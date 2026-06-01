Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cảnh tượng lạ trên bãi biển Đà Nẵng lúc sáng sớm

  • Thứ hai, 1/6/2026 10:45 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, trên các bãi biển Đà Nẵng xuất hiện từng nhóm người hì hục đào những hố cát rồi tự vùi kín cơ thể mình.

bai bien Da Nang anh 1bai bien Da Nang anh 2

Từ tờ mờ sáng, tại công viên biển Hà Khê (Đà Nẵng), nhiều người ra bãi biển để tự vùi mình trong cát.

bai bien Da Nang anh 3

Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) cho biết bà ra biển từ 4h30 mỗi ngày. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, bà tìm đến phương pháp chôn cát và cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt.

bai bien Da Nang anh 4

Ông Phạm Thanh, 67 tuổi, từ hơn 4 năm nay đều đặn ra biển vùi mình. "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông Sơn chia sẻ.
bai bien Da Nang anh 5

Anh Đỗ Xuân Hoài tự đắp cát lên người mỗi buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê. "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn".​
bai bien Da Nang anh 6bai bien Da Nang anh 7bai bien Da Nang anh 8bai bien Da Nang anh 9

Người dân và du khách chôn mình dưới cát cùng ánh bình minh trên bãi biển Đà Nẵng.

bai bien Da Nang anh 10bai bien Da Nang anh 11

Người dân cảm thấy sảng khoái với cát biển mỗi sớm mai.

bai bien Da Nang anh 12

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng áp dụng phương pháp này. "Mình thường ra biển từ lúc 4h30 để chạy bộ, thấy nhiều người lớn tuổi chôn mình dưới cát mình cũng làm theo và thấy thật thư giãn, thoải mái", bạn Hoàng Quốc Khánh, 21 tuổi, hiện là sinh viên tại Đà Nẵng chia sẻ.

bai bien Da Nang anh 13bai bien Da Nang anh 14

Chiếc bay nhỏ là vật dụng quen thuộc của nhiều người mỗi khi ra biển buổi sớm.

bai bien Da Nang anh 15bai bien Da Nang anh 16

Chôn mình dưới cát tại các bãi biển Đà Nẵng ngày càng trở nên phổ biến.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Quán cà phê Đà Nẵng kể lại vụ khách Tây đập phá tanh bành

Đại diện quán cà phê tại Đà Nẵng cho biết sự việc xuất phát từ hành vi bất thường của du khách nước ngoài. Người này đập phá nhiều tài sản trong quán và tài sản của khách hàng.

15 giờ trước

Đà Nẵng chấn chỉnh lều trại tự phát quanh bán đảo Sơn Trà

Thông qua những phản ánh của du khách về việc dựng lều trái phép, gây mất vệ sinh tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), cơ quan chuyên môn địa phương đã chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý.

45:2724 hôm qua

Nạn xả rác vô tội vạ trên bãi biển Đà Nẵng

Người dân phản ánh tình trạng xả rác, để lại vật sắc nhọn trên bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

09:17 23/5/2026

Noi nguoi Dong Nam A muon du lich nhat hinh anh

Nơi người Đông Nam Á muốn du lịch nhất

4 giờ trước 07:20 1/6/2026

0

Khảo sát mới cho thấy Thái Lan là lựa chọn du lịch hàng đầu của người Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam ngày càng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

https://tienphong.vn/canh-ky-la-o-da-nang-sang-som-ra-bien-tu-vui-minh-trong-cat-post1847928.tpo?gidzl=y2qR5SjI7LNvDHaQmqmUMlKo7XBPIKaCxJSTGzf67b_WFXf2X4GR2B4yJ4JGH4m4uZbA66G2IJLum5SPNG

Phương Ly/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bãi biển Đà Nẵng Đà Nẵng bãi biển Đà Nẵng Đà Nẵng bãi biển Mỹ Khê đào hố cát tự vùi mình vùi mình trong cát hố cát hố cát bãi biển đào các hố cát cát biển Hà Khê du lịch Đà Nẵng du lịch biển biển Mỹ Khê chôn cát du khách đào cát du khách chôn cát

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý