Điều khách quốc tế bắt buộc phải làm khi đến Phú Quốc từ 1/6

  Thứ hai, 1/6/2026 12:00 (GMT+7)
Từ ngày 1/6, tất cả hành khách nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải thực hiện khai báo thông tin trực tuyến trước chuyến bay.

Từ ngày 1/6, Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai quy định bắt buộc đối với toàn bộ du khách quốc tế nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải thực hiện khai báo thông tin trực tuyến trước khi đến Việt Nam.

Theo thông báo, hành khách có thể thực hiện khai báo bất kỳ thời điểm nào trong vòng 3 ngày trước khi chuyến bay khởi hành. Quy định này giúp hành khách tiết kiệm thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, góp phần đẩy nhanh quá trình kiểm soát nhập cảnh.

Để hoàn tất thủ tục, hành khách truy cập hệ thống khai báo trực tuyến tại https://prearrival.immigration.gov.vn hoặc quét mã QR được cung cấp tại các quầy thủ tục. Sau khi lựa chọn ngôn ngữ, người dùng chọn mục "Create & Submit Pre-arrival Information" và điền đầy đủ thông tin cá nhân cùng thông tin thị thực.

Tại mục "Visa Type/Purpose", hành khách được yêu cầu chọn "Phu Quoc visa exemption". Sau đó, người khai báo tiếp tục cung cấp thông tin chuyến bay và địa chỉ lưu trú tại Việt Nam trước khi kiểm tra, xác nhận và gửi hồ sơ.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ cấp mã QR xác nhận khai báo thành công. Hành khách bắt buộc phải lưu hoặc chụp màn hình mã QR này để xuất trình cho cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh khi đến Phú Quốc.

Trước khi thực hiện khai báo, hành khách cần chuẩn bị hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng, thông tin chuyến bay, địa chỉ lưu trú tại Việt Nam và địa chỉ email cá nhân để nhận thông báo từ hệ thống. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách hoàn thành việc khai báo sớm nhằm bảo đảm quá trình nhập cảnh diễn ra thuận lợi, góp phần nâng cao trải nghiệm khi đến Phú Quốc.

Du khách quốc tế làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc dịp cuối năm 2025.

Đối với khách nội địa, chỉ cần đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và cập nhật thông tin sinh trắc học để tối ưu hóa thời gian làm thủ tục tại sân bay, rút ngắn tối đa thời gian từ khâu kiểm tra an ninh đến khi lên tàu bay.

Trước đó, từ ngày 15/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cũng triển khai thí điểm Hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi (Pre-arrival Information - PAI) đối với người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau thời gian thí điểm, hệ thống PAI sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Đặc khu Phú Quốc rộng hơn 570 km2, trước đây có hai phường và 5 xã, nay được sắp xếp thành 51 khu phố. Năm 2025, đảo đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt, doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Phú Quốc được chọn đăng cai APEC 2027. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho quá trình phát triển đảo ngọc, góp phần quảng bá hình ảnh ra thế giới, đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông, đô thị và du lịch cao cấp.

Trong tháng 5, Phú Quốc ước đón hơn 897.000 lượt khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 165.000 lượt. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đảo ngọc đón hơn 1,17 triệu lượt khách quốc tế, đạt 58% kế hoạch năm.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025.

