cường đối thoại quân sự.

