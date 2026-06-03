Khách Tây ngỡ ngàng vì xe giường nằm Việt Nam như 'phòng hạng sang'

Du khách Bulgaria bày tỏ thích thú khi lần đầu trải nghiệm xe giường nằm. Cô không nghĩ rằng Việt Nam có thể sản xuất loại xe giống như căn phòng riêng và có sẵn thức ăn nhẹ.





Nữ du khách ngỡ ngàng vì sự hiện đại của xe giường nằm. Ảnh: Hristina.

Cuối tháng 3, Hristina (quốc tịch Bulgaria) đặt vé xe giường nằm trên hệ thống trực tuyến cho chuyến khám phá các vùng biển miền Trung như Mũi Né, Nha Trang. Mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng 6 tiếng trên xe được cô miêu tả thoải mái như đang "ngủ trong căn phòng hạng sang".

"Ban đầu, tôi lo sẽ chịu đói và ngợp vì thời gian trên xe kéo dài, giường nằm thoạt nhìn hơi nhỏ. Nhưng mọi thứ tiện ích bất ngờ, tôi cao 1m73, nhưng vẫn có thể thẳng chân, không bí bách như tưởng tượng. Thức ăn nhẹ và nước được chuẩn bị sẵn, có thể yên tâm nghỉ ngơi suốt chuyến đi", Hristina chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cô cho biết thêm diện tích giường nằm khá rộng, có đệm êm, Wi-Fi miễn phí, ổ cắm sạc điện thoại và đèn LED, tách biệt nhau bằng màn ngăn. Xe tận dụng không gian tốt khi có giường tầng, nhân viên sẽ cung cấp túi đựng giày dép và chăn ấm cho từng người.

Nữ du khách check-in với lá cờ Việt Nam tại Hà Giang (Tuyên Quang). Ảnh: Hristina.

Tuy nhiên, xe giường nằm cũng có điểm hạn chế khi thiết kế theo dáng người Việt Nam. Đối với những du khách nước ngoài quá cao to, khi nằm có thể phải co chân.

Theo Hristina, ở quê nhà của cô và châu Âu không tìm thấy xe giường nằm hiện đại, loại xe khách phổ biến nhất là FlixBus, nhưng chỉ có ghế ngồi thông thường, ngay cả trên tuyến quốc tế. Hoặc xe Megabus giường phổ thông và chật chội.

"Tôi rất thích xe giường nằm Việt Nam. Một số người Việt Nam còn gợi ý cho tôi hãng xe hoành tráng hơn loại tôi đi. Nếu có thời gian, đây là sự lựa tốt hơn vé máy bay phổ thông. FlixBus có thể học hỏi điều này", cô nói.

Hristina đến Việt Nam từ tháng 1, hiện đã kết thúc hành trình khám phá. Cô trải nghiệm nhiều điểm đến như ngồi thuyền ở Đồng Tháp, ăn phở ở TP.HCM, ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc (An Giang), tắm biển Nha Trang (Khánh Hòa), ghé phố cà phê đường tàu Hà Nội, tham quan Tràng An (Ninh Bình)...

Trong tất cả, điều khiến cô nhớ nhất là những ngày phượt ở Hà Giang. Cảm giác ấm áp khi ngồi sau xe máy, đi qua từng ngọn núi, đường đèo và giao lưu với người dân địa phương chắc chắn không dễ tìm ở những quốc gia khác.

"Tôi đã ở Việt Nam 5 tháng, vẫn thấy nơi đây hấp dẫn. Tôi sẽ sớm quay lại", Hristina bày tỏ.

Không riêng Hristina, nhiều du khách nước ngoài khác cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi lần đầu đi xe khách giường nằm ở Việt Nam, dù phương tiện này vốn rất quen thuộc với người Việt, phổ biến cho những chuyến đi liên tỉnh, đặc biệt với các tuyến đêm.

Nam du khách Aaron Spray cùng người bạn tận hưởng xe giường nằm năm 2023. Ảnh: Aaron Spray.

Trước đó, tháng 7/2025, nữ du khách Natalie Benson (quốc tịch Australia) đã thích thú xe giường nằm tuyến TP.HCM - Đà Lạt đến mức phải viết cảm nhận trên trang cá nhân.

Cô cho biết: "Không thể tưởng tượng được giá vé, khoảng 500.000 đồng cho chuyến đi 7 tiếng, có điều hòa, nút chỉnh đèn, tivi và cả chuông gọi. Một cách di chuyển tuyệt hơn so với máy bay. Tôi muốn nhiều người biết đến loại xe này và tôi chắc chắn sẽ thử nhiều lần".

Hay Aaron Spray (quốc tịch Canada), phượt thủ từng đi 80 quốc gia trên thế giới, cũng ấn tượng với trải nghiệm đi xe giường nằm trong chuyến du lịch Việt Nam. Anh cho rằng phương tiện này lý tưởng hơn tàu hỏa hay máy bay. Bởi tàu hỏa khá chậm và không thể di chuyển đến một số điểm ở vùng núi.

Du khách nước ngoài trải nghiệm xe giường nằm đôi của một hãng xe Việt Nam. Ảnh: Sao Việt.