Chàng trai Việt thức 2 đêm chụp dải Ngân Hà bên núi Phú Sĩ

Ngày 14/5, Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, quê Quảng Trị) một mình lái xe đến đỉnh núi ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản), nơi có tầm nhìn hướng về núi Phú Sĩ, với mục tiêu ghi lại dải Ngân Hà. Từ bãi đỗ xe gần đỉnh, anh đi bộ gần 45 phút xuyên qua khu rừng trong đêm tối để tiếp cận điểm chụp. Dù dự báo thời tiết không mấy khả quan, Tùng vẫn quyết định lên đường với hy vọng gặp được khoảng trời quang hiếm hoi. Phải đến khoảng 2h sáng, mây mới tan dần, để lộ bầu trời trong vắt. Tuy nhiên, khi đó anh chỉ còn khoảng 1,5 tiếng trước lúc bình minh xuất hiện để thực hiện những khung hình quan trọng nhất. Quỹ thời gian eo hẹp khiến kế hoạch tác nghiệp ban đầu không thể diễn ra trọn vẹn như dự tính. Để không bỏ phí những nỗ lực đã bỏ ra, ngay đêm hôm sau, Tùng tiếp tục lái xe đến một địa điểm khác có điều kiện ô nhiễm ánh sáng tương tự nhằm hoàn thiện những khung hình còn dang dở. Thành quả là khoảnh khắc anh được chiêm ngưỡng dải Ngân Hà hiện lên giữa biển mây, thi thoảng được điểm xuyết bởi những vệt sao băng lướt ngang bầu trời.
“Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tôi ngắm dải Ngân Hà trên biển mây, thỉnh thoảng có sao băng vụt qua. Có lẽ đó là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy”, Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews. Dải Ngân Hà (Milky Way) là thiên hà chứa Hệ Mặt Trời. Trong những đêm ít mây, bầu trời đủ tối và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, con người có thể quan sát nó bằng mắt thường dưới dạng một dải sáng mờ kéo dài ngang bầu trời. Tuy nhiên, để tạo ra những bức ảnh chi tiết như thường thấy trên mạng xã hội, các nhiếp ảnh gia cần sử dụng máy ảnh chuyên dụng, ống kính góc rộng, chân máy cùng nhiều thiết bị hỗ trợ như star tracker, ball head hay đèn pin, đồng thời thực hiện các công đoạn hậu kỳ sau đó.
Việc “săn” dải Ngân Hà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ theo dõi dự báo thời tiết, chu kỳ Mặt Trăng đến lựa chọn những khu vực có ít ánh sáng nhân tạo, phổ biến nhất là các đỉnh núi cao hoặc những vùng hẻo lánh cách xa khu dân cư.
Sau hai đêm liên tiếp tác nghiệp, Tùng dành gần một tuần cho khâu hậu kỳ. Nhiều lần thử ghép hàng chục bức ảnh dung lượng lớn đều thất bại, thậm chí có lúc anh nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chỉ khi tìm ra một hướng xử lý mới, các lớp ảnh mới liên kết mượt mà và bức ảnh cuối cùng được hoàn thiện như mong muốn. “Khi hoàn thành, tôi có cảm giác như được sống lại lần nữa”, Tùng nói. Ban đầu, anh chỉ đăng tác phẩm lên trang cá nhân để chia sẻ trải nghiệm. Tuy nhiên, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.
Hiện sống và làm việc tại Nhật Bản, Tùng yêu thích thiên văn học từ thời cấp 3. Sau khi sang Nhật năm 2021 và sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên, anh bắt đầu theo đuổi nghiêm túc nhiếp ảnh thiên văn. Ý tưởng thực hiện một bức ảnh dải Ngân Hà bằng kỹ thuật Mosaic (ghép nhiều bức ảnh nhỏ thành một ảnh lớn có độ phân giải và độ chi tiết cao hơn) đã được anh ấp ủ suốt 3 năm, kể từ lần tình cờ nhìn thấy tác phẩm tương tự của một nhiếp ảnh gia phương Tây. Khi đã có đủ kinh nghiệm và thiết bị, Tùng quyết định biến ý tưởng ấy thành hiện thực. Trước bộ ảnh dải Ngân Hà gây chú ý gần đây, chàng trai quê Quảng Trị cũng nhiều lần ghi lại những khoảnh khắc thiên văn ấn tượng tại Nhật Bản. Trong ảnh là mưa sao băng được Tùng chụp tại Izu (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) ngày 13/12/2025.
Một tác phẩm thiên văn khác của Tùng được thực hiện vào ngày 5/4 tại khu vực gần thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka (Nhật Bản). Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục theo đuổi các dự án tương tự nhằm ghi lại vẻ đẹp của dải Ngân Hà và bầu trời đêm. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, những hành trình mới có thể được triển khai ngay trong vài tháng tới.
Bên cạnh nhiếp ảnh thiên văn, Tùng còn dành nhiều thời gian theo đuổi thể loại phong cảnh. Trong những chuyến đi tại Nhật Bản, anh cũng thường thực hiện các bộ ảnh chân dung kết hợp phong cảnh cho bạn gái, ghi lại những khoảnh khắc giữa thiên nhiên và các mùa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.
Nhật Bản tiếp tục là một trong những điểm đến được du khách Việt yêu thích. Theo Cục Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Hà Nội, tháng 4 ghi nhận khoảng 76.000 lượt khách Việt đến nước này, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, tháng 3 đạt hơn 92.000 lượt khách, mức cao nhất từng được ghi nhận theo tháng.
Bên cạnh sức hút từ cảnh sắc bốn mùa, văn hóa và ẩm thực, việc có thêm nhiều đường bay thuận tiện cũng góp phần đưa Nhật Bản trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Việt. Ngoài những điểm đến quen thuộc như Tokyo, Kyoto hay khu vực núi Phú Sĩ, nhiều người trẻ hiện tìm kiếm các trải nghiệm mới mẻ hơn như săn tuyết, ngắm lá đỏ, khám phá thiên nhiên về đêm hoặc chụp ảnh dải Ngân Hà.
