Đồi bát úp gây sửng sốt ở Lâm Đồng

Đồi Bát Úp , còn gọi là đồi Dổi, thuộc xã Đại Lào cũ, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng , gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách quan tâm. Khu vực này nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, thu hút du khách tới "săn mây" và ngắm cảnh.

Lại Trần Long Quân, 25 tuổi, sống tại Bảo Lộc, biết đến địa điểm này sau khi xem một bộ ảnh được chia sẻ trong nhóm nhiếp ảnh. Sau khi tìm hiểu, anh bất ngờ khi ngay tại quê hương mình lại có một khung cảnh đặc biệt như vậy. Từ tháng 2/2025 đến tháng 3 năm nay, Quân nhiều lần tới đồi Bát Úp với mục tiêu "săn mây" và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của nơi này.

Biển mây thường xuất hiện vào sáng sớm, khi nhiệt độ giảm thấp. Lúc này, sương mù dày đặc tràn qua các sườn đồi, phủ kín thung lũng, tạo cảm giác mây đang lững lờ trôi ngay dưới chân người ngắm cảnh.

Quân mất khoảng một năm rưỡi kể từ khi biết đến địa điểm này đến lúc chụp được những bức ảnh ưng ý đầu tiên. Khu vực đồi khá rộng, có nhiều vị trí đẹp nhưng không dễ tìm được góc chụp thể hiện rõ địa hình đặc trưng. "Nhiều góc bị vướng cây hoặc chưa làm nổi bật được hình dáng những ngọn đồi như các chiếc bát úp ngược", anh nói với Tri Thức - Znews.

Theo nhiếp ảnh gia, điểm tạo nên dấu ấn riêng của khu vực này là những ngọn đồi có độ cao tương đối đồng đều, nhấp nhô như các chiếc bát úp khổng lồ. Thảm rừng xanh phủ kín các sườn đồi, kết hợp ánh bình minh mềm mại, tạo nên khung cảnh khác biệt so với nhiều điểm săn mây khác ở Lâm Đồng.

Ngoài "săn mây", Quân còn dành thời gian chụp dải ngân hà tại đồi Bát Úp. Đúng thời điểm tác nghiệp, biển mây bất ngờ xuất hiện bên dưới các triền đồi, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa bầu trời sao và lớp mây bồng bềnh.

Dù từng xem ảnh và video về đồi Bát Úp từ trước, Quân vẫn cảm thấy choáng ngợp khi trực tiếp đứng giữa khung cảnh thực tế. Theo anh, vẻ hùng vĩ và cảnh quan đặc trưng của thiên nhiên khó có thể truyền tải trọn vẹn qua ống kính. "Cảm giác hít thở không khí se lạnh, ngắm biển mây dần để lộ những ngọn đồi là trải nghiệm rất khó quên", anh nói.

Khác với nhiều điểm check-in nổi tiếng đã được khai thác du lịch mạnh, ngọn đồi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và yên bình. Đường vào chưa xuất hiện nhiều hàng quán, không có bãi giữ xe thu phí hay các dịch vụ du lịch nhộn nhịp vào dịp cuối tuần.

Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho đồi Bát Úp thời gian gần đây, Quân cảm thấy tự hào khi vẻ đẹp của quê hương Bảo Lộc được nhiều người biết đến hơn. Nhiếp ảnh gia hy vọng những hình ảnh này sẽ giúp du khách thêm yêu cảnh sắc yên bình của Lâm Đồng, cũng như nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan thiên nhiên khi đến tham quan.

Từ trung tâm Bảo Lộc, du khách di chuyển khoảng 15 km theo hướng Bảo Lâm để đến khu vực đồi Bát Úp. Mùa săn mây đẹp nhất thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, trùng với mùa khô ở Tây Nguyên. Theo nhiều nhiếp ảnh gia, khung giờ lý tưởng để ngắm biển mây là từ 5h30-7h, khi ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua lớp sương, tạo nên những vệt nắng nổi bật trên nền mây trắng.

Ngoài "săn mây", du khách đến Bảo Lộc có thể kết hợp tham quan thác Dambri, hồ Nam Phương, các đồi chè Tâm Châu hay những cung đường thông xanh tại khu vực Lộc Thành, Lộc Tân.

