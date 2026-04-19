Quán phở gà đồi nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt

Một quán phở gà đồi đông khách trên đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ, Hà Nội) bị xử phạt 26,5 triệu đồng do vi phạm an toàn thực phẩm.

Quán phở gà đồi nổi tiếng trên đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Thành Trung.

Ngày 18/4, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một quán phở gà đồi trên đường Võ Chí Công.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được "Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm", vi phạm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt theo quy định với mức phạt 26,5 triệu đồng.

Thông tin quán phở bị xử phạt khiến nhiều thực khách hoang mang bởi đây là địa chỉ giới thiệu gà đồi nổi tiếng tại Hà Nội. Quán là điểm ăn quen thuộc của người dân và nhân viên văn phòng quanh khu vực trong hơn 10 năm qua. Vào giờ cao điểm sáng và trưa, khách ra vào đông, các dãy bàn thường kín chỗ. Chủ quán từng cho biết mỗi ngày bán hơn 800 bát.

Theo chia sẻ từ chủ quán, nhiều năm qua cơ sở sử dụng gà thả đồi, nhập từ mối quen tại Tuyên Quang. Loại gà được chọn là gà đã đẻ 2-3 lứa, nặng 2-3 kg, có thịt dày, ngọt và ít mỡ. Trung bình mỗi ngày, quán tiêu thụ hơn 100 con gà.

Toàn bộ xương và ức gà được ninh nhiều giờ để làm nước dùng. Trong quá trình ninh, chủ quán cho biết phải vớt bọt nhiều lần để giữ nước trong. Ngoài các gia vị như mắm, muối, hành khô, gừng nướng, quán còn sử dụng thêm một số nguyên liệu riêng, không dùng hồi và quế.

Những năm gần đây, quán xuất hiện nhiều trên các hội nhóm review ẩm thực Hà Nội, được đánh giá cao về phần thịt gà chắc, ngọt, da giòn, ít mỡ. Giá mỗi bát phở dao động 40.000-50.000 đồng, khẩu phần khá đầy đặn. Tuy nhiên, nước dùng được nhận xét ở mức vừa phải, không quá nổi bật. Không gian quán nhỏ, khách thường phải ngồi tràn ra vỉa hè.

Quán bán phở gà đồi có tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Hiếu Cao.

Trước đó, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) công bố danh sách các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn từ ngày 1/1-31/1. Trong danh sách có quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu, bị xử phạt 4 triệu đồng do bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài quán này, danh sách còn ghi nhận 13 cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ khác trên nhiều tuyến phố khu vực phố cổ và lân cận, chủ yếu tại nơi tập trung đông du khách, mật độ hàng quán cao.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận các lỗi phổ biến như khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; cống rãnh thoát nước không được che kín; thiếu dụng cụ thu gom rác thải hợp vệ sinh; thực phẩm bày bán trên thiết bị không đạt yêu cầu; nhân viên chế biến không tuân thủ quy định bảo hộ như đeo găng tay, khẩu trang, mũ che tóc.