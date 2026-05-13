Hổ 'thư giãn', linh cẩu 'siêu vòng ba' gây sốt ở Thảo Cầm Viên

Những con vật có thân hình tròn trịa ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn khiến dân mạng thích thú. Từ hổ nằm thư giãn, linh cẩu "siêu vòng ba" đến sóc Bắc Mỹ leo tường đều gây chú ý.

Hổ Mi với thân hình tròn trịa ở Thảo Cầm Viên gây sốt Thân hình mũm mĩm cùng biểu cảm bình thản của “cô hổ Mi” nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ngày 12/5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải hình ảnh hổ cái tên Mi đang nằm thư giãn dưới hồ nước. Trong video, con vật ngả cả người ra mặt nước, 4 chân thả lỏng, mặt bình thản như đang tận hưởng một buổi chiều nóng bức theo cách riêng.

Đoạn video thu hút hơn 3.000 lượt tương tác sau chưa đầy một ngày. Dưới phần bình luận, nhiều người thích thú trước dáng nằm thoải mái cùng thân hình "đầy đặn" của hổ Mi. Không ít cư dân mạng gọi đây là "phiên bản chill nhất của họ nhà mèo".

Trước đó một ngày, fanpage này cũng đăng tải hình ảnh một linh cẩu cái tên Kim Thoa cùng dòng mô tả nhắc tới "siêu vòng ba". Bài viết tiếp tục thu hút hơn 2.500 lượt tương tác với hàng loạt bình luận hài hước xoay quanh dáng đứng và phần hông tròn trịa của con vật.

Linh cẩu Kim Thoa với thân hình "siêu vòng ba" được Thảo Cầm Viên chia sẻ ngày 11/5. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Đây không phải lần đầu tiên những con thú với thân hình mập mạp ở Thảo Cầm Viên gây chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 8/5, một video ghi lại cảnh sóc Bắc Mỹ cố leo tường nhưng trượt xuống vì thân hình tròn vo cũng được chia sẻ mạnh. Nhiều người đùa rằng chú sóc "hơi mập" nên không thể leo lên được.

Hay gia đình cá sấu tên Mỡ Mỡ từng khiến dân mạng bàn tán bởi những vòng bụng căng tròn nằm trên bãi cỏ. Không ít video về capybara hay hà mã ở đây cũng thường nhận hàng chục nghìn lượt xem nhờ vẻ ngoài đầy đặn.

Đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn hồi tháng 5/2025, Ừng Kim Yến (24 tuổi, phường Phước Long, TP.HCM) bày tỏ sự thích thú khi nhìn những con thú có thân hình tròn trịa, dáng nằm hay đi lại đều toát lên vẻ thong dong.

"Nhìn những con thú trong Thảo Cầm Viên mập tròn như vậy, tôi thấy an tâm vì chứng tỏ chúng được chăm sóc kỹ. Cứ một thời gian quay lại đây lại thấy mấy 'bé' mập thêm một chút", Yến chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chú sóc Bắc Mỹ "béo mập" trượt khỏi tường, không leo lên được. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Phía sau những hình ảnh ấy là quy trình chăm sóc động vật được đầu tư kỹ lưỡng tại Thảo Cầm Viên.

Từng chia sẻ về khẩu phần ăn của động vật ở đây, đại diện Thảo Cầm Viên cho biết đơn vị luôn chú trọng đến điều này. Công việc do tổ chế biến thuộc Xí nghiệp động vật phụ trách, từ khâu tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch đến sơ chế trước khi chuyển tới từng khu nuôi dưỡng.

Trên fanpage chính thức, đơn vị thường xuyên chia sẻ các nội dung hậu trường như chuẩn bị khẩu phần ăn, kiểm tra sức khỏe, làm giàu môi trường sống hay chăm sóc thú trong mùa nóng.

Du khách đến tham quan vườn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên hổi tháng 11/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ra đời từ năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Ban đầu, nơi đây được người Pháp xây dựng với tên gọi Vườn Bách Thảo, chuyên nuôi trồng và bảo tồn động, thực vật khắp Đông Dương.

Sau hơn 160 năm, Thảo Cầm Viên hiện rộng khoảng 20 ha với hơn 2.500 cây xanh cùng hàng nghìn cá thể động vật như hổ Bengal, voi châu Á, gấu ngựa hay cá sấu hoa cà. Đây cũng là nơi nhân giống nhiều loài quý hiếm nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Những năm gần đây, Thảo Cầm Viên trở thành điểm đến hút giới trẻ nhờ hình ảnh gần gũi trên mạng xã hội. Đại diện đơn vị cho biết từ giữa năm 2023, nơi đây bắt đầu cải tạo chuồng trại, nâng cấp cơ sở vật chất và làm mới trải nghiệm du khách. Bên cạnh hoạt động tham quan, các tour đêm, "fan meeting" động vật hay những "idol thú" như capybara Phú - Quý - Cát - Tường, hà mã lùn Dzít… cũng giúp Thảo Cầm Viên được nhắc tới nhiều hơn trên mạng xã hội.