Ai kéo khách đến vây kín bức tượng 'ếch ngồi thiền' ở Thảo Cầm Viên?

Từ một bức ảnh của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, trào lưu chụp ảnh với tượng "ếch ngồi thiền" tại Thảo Cầm Viên bất ngờ lan rộng, thu hút đông đảo du khách vào dịp cuối tuần.

Du khách bắt chước dáng "ngồi thiền" của bức tượng ếch trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh hàng dài du khách xếp hàng chờ chụp ảnh cùng bức tượng "ếch ngồi thiền" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Trào lưu này bắt nguồn từ bức ảnh của Sơn Tùng M-TP trong chuyến dã ngoại Thảo Cầm Viên hồi tháng 10/2025. Khi đó, khoảnh khắc nam ca sĩ check-in cùng bức tượng "ếch ngồi thiền", cho capybara ăn lá, nhanh chóng "bùng nổ" mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ lại ảnh chụp tại bức tượng giống thần tượng.

Gần đây, xu hướng này một lần nữa lan rộng nhờ các video về những bức tượng động vật trong khuôn viên Thảo Cầm Viên. Với biểu cảm tĩnh tại, bức tượng "ếch ngồi thiền" được săn đón nhiều nhất. Nhiều du khách tạo dáng ngồi xếp bằng tương tự, kết hợp các bản nhạc như Anh là ngoại lệ của em hay Người im lặng gặp người hay nói, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Sơn Tùng M-TP tạo dáng cạnh "ếch ngồi thiền" hồi tháng 10/2025 và du khách "bắt trend" chụp cùng bức tượng. Ảnh: M-TP, Khương Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Nga (23 tuổi, Bình Hưng Hòa) cho biết đã xem nhiều video về trào lưu này nhưng vẫn bất ngờ trước lượng người tập trung tại khu vực tượng. Cô dành khoảng 3 giờ dạo quanh khuôn viên để tìm các tượng thú và chụp ảnh.

Trong khi đó, một số du khách khác cho biết trước đây ít chú ý đến các tượng trang trí trong Thảo Cầm Viên, nhưng gần đây chúng trở nên nổi bật và thu hút sự quan tâm như một hiện tượng.

Không chỉ bức tượng "ếch ngồi thiền", nhiều tượng động vật khác trong khuôn viên Thảo Cầm Viên cũng thu hút sự quan tâm của du khách. Hiện nơi đây có khoảng 50 tượng phục vụ tham quan, chụp ảnh. Trước đó, tượng hươu cao cổ từng bị hư hại do tình trạng du khách leo lên chụp ảnh.

Tượng hươu cao cổ trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đơn vị quản lý đã đưa ra khuyến cáo về việc giữ gìn tài sản chung và đảm bảo an toàn khi tham quan. Đến ngày 19/4, đại diện Thảo Cầm Viên cho biết tình trạng leo trèo lên tượng đã giảm rõ rệt, ý thức của nhiều du khách được cải thiện.

Theo đơn vị, sự thay đổi này đến từ việc tăng cường truyền thông và nhắc nhở trực tiếp tại các khu vực đông người. Nhiều phụ huynh cũng chủ động giám sát con em, hạn chế các hành vi nguy hiểm.

Đại diện Thảo Cầm Viên nhấn mạnh việc leo trèo lên tượng có thể gây mất an toàn, đặc biệt với trẻ em, đồng thời ảnh hưởng đến độ bền và mỹ quan của các công trình. "Điều chúng tôi quan tâm là sự an toàn của khách tham quan. Những hành vi tiềm ẩn rủi ro có thể khiến trải nghiệm không còn trọn vẹn", đại diện đơn vị cho biết.

Du khách xếp hàng, chờ chụp ảnh cùng tượng gấu đen. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới và thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử lâu đời tại TP.HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2025, đơn vị đạt doanh thu gần 148,6 tỷ đồng , tăng so với khoảng 128 tỷ đồng của năm trước.