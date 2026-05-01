Tài xế taxi Việt lên đài truyền hình Hàn Quốc với lý do không ngờ

Câu chuyện tài xế taxi Đặng Văn Dần đưa con gái 5 tuổi đi làm cùng, được khách Hàn Quốc lì xì bất ngờ được đài KBS đưa tin, thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc.

Tài xế Việt đưa con gái 5 tuổi đi làm cùng bất ngờ lên đài truyền hình Hàn Quốc Một tài xế taxi tại Việt Nam gây chú ý khi chia sẻ video hành khách Hàn Quốc bất ngờ phát hiện con gái nhỏ của anh trên xe, sau đó tặng tiền lì xì như lời cảm ơn.

Ngày 30/4, đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) phát sóng phóng sự về câu chuyện một du khách Hàn Quốc lì xì tiền cho bé gái đi làm cùng cha tại Việt Nam. Theo nội dung, đoạn video do tài xế đăng tải gần đây thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy nam hành khách bất ngờ quay xuống hàng ghế sau, mỉm cười và nói "xin chào" bằng tiếng Hàn. Từ phía sau, một bàn tay nhỏ khẽ vẫy lại. Đó là con gái 5 tuổi của tài xế, ngồi ở hàng ghế cuối.

Theo chia sẻ, do cả hai vợ chồng đều đi làm, người cha phải đưa con theo khi chạy xe. Trong hơn 1 tiếng, bé gái cố giữ im lặng để tránh làm phiền hành khách. Khi phát hiện ra sự hiện diện của bé gái, nam du khách liên tục mỉm cười. Trước khi xuống xe, người này đã đưa cho bé khoản tiền nhỏ như một món quà. Tài xế cho biết đây là hành động ngoài dự đoán và bày tỏ sự cảm kích.

Anh Dần chở vị khách Hàn Quốc từ Hà Nội đến khu công nghiệp ở Bắc Ninh ngày 20/4. Ảnh: Cắt từ video.

Nhân vật trong video là tài xế Đặng Văn Dần (33 tuổi, quê Tuyên Quang). Anh cho biết không bất ngờ khi câu chuyện được các đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin, bởi trước đó đã có một số đơn vị chủ động liên hệ xin phép sử dụng video.

Tài xế kể khoảng 6h40 ngày 20/4, anh đón một khách Hàn Quốc từ Hà Nội đến khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Do con gái chưa đến giờ đi học, vợ lại đi làm từ sớm, không có ai trông con nên anh bắt buộc đưa con theo.

Trước khi khách lên xe, anh để con ngồi ở hàng ghế sau, dặn giữ im lặng. Cô bé làm theo, ngồi yên gần hết hành trình. Vị khách không phát hiện bé gái cho đến khi nghe thấy tiếng động phía sau vào khoảng 7h50.

"Tôi cũng có chút lo lắng khách sẽ không hài lòng", anh Dần nói. Tuy nhiên, trước khi xuống xe, vị khách đã lì xì cho con gái khiến anh bất ngờ. Tài xế cảm thấy vui khi gặp vị khách thoải mái, thông cảm với hoàn cảnh của mình. Điều quan trọng nhất là họ có trải nghiệm tốt trong chuyến đi, không thấy khó chịu.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, anh Dần liên hệ lại với vị khách thì được biết người này đã trở về Hàn Quốc. Ông bày tỏ thoải mái khi câu chuyện được chia sẻ và hứa sẽ ghé thăm gia đình khi quay lại Việt Nam.

Hình ảnh gia đình anh Dần xuất hiện trên đài truyền hình KBS của Hàn Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Tài xế tâm sự gia đình quê ở Tuyên Quang, làm nghề lái xe khoảng 2 năm. Hiện vợ chồng anh thuê trọ tại Long Biên (Hà Nội) để mưu sinh. Vợ anh làm công nhân tại khu công nghiệp Sài Đồng với thời gian cố định, nên một trong hai người phải làm công việc linh hoạt để chăm sóc con.

Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ 8h sau khi đưa đón con đi học. Khi có khách đặt sớm, anh đôi khi phải đưa con đi làm cùng. "Gia đình vẫn đang trả góp hàng tháng nên cả hai phải cố gắng làm việc, chi tiêu tiết kiệm để ổn định cuộc sống. Khi vợ về hoặc có người trông con, tôi lại tiếp tục chạy xe", anh nói.