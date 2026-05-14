Khuyến cáo không hóng gió, check-in ở 'biển Gò Vấp thu nhỏ'

CSGT TP.HCM vừa ra khuyến cáo người dân không "đu trend" check-in ở "biển Gò Vấp thu nhỏ" (phường An Nhơn, TP.HCM), bởi khu vực này vẫn chưa hoàn thành thi công.

Người dân tụ tập đông đúc tại bờ kè vào cuối tháng 3. Ảnh: Vi Na TV.

Ngày 14/5, Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân và du khách không tụ tập tại khu vực bờ kè dọc sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP.HCM), do công trình vẫn đang thi công. Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giúp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Theo CSGT, thời gian qua, khu vực bờ kè này trở thành điểm check-in "hot" trên mạng xã hội, được gọi với tên "biển Gò Vấp thu nhỏ". Mỗi chiều, lượng người đông đúc đổ về đây hóng gió, chụp ảnh.

Bất chấp giăng dây và biển cảnh báo, nhiều người vẫn tiến vào bãi cát ở mép bờ kè để vui chơi, kéo theo tình trạng xe cộ lấn ra lòng đường, xe hàng rong tự phát xuất hiện và những bãi rác gồm túi nilon, hộp xốp, ly nhựa, xiên que... vứt tại chỗ sau khi ăn uống.

Người dân vẫn vui chơi phía sau biển cấm vào đầu tháng 4. Ảnh: Tuan Khanh.

Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra đã nhanh chóng phối hợp Công an phường An Phú Đông tuyên truyền người dân không tập trung đông người quanh khu vực thi công bờ kè Vàm Thuật để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa đuối nước.

Trước đó, để siết chặt sự an toàn cho người dân, phường An Nhơn cũng lắp nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, giăng dây cao khoảng 1,3 m, cách mép sông khoảng 5 m và kéo dài liên tục theo tuyến để ngăn người dân bước vào. Đồng thời cắt cử lực lượng công an phường đi kiểm tra, nhắc nhở người dân rời khỏi hoặc không đi vào bờ kè và xử lý hàng rong.

Hiện khu vực này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, không phải điểm tham quan hay vui chơi được phép hoạt động.

Dù đã trải nhựa, cho lưu thông tạm thời ở mức "thông xe kỹ thuật", công trình vẫn chưa hoàn tất nghiệm thu nên chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng chính thức.

Cảnh rác thải tại bờ kè dọc sông Vàm Thuật, trong đó có những tàn dư của người dân đốt lửa trại. Ảnh: Khánh Giao.