Chấn chỉnh vấn nạn trẻ em nhảy 'sexy' phản cảm, xin tiền ở Sa Pa

Lào Cai yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng trẻ em biểu diễn, xin tiền tại Sa Pa, đồng thời siết quản lý hoạt động du lịch trước cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ba em nhỏ bật nhạc, nhảy múa tại quảng trường Sa Pa (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được đăng tải đầu tháng 1/2025. Ảnh: @_minh_like_.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý nhà nước về du lịch tại phường Sa Pa sau khi lặp lại tình trạng lợi dụng trẻ em bán hàng rong, biểu diễn đường phố, bật loa nhảy múa xin tiền tại các khu vực công cộng.

Đơn vị đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng, bóc lột trẻ em, gây phản cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như hình ảnh điểm đến.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh trẻ em dân tộc thiểu số, khoảng 3-5 tuổi, nhảy múa tại khu vực trung tâm Sa Pa để xin tiền du khách. Một số ý kiến cho rằng các điệu nhảy có yếu tố phản cảm, lệch khỏi bản sắc văn hóa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch.

Phường Sa Pa dựng biển cấm mở âm thanh loa, đài, tổ chức biểu diễn văn nghệ trái phép tại quảng trường trung tâm. Ảnh: UBND phường Sa Pa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài và thường tái xuất sau các đợt cao điểm du lịch. Chính quyền từng nhiều lần ra quân xử lý, tuy nhiên khi lượng khách tăng trở lại, hiện tượng tiếp tục xuất hiện, chủ yếu vào buổi tối và cuối tuần.

Theo ông Dũng, phần lớn các trường hợp là trẻ em từ xã Tả Van di chuyển lên khu vực trung tâm để biểu diễn. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, các nhóm này thường né tránh, sau đó quay lại hoạt động.

Đáng chú ý, nhiều em vẫn trong độ tuổi đi học, ban ngày đến trường nhưng buổi tối tham gia biểu diễn kiếm tiền. Chính quyền ghi nhận có trường hợp phụ huynh ép buộc, thậm chí có hành vi bạo lực khi trẻ không hợp tác. Những hình ảnh này khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Về công tác quản lý, đại diện địa phương cho biết việc xử lý triệt để còn gặp khó khăn do thiếu chế tài cụ thể đối với hành vi lợi dụng trẻ em biểu diễn xin tiền. Các quy định hiện hành chủ yếu áp dụng với hoạt động bán hàng rong. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng chủ yếu lập biên bản, yêu cầu cam kết hoặc tạm giữ thiết bị như loa kéo, song hiệu quả răn đe còn hạn chế.

"Chúng tôi không thể xử lý trực tiếp đối với trẻ em mà phải làm việc với phụ huynh. Việc áp dụng các biện pháp mạnh hơn vẫn còn vướng mắc do liên quan đến yếu tố trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số", ông Dũng nói.

Những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025. Ảnh: Đổng Nhật Huy.

Ngoài Sa Pa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận tình trạng rác thải tại danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đơn vị yêu cầu UBND xã Mù Cang Chải và xã Púng Luông kiểm tra, xử lý việc đổ và tập kết rác không đúng quy định. Chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Trong quý I, tỉnh Lào Cai đón khoảng 3,4 triệu lượt khách, đạt 30,5% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 515.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 12.872 tỷ đồng . Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, địa phương dự kiến đón khoảng 300.000 lượt khách.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ, Sở đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động du lịch, giám sát chất lượng cơ sở lưu trú, vận chuyển, nhà hàng và điểm tham quan. Các đơn vị kinh doanh được yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép khách hoặc tăng giá bất hợp lý.

Doanh nghiệp lữ hành phải hoạt động đúng giấy phép, thực hiện tour theo cam kết, không tự ý thay đổi dịch vụ hoặc phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Hiệp hội Du lịch tỉnh được đề nghị phối hợp tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ và hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo du khách lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín, đồng thời công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Khách Việt khám phá Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.