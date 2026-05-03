Đà Nẵng không còn 'độc quyền' khách Hàn Quốc

Phú Quốc vươn lên thành điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc, dần thay thế vị trí của Đà Nẵng, nhờ sự bùng nổ hạ tầng, tổ hợp giải trí quy mô lớn và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025.

Cách đây hai thập kỷ, Phú Quốc với làn nước xanh ngọc nguyên sơ vẫn là điểm đến ít người biết tới. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng và làn sóng đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp, hòn đảo phía Nam đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Phú Quốc thậm chí cạnh tranh trực tiếp với những điểm đến lâu năm như Đà Nẵng trong khu vực về sức hút với khách Hàn Quốc.

Những thay đổi có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ, trong đó âm nhạc là dấu hiệu rõ ràng nhất. Từ các quán ăn ven biển, sân khấu ngoài trời đến hệ thống loa dọc bờ kè, những bản K-pop quen thuộc như Gangnam Style hay APT. vang lên liên tục.

Trong khi đó, tại các nhà hàng hay quầy bán tour, thứ tự ngôn ngữ gần như "mặc định": tiếng Việt đứng trước, tiếp đến là tiếng Hàn. Tiếng Anh thường xếp sau, thậm chí lùi xuống vị trí thứ tư nếu có thêm tiếng Nga, theo tờ Korea JoongAng Daily.

Năm 2025, Việt Nam đón 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, tương đương cứ 5 khách quốc tế thì có một người Hàn. Trong nhiều năm, Đà Nẵng là điểm đến chính của nhóm khách này. Tuy nhiên, dòng khách đang dịch chuyển về Phú Quốc nơi được ví như "Jeju của Việt Nam" với lượng lớn du khách Hàn Quốc lấp đầy các khu nghỉ dưỡng.

Du khách "săn" hoàng hôn tại Cầu Hôn, Phú Quốc, tháng 12/2025.

Từ một làng chài, nơi đây dần hình thành các đại lộ, khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp giải trí quy mô lớn. Hiện đảo có hơn 30 khách sạn 5 sao. Gần đây, đường bay thẳng từ Incheon cũng được đưa vào khai thác. Khi hoàng hôn buông xuống, không khí thay đổi rõ rệt. Chợ đêm mở cửa, âm nhạc vang lên, các quảng trường dần kín người dạo chơi.

Hành trình khám phá thường bắt đầu từ ga cáp treo nối đến đảo Hòn Thơm qua quãng đường 7,9 km - tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Chuyến đi kéo dài khoảng 20 phút nhưng mang lại trải nghiệm khác biệt. Từ cabin kính, cảnh quan chuyển dần từ khu đô thị được quy hoạch sang hình ảnh Phú Quốc nguyên bản: làng chài, những con thuyền bạc màu vì muối biển và đường bờ biển tồn tại từ trước khi du lịch phát triển.

Khi trời tối, Cầu Hôn trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Công trình gồm hai nhánh dài 400 m vươn ra từ hai phía, dừng lại cách nhau 30 cm. Các cặp đôi thường nghiêng người để trao nụ hôn qua khoảng cách, phía sau là khung cảnh hoàng hôn choáng ngợp. Vào giờ cao điểm, cây cầu đông đúc, dòng người di chuyển chậm trong không gian mang tính biểu tượng.

Du khách quốc tế tắm biển ở Bãi Khem, Phú Quốc, cuối tháng 12/2025.

Từ 17h, show Awaken Sea bắt đầu với các màn trình diễn flyboard và môtô nước, tương tác gần với khán giả. Gia đình Kim Eun-jung (Hàn Quốc) cùng hai con nhỏ theo dõi chương trình. Đây là lần thứ hai họ đến Việt Nam.

"Chúng tôi chọn Phú Quốc vì cảm thấy an toàn và phù hợp với trẻ em. Nhiều người quen của tôi cũng đã đến hoặc đang lên kế hoạch", cô nói.

Bên cạnh sự sôi động, Phú Quốc vẫn còn một "phiên bản" khác. Đó là khu nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo riêng, nơi các căn villa được thiết kế tối đa riêng tư, cho phép nhiều người ở cùng nhưng vẫn gần như không gặp nhau. Theo nhân viên khu nghỉ dưỡng, hơn 70% khách là người Hàn Quốc, ưa chuộng không gian yên tĩnh và riêng tư hơn khu trung tâm.

