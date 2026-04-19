Khách mang vợt bắt bướm, cất vào hộp tại VQG Cúc Phương

Hình ảnh nhóm du khách dùng vợt bắt bướm trong VQG Cúc Phương (Ninh Bình) gây bức xúc. Ban quản lý lên tiếng cảnh báo, đồng thời đưa ra loạt khuyến nghị để bảo vệ hệ sinh thái.

Nhóm du khách mang vợt bắt bướm tại VQG Cúc Phương ngày 18/4. Ảnh: V.H.M.A.

Ngày 18/4, khi đang tham quan VQG Cúc Phương, V.H.M.A. (20 tuổi, ngụ Hà Nội) bắt gặp 2 du khách nhỏ tuổi cầm vợt liên tục quét qua từng cụm bướm đang bay. Mỗi lần vợt, 2 đứa trẻ bắt được "cả chục con", cho vào hộp nhựa, đậy kín.

Khi M.A. lên tiếng nhắc nhở, 2 em nhỏ tỏ thái độ chống đối, trong khi người lớn đi cùng vẫn khuyến khích bắt tiếp. Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội nhận nhiều phản ứng, bình luận bức xúc.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 19/4, ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết từ đầu mùa bướm, ban quản lý đã nhiều lần phát đi các khuyến nghị trên nhiều kênh truyền thông, đồng thời đặt biển nội quy tại các điểm dừng chân của du khách. Lực lượng kiểm lâm liên tục tuần tra, nhắc nhở và thu giữ dụng cụ nếu phát hiện hành vi săn bắt.

"Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cảnh báo, đồng thời siết chặt kiểm tra và tuần tra tại các khu vực đông khách nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi xâm hại hệ sinh thái", ông Hải nhấn mạnh.

Bướm xuất hiện ở VQG Cúc Phương từ giữa tháng 3, sớm hơn so với các năm trước. Ảnh: ĐVCC.

Trước đó, ngày 12/4, ban quản lý VQG Cúc Phương cũng cảnh báo du khách về việc hạn chế xả rác, không bẻ lá cây ráy, không giẫm đạp bướm để chụp ảnh và tránh sử dụng đèn flash mạnh trong mùa đom đóm giữa thời điểm lượng khách đổ về đây tăng nhanh.

Ban quản lý đưa ra một loạt khuyến nghị dành cho du khách, nhấn mạnh việc tham quan có trách nhiệm để bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Thứ nhất, về quản lý rác thải, du khách được khuyến khích hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, mang theo bình nước cá nhân và chủ động thu gom rác sau khi sử dụng. Nếu có thể, nên mang rác ra khỏi khu vực lõi của rừng nhằm giảm áp lực cho hệ thống xử lý tại chỗ.

Thứ hai, trong mùa bướm và đom đóm, thời điểm đặc trưng của Cúc Phương, ban quản lý lưu ý du khách chỉ nên quan sát bằng mắt, tuyệt đối không dùng vợt, tay hoặc vật dụng bắt bướm. Việc sử dụng đèn flash hoặc nguồn sáng mạnh khi ngắm đom đóm cũng cần được hạn chế vì có thể làm gián đoạn quá trình sinh sản của chúng. Khi di chuyển trong rừng, du khách nên đi chậm để tránh va chạm với các đàn bướm.

Thứ ba, với hoạt động chụp ảnh tại khu vực cây ráy, du khách cần cẩn trọng vì nhựa cây có thể gây kích ứng da. Ban quản lý khuyến cáo không bẻ lá, không chạm trực tiếp vào cây và giữ khoảng cách khi chụp ảnh, tránh giẫm đạp lên thảm thực vật xung quanh.

Thứ tư, khi tham quan các trung tâm cứu hộ động vật, du khách cần giữ yên lặng, không gây tiếng ồn lớn, không cho động vật ăn và không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh để tránh ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của các cá thể.

Cuối cùng, khi khám phá rừng nguyên sinh, du khách nên đi theo các tuyến đường đã được chỉ dẫn, không tách đoàn, không lấy mẫu vật hay khắc lên cây. Việc chuẩn bị trang phục phù hợp, mang theo thuốc chống côn trùng cũng được khuyến khích để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

Thông điệp được ban quản lý nhấn mạnh: "Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân, đừng làm tổn hại bất cứ điều gì".

Hình ảnh bướm bị giẫm chết trong VQG Cúc Phương do du khách chụp lại ngày 9/4 (ảnh trái) và hình ảnh khi mới bắt đầu mùa bướm hồi cuối tháng 3 (ảnh phải). Ảnh: NKL, VQG Cúc Phương.

Từ đầu tháng 4, VQG Cúc Phương ghi nhận lượng khách tăng nhanh, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ trên các tuyến đường vào rừng khi du khách dừng lại chụp ảnh, check-in với cây ráy khổng lồ ven đường.

Theo thống kê của ban quản lý, mùa bướm mỗi ngày vườn đón hơn 1.000 lượt khách, riêng cuối tuần lượng người tăng mạnh. Cuối tuần 4-5/4 ghi nhận khoảng 3.000 khách vào thứ bảy và 5.000 khách vào chủ nhật. Đến cuối tuần 11-12/4, con số này vượt 10.000 lượt, gây áp lực lớn lên công tác bảo vệ cảnh quan và điều phối tham quan.