21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump tới Đại lễ đường Nhân dân

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump tiến vào trung tâm Bắc Kinh giữa màn đón tiếp rực rỡ. Học sinh Trung Quốc cầm cờ hai nước xếp hàng đón ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra hiệu khi chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại chân cầu thang phía ngoài Cổng Đông của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Trump bước xuống từ xe limousine bọc thép “The Beast”, trước khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi lời chào.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân vào thứ Năm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: NYT, Reuters.

Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, ông Trump lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc. Ngay sau đó, Chủ tịch Tập tiếp tục bắt tay các thành viên trong phái đoàn Mỹ, đồng thời trao đổi ngắn với một số quan chức cấp cao của Washington trong không khí ngoại giao trang trọng.

Xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào thứ Năm. Ảnh: Reuters.

Theo tường thuật của New York Times, hai nhà lãnh đạo của những cường quốc hàng đầu thế giới đã có một cái bắt tay kéo dài, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã vỗ nhẹ vào cánh tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump sau đó được chào đón bằng loạt đại bác 21 phát súng danh dự. Cả hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự, theo dõi phần trình diễn của ban nhạc quân đội và chứng kiến lễ diễu binh của lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Khi kết thúc phần duyệt đội danh dự, ông Trump tiếp tục thể hiện cử chỉ thân mật khi chạm nhẹ vào khuỷu tay ông Tập. Tổng thống Mỹ cũng dừng lại vỗ tay chào các em nhỏ đang phất cờ Trung Quốc và Mỹ.

Ông Trump thể hiện cử chỉ thân mật với ông Tập. Ảnh: Reuters.



Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn ở Bắc Kinh vào khoảng 9h43 sáng 14/5 (giờ địa phương) để tới Đại lễ đường Nhân dân, nơi ông dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông tin từ nhóm phóng viên Nhà Trắng tháp tùng chuyến đi.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, khu vực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân được phủ kín không khí lễ nghi và chào đón. Hàng chục học sinh Trung Quốc trong trang phục rực rỡ, tay cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, xếp hàng dài chờ đón hai nhà lãnh đạo. Một ban nhạc cũng được nhìn thấy đang tập dượt quốc ca Mỹ để chuẩn bị cho nghi thức chính thức.

Các em nhỏ Trung Quốc vẫy cờ hoa chào đón Tổng thống Trump Hàng chục học sinh Trung Quốc trong trang phục rực rỡ, tay cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, xếp hàng dài chờ đón hai nhà lãnh đạo tại Đại lễ đường Nhân dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự trong lễ đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các em nhỏ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào thứ Năm. Ảnh: Reuters.

Các quan chức cấp cao Mỹ đã xếp hàng trên cầu thang lớn của Đại lễ đường Nhân dân để chờ đón Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập. Thành phần phái đoàn gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Cùng xuất hiện còn có con trai ông Trump là Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Phái đoàn Mỹ cũng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ nổi tiếng, trong đó có Elon Musk - được nhìn thấy đang dùng điện thoại chụp ảnh - cùng Jensen Huang.

Các quan chức cấp cao Mỹ đã xếp hàng trên cầu thang lớn của Đại lễ đường Nhân dân để chờ đón Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, người tham gia đoàn đón ông Trump tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 13/5, cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ góp phần “ổn định quan hệ Mỹ - Trung và thúc đẩy lợi ích của Mỹ”.

Phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc hội đàm song phương mở rộng phái đoàn Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào thứ Năm. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News trước đó, ông Perdue nhận định cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng năm ngoái đã cho cả Washington lẫn Bắc Kinh thấy mức độ tác động mà hai nền kinh tế có thể gây ra cho nhau.

“Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump đều nhận ra rằng hai bên có thể làm tốt hơn thế và không nên gây tổn hại cho phần còn lại của thế giới”, ông Perdue nói, đồng thời cho rằng hai nhà lãnh đạo đang tìm cách “lắng nghe nhau và xây dựng một sân chơi bình đẳng cho tất cả”.

Lễ tiếp đón ông Trump trọng thị tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chuyến thăm của ông Trump tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh. Hashtag “Ông Trump đến Bắc Kinh” leo lên vị trí dẫn đầu xu hướng trên Weibo sáng 14/5, trong khi phần bình luận trên trang của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc ngập tràn các thông điệp “nồng nhiệt chào mừng”, thay thế bầu không khí căng thẳng thường thấy.

Hình ảnh đoàn xe hộ tống cùng chiếc limousine bọc thép “The Beast” của tổng thống Mỹ cũng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ kinh ngạc trước quy mô an ninh dày đặc của đoàn xe.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là hình ảnh một binh sĩ Trung Quốc đứng bất động khi chuyên cơ Không lực Một lăn bánh qua phía trước. Chủ đề liên quan hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng xu hướng trên Weibo.

Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Trump tại sân bay Bắc Kinh Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón trọng thể tại sân bay Bắc Kinh với thảm đỏ, hàng trăm người vẫy cờ hô khẩu hiệu "chào mừng" cùng đội nghi lễ trang trọng.