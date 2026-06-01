Cảnh tượng lạ trên bãi biển Đà Nẵng lúc sáng sớm

Từ tờ mờ sáng, tại công viên biển Hà Khê ( Đà Nẵng ), nhiều người ra bãi biển để tự vùi mình trong cát.

Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) cho biết bà ra biển từ 4h30 mỗi ngày. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, bà tìm đến phương pháp chôn cát và cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Ông Phạm Thanh, 67 tuổi, từ hơn 4 năm nay đều đặn ra biển vùi mình. "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông Sơn chia sẻ.

Anh Đỗ Xuân Hoài tự đắp cát lên người mỗi buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê . "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn".​

Người dân và du khách chôn mình dưới cát cùng ánh bình minh trên bãi biển Đà Nẵng .

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng áp dụng phương pháp này. "Mình thường ra biển từ lúc 4h30 để chạy bộ, thấy nhiều người lớn tuổi chôn mình dưới cát mình cũng làm theo và thấy thật thư giãn, thoải mái", bạn Hoàng Quốc Khánh, 21 tuổi, hiện là sinh viên tại Đà Nẵng chia sẻ.

Chiếc bay nhỏ là vật dụng quen thuộc của nhiều người mỗi khi ra biển buổi sớm.

Chôn mình dưới cát tại các bãi biển Đà Nẵng ngày càng trở nên phổ biến.

