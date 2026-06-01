Chàng trai Việt thức 2 đêm chụp dải Ngân Hà bên núi Phú Sĩ

“Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tôi ngắm dải Ngân Hà trên biển mây, thỉnh thoảng có sao băng vụt qua. Có lẽ đó là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy”, Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews. Dải Ngân Hà (Milky Way) là thiên hà chứa Hệ Mặt Trời. Trong những đêm ít mây, bầu trời đủ tối và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, con người có thể quan sát nó bằng mắt thường dưới dạng một dải sáng mờ kéo dài ngang bầu trời. Tuy nhiên, để tạo ra những bức ảnh chi tiết như thường thấy trên mạng xã hội, các nhiếp ảnh gia cần sử dụng máy ảnh chuyên dụng, ống kính góc rộng, chân máy cùng nhiều thiết bị hỗ trợ như star tracker, ball head hay đèn pin, đồng thời thực hiện các công đoạn hậu kỳ sau đó. Việc “săn” dải Ngân Hà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ theo dõi dự báo thời tiết, chu kỳ Mặt Trăng đến lựa chọn những khu vực có ít ánh sáng nhân tạo, phổ biến nhất là các đỉnh núi cao hoặc những vùng hẻo lánh cách xa khu dân cư.