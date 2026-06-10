Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng giờ ra sao?

Khu du lịch Đại Nam (TP.HCM) ghi nhận lượng đông nghẹt khi bước vào cao điểm hè, cùng với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai từ đầu tháng 6.

Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam hiện tại.

Ngày 7/6, fanpage của khu du lịch Đại Nam (Bình Dương cũ) cập nhật tình hình lượng du khách đổ về tấp nập. Hàng dài người xếp hàng chờ vào cổng để tham quan và tham gia các hoạt động giải trí. Trước đó, khu du lịch từng nhiều lần bác bỏ tin đồn đóng cửa.

Từ năm 2024, khi bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành, khu du lịch liên tục nâng cấp và triển khai các chương trình khuyến mãi vào dịp cao điểm. Giá vé cho từng khu vực vui chơi giảm 25-50% so với năm 2021.

Đến khu du lịch, du khách có thể tham gia một số hoạt động giải trí, tham quan điểm đến đặc trưng, phù hợp lịch trình trong ngày.

Tuy nhiên, khu du lịch mở cửa từ năm 2008, một số hạng mục đã khá cũ so với những công viên giải trí mới, chẳng hạn như khu trò chơi phổ thông (đu quay, xe điện đụng...) và rạp xem phim 4D. Vào ngày cao điểm hoặc cuối tuần, du khách có thể gặp tình trạng kẹt xe hoặc chờ soát vé 20-30 phút.

Di chuyển

▸ Đến khu du lịch

Từ TP.HCM (cũ) đến khu du lịch khoảng 40 km, du khách nên đi bằng xe máy hoặc ô tô tự lái. Lộ trình di chuyển xuất phát từ cầu Bình Triệu, sau đó đi theo quốc lộ 13 đến TP Thủ Dầu Một (cũ), đi thêm một đoạn sẽ đến khu du lịch. Ngoài ra cũng có thể di chuyển đến vòng xoay Hiệp Bình Phước và trạm thu phí số 1, đi tiếp theo đại lộ Bình Dương. Sau khi qua trạm thu phí số 2 sẽ đến khu du lịch.

Nếu xuất phát từ TP Đồng Nai, du khách đi theo lộ trình ngã 4 Vũng Tàu - quốc lộ 1A (hướng về TP.HCM) - đại lộ Bình Dương - TP Thủ Dầu Một (cũ).

▸ Bên trong khu du lịch

Nếu du khách không muốn di chuyển nhiều có thể lựa chọn thuê xe đạp với giá 50.000 đồng/lượt. Ngoài ra, xe buýt, xe lửa và xe điện trong khu du lịch có hình thức thuê theo giờ, giá 100.000-800.000 đồng, tùy theo giờ và loại xe.

Có gì chơi?

▸ Biển nhân tạo Đại Nam

Khu tắm biển này là một trong những biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 22 ha, bao gồm khu nước mặn và nước ngọt, chiều sâu 2m và độ dập sóng tối đa 1,6 m.

Nước biển nhân tạo tại đây có độ mặn tự nhiên như nước biển thật, được pha từ muối biển vùng Vĩnh Hảo (Bình Thuận cũ). Ven biển bố trí quầy đồ ăn, thức uống niêm yết theo giá thị trường. Hiện giá vé là 50.000-150.000 đồng/người.

Khu vực biển nhân tạo với nhiều trò chơi dưới nước.

▸ Vườn bách thú

Vườn bách thú có nhiều loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như hổ Đông Dương, tê giác trắng, sư tử trắng, linh dương sừng xoắn, khỉ sóc Nam Mỹ... Trong đó, nhiều loài nhập trực tiếp từ trang trại nước ngoài. Đến đây, du khách được đứng gần, ngắm các loài vật qua hàng rào và kính chịu lực. Hiện giá vé là 50.000-100.000 đồng/người.

▸ Quần thể kiến trúc tâm linh

Trên tổng diện tích 9 ha, quần thể kiến trúc tâm linh bao gồm Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu dát vàng 24K; đền thờ Đại Nam đặt 3 pho tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tổ phụ Hùng Vương và Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông; khu thờ tự với cảnh trí núi, non, sông, hồ, cây cảnh và núi Ngũ Hành Sơn.

Đứng từ tầng thứ 9 của Bảo Tháp, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu du lịch Đại Nam.

Bảo Tháp 9 tầng và khuôn viên quần thể kiến trúc tâm linh.

▸ Nông trại "càng cua"

Tại nông trại, du khách sẽ được các nông dân hướng dẫn tận tình cách tưới tiêu, chăm sóc cây cối và thu hoạch vườn rau, hoa. Đồng thời có cơ hội trải nghiệm nhiều loại hình trò chơi sông nước như chèo xuồng, bơi thúng, bắt ca bằng tay, đu dây qua hồ nước....

▸ Khu vui chơi giải trí đa tầng

Khu vui chơi hiện có hơn 40 trò giải trí từ phổ thông, cảm giác mạnh đến mạo hiểm như phi thuyền đại chiến, thuyền xoay trên sóng, thám hiểm bầu trời, vòng xoay vũ trụ, tàu lượn siêu tốc, luân hồi chuyển kiếp, động chằn tinh... Giá vé lẻ 20.000-200.000 đồng/lượt.

Trò chơi đua xe F1 đơn và F2 đôi thu hút giới trẻ tham gia đông đúc. Đường đua dài khoảng 1,5-2,2 km với nhiều khúc cua, đoạn thẳng để du khách thử sức với tốc độ và kỹ thuật điều khiển. Loại xe go-kart sử dụng được kết hợp hệ thống thắng nhạy, phản hồi ga tốt. Trước khi vào đường đua, du khách được trang bị đồ bảo hộ và hướng dẫn về kỹ thuật lái, cách xử lý xe.

Đường đua có cấu trúc gần giống thật, tạo cảm giác như đang thi đấu thực thụ.

Khu Du lịch Đại Nam là KLD lớn nhất Đông Nam Á với tổng diện tích 450 ha, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng - chồng bà Nguyễn Phương Hằng - làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Đến ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành.